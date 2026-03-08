ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
南投埔里種台灣梭羅木　盼迎二級保育類「台灣爺蟬」回家

▲臺灣爺蟬。（圖／黃亭愷提供）

▲臺灣爺蟬。（圖／黃亭愷提供）

記者高堂堯／南投報導

林業及自然保育署南投分署和南投縣政府合辦「原地扎根．韌性森活-115年度南投縣植樹節活動」，今日在埔里鎮種下臺灣梭羅木等臺灣原生樹種，期待吸引二級保育類的臺灣爺蟬回來「定居」。

本次植樹活動7日於福興溫泉遊客中心旁登場，不少民眾攜家帶眷一起參與，總栽植面積達0.32公頃，栽植樹種為台灣肖楠(45株)及台灣梭羅木(36株)合計81株；南投分署另提供七里香300株、蘭嶼羅漢松300株、金毛杜鵑300株、烏來杜鵑300株，合計1200株讓民眾闖關攜回栽植。

▲臺灣梭羅木的花及葉。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲臺灣梭羅木的花及葉。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

林保署南投分署代理分署長王怡靖介紹，台灣梭羅木為臺灣特有的原生植物，零星分布於中南部低海拔地區、數量稀少，2017維管束植物紅皮書將其列為近危(Near Threatened, NT)的種類，亦是台灣爺蟬若蟲期的重要食草；而台灣爺蟬屬珍貴稀有野生動物和臺灣體型最大的蟬，因早期臺灣低海拔山區大量開發，導致臺灣梭羅木大量減少，也使臺灣爺蟬生存受到威脅。本年度植樹月標語為「原地扎根•韌性森活」，南投分署即在今天活動現場規劃栽種臺灣梭羅木等原生植物，希望開花吸引無數蜂蝶前來，也給予臺灣爺蟬長久生存的韌性。

▲中央地方政府來賓齊種臺灣梭羅木。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼中央地方政府來賓、民眾齊種臺灣梭羅木等樹種。

▲迎臺灣爺蟬回家，中央地方齊種臺灣梭羅木。（圖／記者高堂堯翻攝）

民眾葉小姐表示，在林業署臉書貼文看到這個活動，剛好住在埔里就過來參加活動，和家人一起種完臺灣梭羅木後，也會領一些杜鵑回家種植；最近搬來埔里的鍾小姐表示，她在臉書上看到這場活動，剛好家裡有綠美化需求，所以就來領取蘭嶼羅漢松、烏來杜鵑及金毛杜鵑，未來還會去其他贈苗場次領苗。

南投分署也於現場頒發社區林業績優社區獎項，獲獎單位如下：特優社區---南投縣草屯鎮平林社區發展協會(理事長張月英)、優等社區---南投縣日月潭頭社文史采風發展協會(副總幹事劉芳如)、甲等社區---台灣永續聯盟(秘書吳晏清)。

南投埔里種台灣梭羅木　盼迎二級保育類「台灣爺蟬」回家

美軍警告伊朗民眾！飛彈從住宅區發射　3城市恐變「軍事目標」

日本3連勝後深夜發文打★　大谷翔平貼「唯一未出場」隊友合照

冷氣團接力最濕冷時間曝　圖看「2波大降溫」探12℃

WBC澳洲隊表現「為何這麼強」　球迷曝最大優勢：我們也有過

艾德、蘇文儒相繼復出！傷兵潮逐漸回歸、胡瓏貿期盼下半季是新開始

氣走南韓！450個紅豆餅3/10發送　「晉級」再送111杯冰美式

走進希臘　擁抱愛琴海藍色假期

慢遊張家界與鳳凰古城的山影水色

4/15開山！立山黑部雪壁搶先看

他是MASA魔法！　紅襪、WBC發文讚吉田「震撼2分砲」

