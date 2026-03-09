「神犬萊芙」吸460萬次觀看　爸媽是張育成粉絲：盼大家進場支持

記者李依融／綜合報導

神犬萊芙已經是舉國皆知的網紅狗狗，預測中華隊在WBC經典賽預賽的戰績全部命中，影片已累積460.3萬次觀看，許多網友直呼太神，要給萊芙贊助食物、罐罐和肉肉，不過爸爸媽媽表示，擔心萊芙變成大胖子，「不過歡迎跟我們一起進場支持中職，或是把罐罐肉肉捐給流浪動物或需要幫助的單位！」。

IG@lifewang_samoyed4日在經典賽開打前上傳預測影片，薩摩耶犬萊芙預言中華隊會先2敗再奪得2勝，在輸給澳洲與日本後，萊芙的預言受到各界球迷關注，7日中華隊以14:0完封捷克隊後，大家更加關注隔天實力不容小覷的韓國隊對戰結果，祈禱萊芙「4-4」預測全中，中華隊能擊敗韓國隊。

▲面對實力強勁的韓國隊，大家都祈禱萊芙預言的最後一塊拼圖能完美拼上！（圖／IG@lifewang_samoyed提供）



8日中華隊與韓國隊的比賽中，攻守互有來往，讓球迷們看得「心臟好痛」，最後以4:4進入第十局延長賽，十局上中華隊率先得分以5:4領先，十局下半投手曾峻岳順利關門守下超前的分數，最終中華隊以5:4首次在WBC經典賽中擊敗韓國隊，也讓球迷想起「那隻薩摩耶」，紛紛轉發膜拜，截至9日上午11時已經累積460.3萬次觀看。

萊芙的爸爸媽媽是從興農牛時代就關注中職的球迷，這次確認有WBC參賽資格後，便立刻決定安排前往東京現場應援，現場觀看了中華隊對上捷克和韓國的賽事，直呼「現場看完中韓對戰比遛萊芙一整天還累，差點虛脫，萊芙真的太棒了！」。看完比賽後，爸爸媽媽也立刻跟萊芙視訊，萊芙也興奮地「嗷嗚～」彷彿在慶祝勝利一般。

▲萊芙視訊時也跟著「嗷嗚～」，彷彿在慶祝中華隊的勝利。（圖／IG@lifewang_samoyed提供）

對於許多粉絲想兌現給萊芙的「加肉肉」承諾，爸爸媽媽笑說，擔心萊芙太胖了，非常感謝大家支持，希望大家可以把這份心意轉向跟他們一樣進場支持中職球賽，「不管你支持哪一隊，希望大家繼續支持每一位球員！」，另外他們也呼籲可以把要給萊芙的肉肉，轉捐贈給流浪動物之家或是需要幫助的單位，讓更多角落一起分享到這份正能量。

▲萊芙的爸爸媽媽是張育成的粉絲，希望中職多舉辦寵物日，能帶著萊芙進場支持賽事。（圖／IG@lifewang_samoyed提供）