最黑比熊大樓！棉花糖嗨滾泥巴全身超黑　奴才笑：牠開心就好

記者李依融／採訪報導

比熊犬最大的特色是彷彿棉花糖般的白色毛茸茸外觀，然而這隻叫做Bubble的比熊卻渾身泥巴，奴才還在Threads上蓋起「最黑比熊大樓」，非常有把握不會輸！

▲Bubble一身髒兮兮，但笑容很燦爛。（圖／IG@bubble_bichon_ 提供）



Threads@bubble_bichon_分享照片，只見應該雪白的棉花糖狗狗，卻是滿身泥巴，整身的毛都是糾結的泥灰色，倒是表情非常開朗地笑著，看到這個臉讓人氣也氣不起來。奴才表示，當天是帶Bubble去露營，貪玩的Bubble玩瘋了，在有泥巴的草地上奔跑打滾，結果就是獲得一隻「黑比熊」。

看到Bubble髒兮兮的模樣，奴才又無奈又好笑，認命地說「我覺得牠開心就好，反正再洗就好」，他也自嘲說應該很少比熊飼主這麼豁達。

▲Bubble身上又濕又髒，表情看來很滿足。（圖／IG@bubble_bichon_ 提供）



▲Bubble也是有白拋拋的時候！（圖／IG@bubble_bichon_ 提供）



網友看到Bubble烏漆嘛黑的戰績，紛紛也PO出自家比熊PK，只見有狗狗去滾沙灘，有狗狗的腳沾滿綠色的細草，還有美容師分享「客人的比熊每個禮拜來洗澡都是灰色的」，不過大多數的飼主見到Bubble瘋狂的「黑色程度」，都心甘情願讓賢，認證飼主的心也非常大，讓Bubble玩得非常快樂。

看更多可愛的Bubble，歡迎追蹤IG@bubble_bichon_