挑嘴貓HUHU失控開吃！SHEBA®希寶®罐罐一敲就暴衝

▲呼媽拿出一罐 SHEBA希寶®鮮肉慕斯主食罐，還沒開、只露出包裝，HUHU的眼睛就先「亮」起來，下一秒小短腿狂奔貼上。（圖／擷取自HUHUBAOOO影片，下同）

消費中心／綜合報導

呼媽日常：小短腿一聽「叩叩」就起飛

如果你家也有一隻「黏人但挑嘴」的貓，那你一定懂呼媽的無奈，HUHU平常撒嬌黏到像口香糖，睡覺要貼、走路要跟，但一到吃飯就變成黑白大廚「美食評審」，不夠好吃？不香？口感不對？直接路過。偏偏HUHU又長得太犯規，迷濛綠眼睛、豹紋毛色、奔跑時兩條可愛小短腿像裝了彈簧，平常很軟萌，挑食時卻又讓人想跪。

直到那天，呼媽拿出一罐 SHEBA希寶®鮮肉慕斯主食罐，還沒開、只露出包裝，HUHU的眼睛就先「亮」起來，下一秒小短腿狂奔貼上，整隻貓像被召喚。呼媽用餐具輕輕敲了敲罐身「叩、叩、叩」，HUHU直接進入迫不及待模式：靠近、嗅聞、繞圈、盯住，啃啃小鐵罐，整套動作熟練像「儀式感開啟」。

挑嘴貓的真心話：不夠香，我連看都不看

呼媽試過很多「看起來很厲害」的罐罐和乾乾，但HUHU就是有本事用眼神表達：謝謝，下次努力點。而HUHU這次對希寶®鮮肉慕斯主食罐的反應，完全就是挑嘴貓蓋章認證：

一看到罐罐就追逐：小短腿衝刺貼近。

敲罐罐就更急：那個聲音像命定戀人的召喚。

吃到喜歡會伸懶腰：HUHU最可愛的是，真的吃到滿足的食物時，會伸個小懶腰，像在說「嗯…可以，過關」。

這種反應很難演。你可以叫牠握手、坐下、轉圈，但「眼神發亮＋主動暴衝＋吃完滿足伸懶腰」，那是短腿HU喜歡到不行才會出現的本能。也難怪這波活動敢喊 「10隻貓9隻愛」，因為貓咪的真實反應，本來就是最強背書。

▲一喵到熟悉的罐頭，可愛的HUHU顧不了形象往前狂衝！（影／取自IG，如有刪除請見諒）

主角登場：HUHU為什麼一吃就停不下來？

來看看HUHU為什麼失控。希寶®鮮肉慕斯主食罐主打的就是那種「一入口就想再來一口」的絲滑口感慕斯質地，不是乾硬肉塊、也不是只有湯汁意圖讓貓皇多喝水那種吃了個寂寞，而是介於綿密與細緻之間，讓挑嘴貓很容易接受。

更關鍵的是，希寶®鮮肉慕斯主食罐在對待貓皇是相當認真的：

85%真肉含量，香氣跟肉味夠到位，才有HUHU那種忘不了上一次享用一回味就「瞳孔震動」的反應。

無穀無添加，不含玉米、小麥或麩質，無添加人工色素，對成分敏感的貓奴會很安心。

營養完整均衡，符合AAFCO主食標準，不是「吃開心」而已，是完整的正餐營養。

強化營養素也將日常所需顧及得很周到，像是葵花籽油幫助皮毛健康亮麗、牛磺酸維護視力與心臟健康、維生素E維持貓咪的抵抗力。

高適口性，HUHU開吃的三種口味都愛不釋手，有雞肉慕斯佐雞肝、雞肉慕斯佐牛肝、雞肉慕斯佐羊心。

呼媽的心得很直白，只要打開，HUHU就會一邊伸懶腰一邊把整個罐罐吃完。

呼媽大推（也是HUHU本人用小短腿投票的結論），如果你家也是是挑嘴貓本貓，一定不要錯過「希寶®鮮肉慕斯主食罐」，因為那種「看到就追、敲罐就急、吃完伸懶腰」的反應，它吃一次你的心會跟著融化一次。

一起來玩：10隻貓9隻愛挑戰＋線下通路不吃包退

這次不只是HUHU一隻貓的幸福（雖然牠已經幸福到伸懶腰），希寶還把這份「貓咪搶著吃」做成一個大家都能參加的活動：【10萬貓咪按章認證行動】https://sheba-campaign.com，概念就像接力挑戰一樣，邀請喵友帶著自家貓咪一起上場，看看你家主子會不會也被希寶收服。





活動獎賞機制是每逢第10、20、30…（以此類推）完成登記的前100名，有機會拿到全新上市的希寶®菲力餐盒試用包（限量100名）；另外累積到指定登記量，還會解鎖後續的神秘好康。

更貼心的是，在線下通路買回去讓家裡的挑嘴貓品嚐，4/30前還有希寶® #不吃包退的活動可以搭配參考。





挑嘴貓不是不愛吃，牠只是個高門檻吃貨。HUHU那雙綠眼睛一亮、小短腿一衝、吃完還伸懶腰的滿足感，已經把答案寫得很清楚，SHEBA希寶®鮮肉慕斯主食罐，讓挑嘴貓也無法抗拒。

加分小配角：鮮饌包＆誘惑泥，日常也能換換口味

當然，再愛吃的貓，日常也需要一些變化來維持新鮮感。除了主角希寶®鮮肉慕斯主食罐，還有兩系列很適合得產品當加分選項：

主食鮮饌包（主食餐包）：同樣符合美國AAFCO主食標準、營養完整均衡；用高度保鮮包裝封袋蒸煮，把鮮魚嫩肉的香氣封存起來，主打「傲嬌貓咪也抵擋不了」。

誘惑泥：以雞肉和魚肉為第一食材、強調濃濃肉味誘惑，還是無穀配方（不含大米、大麥、小麥、玉米），拿來當互動獎勵或加餐點心都很方便。