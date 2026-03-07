薩摩耶預測中華隊經典賽戰績　網友讚超神：全命中！

記者李依融／採訪報導

世界棒球經典賽熱鬧展開，薩摩耶萊芙預測中華隊的比賽結果，截止6日的賽事為止都完全命中，讓網友直呼是「預言神犬」。

經典賽開打之際，飼主拿了對戰組合讓萊芙預測，第一場中華隊對上澳洲，萊芙猶豫了一下準確了選擇澳洲隊獲勝，接著對上日本隊的戰役，萊芙毫不猶豫地選擇了日本。

根據萊芙的預測，中華隊會以2敗開場，而這個結果也在6日台日戰後證實。至於剩下的2場比賽，萊芙預測中華隊會擊敗捷克隊與韓國隊，取得2敗2勝的戰績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲對上捷克與韓國的戰役，萊芙都預測中華隊會拿下勝利。（圖／翻攝自IG@lifewang_samoyed）



台日戰過後，許多網友朝聖萊芙的準確預言，這段影片也已獲得6.8萬讚與1142則留言，大家紛紛祈禱接下來的2場比賽能夠拿下，繼續幫中華隊加油。

為了支持中華隊，爸爸媽媽也飛到日本現場吶喊應援，萊芙就跟阿公阿嬤待在家遠端加油。中華隊7日對上捷克，終場以14:0提前結束比賽，也代表萊芙的預測再下一城。爸爸媽媽表示，他們是從興農牛時期就支持棒球的球迷，這次確定在日本比賽時就準備搶票，明天中韓大戰同樣會進場加油，希望中華隊保持今天的氣勢，相信中華隊可以的！希望大家一起給中華隊最大的鼓勵。