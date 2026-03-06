ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
今年首例！屏東春日鄉驚見狂犬病鼬獾　3／13犬貓免費施打疫苗

▲春日再現狂犬病鼬獾。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲春日再現狂犬病鼬獾。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣春日鄉春日村於2月26日檢驗出狂犬病陽性鼬獾案例，這是屏東今年首例野生動物狂犬病陽性案例，屏東縣動物防疫所與春日鄉公所配合將於3月13日上午10:00至12:00於春日鄉春日村集會所免費施打犬貓狂犬病疫苗，請春日鄉及周邊鄉鎮民眾務必把握機會，攜帶家中犬貓前往補強施打狂犬病疫苗。

屏東縣政府動物防疫所表示，此次除春日鄉周邊區域緊急加場之外，縣府也積極在其他高風險鄉鎮密集巡迴施打免費狂犬病疫苗，請飼主務必把握機會帶家中毛孩至3月份恆春鎮、獅子鄉、枋山鄉巡迴場次施打疫苗，詳細場次資訊可於「屏東縣動物防疫所官網-狂犬病專區」查詢，或至動物醫院完成狂犬病疫苗施打，依「動物傳染病防治條例」規定每年須為家中犬、貓及貂、浣熊等食肉目動物完成一次狂犬病疫苗施打，未完成者將處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

動防所說，狂犬病是人畜共通傳染病，發病後死亡率達100%，目前台灣狂犬病疫情侷限於鼬獾及白鼻心等野生動物，縣府農業處呼籲民眾共同遵守「二不一要」原則，不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年帶犬貓及食肉目動物接種狂犬病疫苗，來預防狂犬病傳播，若民眾有發現死亡食肉目野生動物(鼬獾、白鼻心、食蟹獴等)，請通報屏東縣動物防疫所08-7224109送驗。

