邊牧「自拍跳舞」用鼻子開鏡頭！　還舉手跟觀眾說哈囉

工讀生出來喔！5歲的邊境牧羊犬「納比」是跳舞高手，飼主小芯分享了一段牠「自拍跳舞」的影片。聰明的牠不僅自己用鼻子點螢幕開鏡頭，還很敬業的舉手跟觀眾說哈囉，彷彿是在邀請觀眾快來看看自己帥氣的舞姿。

從人狗共舞啟發 訓練過程其實超混亂

小芯與《ETtoday寵物雲》分享，最初在網路上看到國外人狗共舞表演，被人狗之間的默契與連結感動，於是決定跟納比試試看。飼主笑稱雖然大家都說「邊牧是邊牧，狗是狗」，牠們也確實有學習速度上的優勢，但這並不代表訓練會一帆風順，起初帶納比去外面練舞完全叫不回來，在家又會興奮地一直搶玩具，練習後身上總會多出一堆「愛的印記」。

眼神的改變讓她繼續堅持

儘管小芯一度很想放棄，但納比的眼神變化讓她選擇繼續堅持，從原本只是盯著獎勵玩具到變成看著她的眼睛，「那種努力想理解我的眼神，讓我意識到這不只是一般的訓練」，對納比來說，跳舞也不只是單純的指令訓練，更像是一場需要默契和高度專注的遊戲，只要跟媽咪一起任何事情都很期待，「每次一起完成動作時，我都會瘋狂稱讚牠」。

智商滿點的實力派狗狗

納比除了跳舞外，還會像是躲貓貓、用手機自拍等各種可愛小技能。許多網友也笑說，牠聰明到之後就會開始取代人類，「各位再不唸書啊，等著被邊牧搶工作吧」、「上次去超商看到牠在用印表機」、「看起來比我男朋友拍的還要好」。

