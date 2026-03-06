外面放煙火「海豹小狗」嚇壞！　被包起來縮媽咪懷裡秀秀

▲哈嚕被放煙火時的聲音嚇壞，於是媽媽把牠包成海豹安撫。（圖／Threads@usagiiiii__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

元宵節時，不少人都會趁機放煙火慶祝。米克斯「哈嚕」就被外面傳來的爆炸聲嚇到，於是飼主把牠用棉被包起來，蓋住頭跟耳朵來降低噪音造成的影響。牠也緊緊的黏在媽咪身邊，滿臉不安地左右張望似乎在思考到底什麼時候才安全。

▲外面煙火爆炸聲不斷，哈嚕一臉緊張。（圖／Threads@usagiiiii__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

變身小海豹 緊黏媽咪不敢離開

影片中，外面不停傳來施放煙火的噪音，儘管哈嚕身在安全的仍明顯感到不安。為了減少聲音帶來的刺激，飼主把牠用棉被輕輕包住，連頭和耳朵都一起蓋起來當做臨時隔音措施，還順便讓牠變成一隻可愛的「海豹小狗」。哈嚕雖然整隻縮在飼主懷裡，眼神仍顯得有些緊張，聽見爆炸就更往媽咪身邊靠，像是在跟她尋求安全感。

▲當時外面放煙火的樣子。（圖／Threads@usagiiiii__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

又心疼又想笑

看見哈嚕被嚇到不行的反應，飼主也忍不住被牠緊張兮兮的模樣逗笑，「每次看牠嚇得要死都覺得好可憐，但怎麼可以這麼勾錐 」。不少網友也被牠一臉無辜的模樣融化，「眉毛太可愛」、「包成小海獅哈嚕不怕不怕」、「我家的也超怕的」。

▲哈嚕：結束了嗎？（圖／Threads@usagiiiii__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）