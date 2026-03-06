男聽怪聲破牆見「無助小貓頭鷹」　160萬網融化：小貓也想幫忙

▲男意外在牆內救出貓頭鷹。（圖／翻攝自TikTok／heliobarbosa40）

記者李振慧／綜合報導

巴西一名男子聽到家中牆壁傳來奇怪聲音，由於聲音很輕微，他一開始以為是自己多心，但一段時間過去後，牆內仍然傳來聲音且愈來愈頻繁，讓他決定拿起工具一探究竟，發現了意想不到的動物。

怪聲傳數小時 男鑿牆救出小貓頭鷹

男子巴爾伯薩(Helio Barbosa)在網路上分享，某天在家時聽到水泥牆內傳來奇怪的聲音，由於該聲音十分輕微，聽起來就像風聲，又或是老房子結構發出的嘎吱聲，所以一開始沒有太在意，然而幾個小時過去後，牆內仍繼續傳出怪聲。

巴爾伯薩開始擔心，可能有小動物受困在牆壁中，所以他決定拿出工具行動，好不容易發現聲音疑似從一處牆角傳出來，用鎚子和鑿子把牆鑿出一個洞後，裡面竟然有一隻貓頭鷹。

小貓頭鷹受困牆中 無助模樣惹心疼

影片中可看到，巴爾伯薩小心翼翼地慢慢把牆鑿開，所養的小貓也在旁專心看著，隨著洞口愈來愈大，漸漸能看到受困在裡面的小貓頭鷹，等到洞口逐漸夠大時，貓頭鷹總算能把頭探出來，模樣看起來十分無助。

影片曝光後獲得160多萬點閱，許多網友為貓頭鷹感到心疼，「牠看起來嚇壞了」、「貓頭鷹好可愛」、「你養的貓看起來很擔心，似乎也想加入救援行動」。

貓頭鷹獲救後飛走 幾天後驚喜回訪

巴爾伯薩表示，他懷疑貓頭鷹是從天花板中一個小縫隙中，意外掉進牆後的小空間，他幫忙提供一些食物，貓頭鷹吃飽恢復元氣後就自己飛走了。幾天後他分享另一支影片，發現院子的樹上突然出現了一隻貓頭鷹，不曉得是不是同一隻特別過來和他打招呼。