煩死了！肥尾守宮脫皮到抓狂　「爆氣甩尾」怒撕舊外套丟掉

記者賈沐蓉／綜合報導

到底有完沒玩！肥尾守宮「馬加加」脫皮脫到一半失去耐性，原本還溫柔的用嘴巴慢慢撕開，結果發現還有一大塊皮等著處理，瞬間理智斷線暴躁地狂揮尾巴，把脫到一半的皮膚通通甩掉，一臉不爽彷彿在抱怨自己受夠這漫長的工程了。

▲。（圖／Threads@yuan.grace提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲馬加加脫皮到失去耐性，氣到直接把舊皮甩掉。（圖／Threads@yuan.grace提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

脫皮工程浩大　理智瞬間斷線

影片中，馬加加先是小心地咬著已經鬆脫的舊皮，仔細地將它們剝離自己的身體，結果伸展到極限卻發現尾巴還殘留著一大塊。發現工作量突然增加的牠耗盡最後一絲耐心，乾脆氣呼呼地用力擺動尾巴，企圖將把還黏在身上的「舊外套」甩飛。飼主表示馬加加通常會把舊皮吃掉，但這次嫌氣到連看都不看，大概太大片撕得很累不爽，丟掉」。

▲。（圖／Threads@yuan.grace提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲脫完皮後頭也不回地走掉。（圖／Threads@yuan.grace提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

事後奴才來收拾殘局

等馬加加完成脫皮儀式後，飼主也幫牠清理腳趾有卡皮的部分，儘管經過馬加加的摧殘，但這塊新鮮出爐的「尾巴套」仍保持的很完整，「大概太大片撕得很累不爽，丟掉」。網友也笑說難得看見守宮這麼暴躁，「跟我脫襯衫被袖子卡住一樣」、「他感覺甩到最後在罵髒話」、「氣到不行要脫衣服」。

▲。（圖／Threads@yuan.grace提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲馬加加脫下的尾巴皮。（圖／Threads@yuan.grace提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 肥尾守宮脫皮暴躁寵物

