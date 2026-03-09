廚房出現「花椰菜大盜」整顆叼走！　被當場抓包還死不鬆口

記者賈沐蓉／綜合報導

住在日本京都的黃金獵犬薩柏（サボ）趁著鏟屎官在煮飯，悄悄溜進廚房偷走了要當材料的花椰菜。貪吃的牠並不滿足於只是嚐到一點點，完全不客氣直接把整顆「巨型點心」占為己有，毫不意外地當場被飼主狗贓俱獲。

▲薩柏偷吃放在廚房的花椰菜，被主人當場發現。（圖／翻攝自Ｘ／@namae1nyuryoku）

被抓包死咬戰利品 主人只好拿肉肉換

畫面中，薩柏張開嘴咬著一整顆尚未處理過的花椰菜，表情堅定彷彿在說這份點心我非吃不可。旁邊的家人則握著菜梗，企圖把食材從狗口中解救出來。綜合外媒報導，飼主透露薩是隻貪吃鬼，什麼都愛吃尤其喜歡蔬菜，雖然當時廚房有裝防護圍欄，但還是被牠找到縫隙鑽進去。最後主人只好拿出零食來跟薩柏交涉，才把花椰菜重新拿回來。

▲原本是收容所的浪浪，被飼主領養後發現牠是貪吃鬼。（圖／翻攝自Ｘ／@namae1nyuryoku）

熟花椰菜成點心

儘管偷菜行動最後失敗，但等花椰菜煮熟後，鏟屎官還是特地留了一些給薩柏當點心。這篇貼文於X已累積超過831萬次點閱，許多人看了都忍不住留言笑說，「牠真是個大胃王」、「這是真正的草食動物嗎？」、「那顆菜都比牠的臉還大」。

▲後來還是得到了煮熟的花椰菜。（圖／翻攝自Ｘ／@namae1nyuryoku）