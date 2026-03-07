ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
奴才拉網路線狂失敗　找布偶貓幫忙「出奇招」一次成功

記者李依融／採訪報導

貓奴Mio Tsai獨自在家拉網路線，但沒有人幫忙屢屢失敗，正當她要放棄時突然想到超愛玩繩子的愛貓Tobu，便在網路線上綁上繩子引誘Tobu幫忙拉，沒想到一次成功！看來平常喵星人的調皮習慣，還真的有派上用場的一天。

水電貓貓立大功。（圖／飼主Mio Tsai提供）

▲Tobu平時很喜歡玩鞋帶、繩子等物品。（圖／IG@bubu.tobu提供）

Tobu是一隻剛滿8個月的布偶貓，平時最喜歡鞋帶、繩子和小蟲蟲玩具。這天Mio Tsai在家裡拉網路線，想讓線從預留的貓洞穿出，但苦於無人幫忙屢屢失敗，她試著在貓洞洞口架攝影機，想看看網路線頭是否露出來了，卻只看到Tobu在洞口納涼，於是突發奇想「不如讓Tobu試試看！」。

水電貓貓立大功。（圖／飼主Mio Tsai提供）

▲Tobu一直在貓洞看，奴才便想到讓牠幫忙！（圖／IG@bubu.tobu提供）

Mio Tsai在網路線的一端綁上繩子，從上頭將網路線垂放下去，而Tobu一看到繩子果然躍躍欲試，開始認真幫忙拉，就這樣一次成功！這個大功告成也讓Mio Tsai超驚喜，笑說「原來貓洞的正確使用方式，真的要配上一隻貓」。

水電貓貓立大功。（圖／飼主Mio Tsai提供）

▲Tobu：只是一片小蛋糕啦～（圖／IG@bubu.tobu提供）

網友看到Tobu幫大忙的故事，覺得有趣又佩服，「請問師傅聯繫方式？想談一下合作」、「這水電怎麼報價呢？」、「喵：這個家沒我會垮」、「你的貓太有用了！」。

歡迎追蹤可愛的Tobu：IG@bubu.tobu

水電貓貓立大功。（圖／飼主Mio Tsai提供）

▲可愛的Tobu立大功了！（圖／IG@bubu.tobu提供）

關鍵字： 布偶貓貓洞貓奴

