ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

挑嘴貓HUHU失控開吃！SHEBA®希寶®罐罐一敲就暴衝

▲▼ SHEBA,希寶,鮮肉,慕斯,主食罐,貓咪,主食罐,挑嘴貓,不吃包退。（圖／擷取自HUHUBAOOO影片）

▲呼媽拿出一罐 SHEBA希寶®鮮肉慕斯主食罐，還沒開、只露出包裝，HUHU的眼睛就先「亮」起來，下一秒小短腿狂奔貼上。（圖／擷取自HUHUBAOOO影片，下同）

消費中心／綜合報導

呼媽日常：小短腿一聽「叩叩」就起飛
如果你家也有一隻「黏人但挑嘴」的貓，那你一定懂呼媽的無奈，HUHU平常撒嬌黏到像口香糖，睡覺要貼、走路要跟，但一到吃飯就變成黑白大廚「美食評審」，不夠好吃？不香？口感不對？直接路過。偏偏HUHU又長得太犯規，迷濛綠眼睛、豹紋毛色、奔跑時兩條可愛小短腿像裝了彈簧，平常很軟萌，挑食時卻又讓人想跪。

▲▼ SHEBA,希寶,鮮肉,慕斯,主食罐,貓咪,主食罐,挑嘴貓,不吃包退。（圖／擷取自HUHUBAOOO影片）

直到那天，呼媽拿出一罐 SHEBA希寶®鮮肉慕斯主食罐，還沒開、只露出包裝，HUHU的眼睛就先「亮」起來，下一秒小短腿狂奔貼上，整隻貓像被召喚。呼媽用餐具輕輕敲了敲罐身「叩、叩、叩」，HUHU直接進入迫不及待模式：靠近、嗅聞、繞圈、盯住，啃啃小鐵罐，整套動作熟練像「儀式感開啟」。

▲▼ SHEBA,希寶,鮮肉,慕斯,主食罐,貓咪,主食罐,挑嘴貓,不吃包退。（圖／擷取自HUHUBAOOO影片）

挑嘴貓的真心話：不夠香，我連看都不看
呼媽試過很多「看起來很厲害」的罐罐和乾乾，但HUHU就是有本事用眼神表達：謝謝，下次努力點。而HUHU這次對希寶®鮮肉慕斯主食罐的反應，完全就是挑嘴貓蓋章認證：

一看到罐罐就追逐：小短腿衝刺貼近。
敲罐罐就更急：那個聲音像命定戀人的召喚。
吃到喜歡會伸懶腰：HUHU最可愛的是，真的吃到滿足的食物時，會伸個小懶腰，像在說「嗯…可以，過關」。

這種反應很難演。你可以叫牠握手、坐下、轉圈，但「眼神發亮＋主動暴衝＋吃完滿足伸懶腰」，那是短腿HU喜歡到不行才會出現的本能。也難怪這波活動敢喊 「10隻貓9隻愛」，因為貓咪的真實反應，本來就是最強背書。

▲一喵到熟悉的罐頭，可愛的HUHU顧不了形象往前狂衝！（影／取自IG，如有刪除請見諒）

主角登場：HUHU為什麼一吃就停不下來？
來看看HUHU為什麼失控。希寶®鮮肉慕斯主食罐主打的就是那種「一入口就想再來一口」的絲滑口感慕斯質地，不是乾硬肉塊、也不是只有湯汁意圖讓貓皇多喝水那種吃了個寂寞，而是介於綿密與細緻之間，讓挑嘴貓很容易接受。

▲▼ SHEBA,希寶,鮮肉,慕斯,主食罐,貓咪,主食罐,挑嘴貓,不吃包退。（圖／擷取自HUHUBAOOO影片）

更關鍵的是，希寶®鮮肉慕斯主食罐在對待貓皇是相當認真的：

85%真肉含量，香氣跟肉味夠到位，才有HUHU那種忘不了上一次享用一回味就「瞳孔震動」的反應。
無穀無添加，不含玉米、小麥或麩質，無添加人工色素，對成分敏感的貓奴會很安心。
營養完整均衡，符合AAFCO主食標準，不是「吃開心」而已，是完整的正餐營養。
強化營養素也將日常所需顧及得很周到，像是葵花籽油幫助皮毛健康亮麗、牛磺酸維護視力與心臟健康、維生素E維持貓咪的抵抗力。
高適口性，HUHU開吃的三種口味都愛不釋手，有雞肉慕斯佐雞肝、雞肉慕斯佐牛肝、雞肉慕斯佐羊心。

呼媽的心得很直白，只要打開，HUHU就會一邊伸懶腰一邊把整個罐罐吃完。

▲▼ SHEBA,希寶,鮮肉,慕斯,主食罐,貓咪,主食罐,挑嘴貓,不吃包退。（圖／擷取自HUHUBAOOO影片）

呼媽大推（也是HUHU本人用小短腿投票的結論），如果你家也是是挑嘴貓本貓，一定不要錯過「希寶®鮮肉慕斯主食罐」，因為那種「看到就追、敲罐就急、吃完伸懶腰」的反應，它吃一次你的心會跟著融化一次。

一起來玩：10隻貓9隻愛挑戰＋線下通路不吃包退
這次不只是HUHU一隻貓的幸福（雖然牠已經幸福到伸懶腰），希寶還把這份「貓咪搶著吃」做成一個大家都能參加的活動：【10萬貓咪按章認證行動】https://sheba-campaign.com，概念就像接力挑戰一樣，邀請喵友帶著自家貓咪一起上場，看看你家主子會不會也被希寶收服。

▲▼ SHEBA,希寶,鮮肉,慕斯,主食罐,貓咪,主食罐,挑嘴貓,不吃包退。（圖／擷取自HUHUBAOOO影片）

活動獎賞機制是每逢第10、20、30…（以此類推）完成登記的前100名，有機會拿到全新上市的希寶®菲力餐盒試用包（限量100名）；另外累積到指定登記量，還會解鎖後續的神秘好康。

更貼心的是，在線下通路買回去讓家裡的挑嘴貓品嚐，4/30前還有希寶® #不吃包退的活動可以搭配參考。

▲▼ SHEBA,希寶,鮮肉,慕斯,主食罐,貓咪,主食罐,挑嘴貓,不吃包退。（圖／擷取自HUHUBAOOO影片）

挑嘴貓不是不愛吃，牠只是個高門檻吃貨。HUHU那雙綠眼睛一亮、小短腿一衝、吃完還伸懶腰的滿足感，已經把答案寫得很清楚，SHEBA希寶®鮮肉慕斯主食罐，讓挑嘴貓也無法抗拒。

加分小配角：鮮饌包＆誘惑泥，日常也能換換口味
當然，再愛吃的貓，日常也需要一些變化來維持新鮮感。除了主角希寶®鮮肉慕斯主食罐，還有兩系列很適合得產品當加分選項：
主食鮮饌包（主食餐包）：同樣符合美國AAFCO主食標準、營養完整均衡；用高度保鮮包裝封袋蒸煮，把鮮魚嫩肉的香氣封存起來，主打「傲嬌貓咪也抵擋不了」。
誘惑泥：以雞肉和魚肉為第一食材、強調濃濃肉味誘惑，還是無穀配方（不含大米、大麥、小麥、玉米），拿來當互動獎勵或加餐點心都很方便。

關鍵字： SHEBA希寶鮮肉慕斯主食罐貓咪主食罐挑嘴貓不吃包退

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【笑容轉移到爸媽臉上】中華隊打贏韓國超爽！寶寶卻成唯一受害者XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

貓皇爭霸之美味吃相大比拼！揪你家的貓開吃Sheba®希寶®爽拿貓抓墊＋momo禮券

誘捕浪貓偶遇「神秘精靈」　超稀有「麝香貓」特殊外表引熱議

煩死了！肥尾守宮脫皮到抓狂　「爆氣甩尾」怒撕舊外套丟掉

監視器拍清潔工深夜辛苦帶毛孩上班　住戶暖送「同款背心」爆紅

邊牧「自拍跳舞」用鼻子開鏡頭！　還舉手跟觀眾說哈囉

費仔辣妻「熱愛歐告吉祥物」原因曝光　小倆口是狗派超寵愛犬

大谷翔平曬「Jellycat熊熊拆爆照」　愛犬Dekopin一臉無辜

壽山「台版Panchi」穩定成長中！　比起娃娃更愛專屬小被被

媽急衝超市買菜消失3小時 回家只帶「一隻小黑貓」全家傻眼

挑嘴貓HUHU失控開吃！SHEBA®希寶®罐罐一敲就暴衝

幫大忙水電貓

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

有點毛毛EP43精華/慘遭「沒牽繩獒犬」咬到重傷！　飼主：是你的比熊犬先叫

爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

調皮鸚鵡突轉頭狂吠超逼真　一旁歐告傻眼：哪來的狗？

調戲鸚鵡餵空氣零食　牠轉頭罵一字髒話

灰鸚鵡被誤認成鴿子　牠下秒學叫聲好聰明

大谷翔平曬「Jellycat熊熊拆爆照」　愛犬Dekopin一臉無辜

挑嘴貓HUHU失控開吃！SHEBA®希寶®罐罐一敲就暴衝

煩死了！肥尾守宮脫皮到抓狂　「爆氣甩尾」怒撕舊外套丟掉

媽急衝超市買菜消失3小時 回家只帶「一隻小黑貓」全家傻眼

監視器拍清潔工深夜辛苦帶毛孩上班　住戶暖送「同款背心」爆紅

壽山「台版Panchi」穩定成長中！　比起娃娃更愛專屬小被被

費仔辣妻「熱愛歐告吉祥物」原因曝光　小倆口是狗派超寵愛犬

「神犬萊芙」吸460萬次觀看　爸媽是張育成粉絲：盼大家進場支持

廚房出現「花椰菜大盜」整顆叼走！　被當場抓包還死不鬆口

美股豬羊變色！川普：美伊戰爭很快結束　台積電ADR漲2.89％

川普：伊朗戰爭「差不多」結束　比原先規劃來得快

文保景IG遭洗版　韓媒：台灣網友水準比未能晉級的中華隊還差

台日好手對決！鴻海女子高球賽總獎金翻倍　曾雅妮、吳佳晏力拚主場留名

「麵屋一燈」爆食安？夫妻吃完狂吐　海量苦主現身：吃到臭酸叉燒

研究曝「2028恐出現AI危機」白領完全被取代　專家駁：太悲觀

比亞迪銷量降溫「吉利超車成新能源龍頭」！整體需求轉弱消費者觀望

桃園政壇大老楊敏盛慶祝鑽石婚　深情告白「師呆」甜蜜蜜

肥前屋3/11開始試營運　菜單曝光「大份鰻魚飯貴100元」

洪災前還在植牙、餐敘！光復鄉長林清水涉失職釀19死　100萬交保

寵物動物熱門新聞

誘捕浪貓遇「神秘精靈」竟是麝香貓

守宮脫皮到抓狂　甩尾怒撕舊外套

清潔工深夜辛苦帶毛孩上班　住戶暖舉爆紅

邊牧自拍跳舞　還舉手打招呼

費仔妻超愛歐告吉祥物　原因曝光

大谷愛犬拆Jellycat熊　一臉無辜

台版Panchi成長中　最愛是小被被

媽急衝超市買菜　3小時後只帶小貓回家

挑嘴貓HUHU失控開吃！希寶®罐罐一敲就暴衝

媽起身5汪跟著走　爸孤單身影惹笑網

女拍到浪貓試躺貓床　「肉球開花」超開心

「神犬萊芙」預測片吸460萬次觀看

媽咪演奏水鳥笛　小鸚秒歪頭回應

貓咪幫拉網路線　奴才奇招一次成功

讀者迴響

熱門新聞

誘捕浪貓遇「神秘精靈」竟是麝香貓

守宮脫皮到抓狂　甩尾怒撕舊外套

清潔工深夜辛苦帶毛孩上班　住戶暖舉爆紅

邊牧自拍跳舞　還舉手打招呼

費仔妻超愛歐告吉祥物　原因曝光

大谷愛犬拆Jellycat熊　一臉無辜

台版Panchi成長中　最愛是小被被

媽急衝超市買菜　3小時後只帶小貓回家

挑嘴貓HUHU失控開吃！希寶®罐罐一敲就暴衝

媽起身5汪跟著走　爸孤單身影惹笑網

女拍到浪貓試躺貓床　「肉球開花」超開心

「神犬萊芙」預測片吸460萬次觀看

媽咪演奏水鳥笛　小鸚秒歪頭回應

貓咪幫拉網路線　奴才奇招一次成功

Panchi交到好朋友　飼育員曝近況

熱門寵物影片

更多
幫大忙水電貓

幫大忙水電貓

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

有點毛毛EP43精華/慘遭「沒牽繩獒犬」咬到重傷！　飼主：是你的比熊犬先叫

有點毛毛EP43精華/慘遭「沒牽繩獒犬」咬到重傷！　飼主：是你的比熊犬先叫

爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面