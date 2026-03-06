ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
黃金獵犬突變「超黏跟屁蟲」整天緊跟　女一驗曝喜訊：懷孕了

黃金獵犬突變「超黏跟屁蟲」整天緊跟　女一驗曝喜訊：懷孕了。（圖／翻攝自TikTok／nurtured_little_nest）

▲女子分享黃金獵犬早就發現她懷孕。（圖／翻攝自TikTok／nurtured_little_nest）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子分享與愛犬之間的溫馨故事，只見家中所養的黃金獵犬比她還早就發現懷孕，一天到晚緊緊跟在她的身後，後來還心急跳到懷中，似乎想要暗示主人喜訊。

走到哪跟到哪　黃金獵犬守護懷孕主人

女網友艾蜜莉(Emily)在網路上分享趣味畫面，她打趣表示，「要怎麼知道自己懷孕了呢？我的狗狗：每周7天24小時緊跟」。

He’s 2/2 so I’d say he knows what he is talking about ????

畫面中可看到，艾蜜莉所養的黃金獵犬一整天緊緊跟在她身後，一臉擔心地不願意離開，後來甚至跳起來，輕輕碰了碰她的肚子，似乎想要告訴她什麼。

艾蜜莉表示，影片拍攝時她才懷孕5周，而且這不是寵物犬第一次比她早發現懷孕，之前也曾準確預測過。

寵物嗅覺超靈敏　網友曝懷孕經驗

由於寵物的嗅覺靈敏，往往能比人類更早感知到狀況，影片獲許多網友分享，「我的貓當時也老是趴在我肚子上，工作場所的狗狗也是，我當時就想，似乎該做一下檢測了」、「我也是這樣知道的，我有一隻貓平時不怎麼親近我，一旦牠一靠近，我就知道了」、「我的狗狗也是，自從我懷孕以後，會寸步不離跟著我」。

關鍵字： 黃金獵犬懷孕寵物主人

