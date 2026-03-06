ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
18歲花豹「花郎」離世！　照養團隊忍痛放手陪牠最後一哩路

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

▲臺北市立動物園的18歲花豹「花郎」於2026年3月6號離世。（圖／臺北市立動物園提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

在臺北市立動物園雨林區生活多年的高齡歲花豹「花郎」，近日因高齡引發的多重病痛與退化性關節炎惡化，走到了生命的終點。經過多方評估後，考量到花郎的生活品質已經嚴重受損，決定放手陪著牠走完生命最後一段路。

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲過去喜歡在活動場的深處做日光浴。（圖／臺北市立動物園提供）

曾撐過手術的堅強身影

2023年的花郎，曾勇敢地挺過鱗狀上皮細胞瘤的外科手術，也因此切除了右前肢第1趾。隨著歲月流逝，園方也透過保肝、止痛藥及關節保健品維持牠的生活品質。然而在2025年，照養團隊觀察到花郎的步態不再輕盈，經檢查發現骨刺與退化性關節炎，前肢更因長期受力不均變形內彎。曾經在林間靈活穿梭、攀爬的身影每跨出一步都是與意志力搏鬥。

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

▲同時也喜歡棲息在枝幹上，或是用樹幹磨爪放鬆。（圖／臺北市立動物園提供）

不可逆的身體狀況

對此保育員也調整環境，例如降低取食平台高度、提供柔軟鋪草與藥物，盡力讓花郎舒服的生活。然而在今年2月下旬，照養團隊發現花郎的右前肢明顯跛行，檢查後發現關節處已明顯骨折，身體更承受著慢性腎衰竭與貧血等健康問題。面對多重且不可逆的病況，進行手術需冒著重大風險，術後的活動限制與不變對花郎來說也是另一種折磨。

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

▲保育員替牠鋪設柔軟的乾草，減輕四肢關節的不適。（圖／臺北市立動物園提供）

最後的溫柔決定

最終，動物園經過保育員、獸醫團隊等多方專家評估後艱難地做出決定，讓花郎在牠最熟悉的陪伴下平靜地沈睡離去。同時園方也發文感謝花郎這些年的陪伴，讓牠正式與這座守護許久的雨林告別。

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

▲謝謝花郎在熱帶雨林陪伴大家的日子。（圖／臺北市立動物園提供）

花豹動物園高齡病逝花郎

