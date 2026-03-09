ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

壽山「台版Panchi」穩定成長中！　比起娃娃更愛專屬小被被

 記者賈沐蓉／綜合報導

先前壽山動物園收容的孤兒小獼猴，由於與市川動植物園的Panchi有相似的遭遇受到許多關注。還在喝奶的牠目前在收容中心的照顧下，繼續穩定的成長著。由於正處於需要安全感、喜歡抱抱的年紀，相比起玩偶牠其實更喜歡專屬小被被。

▲。（圖／Shou Shan Zoo 壽山動物園提供）

▲先前由壽山動物園收容的孤兒小獼猴，正在收容中心照顧下成長。（圖／Shou Shan Zoo 壽山動物園提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲。（圖／Shou Shan Zoo 壽山動物園提供）

▲最愛的其實是專屬小被被。（圖／Shou Shan Zoo 壽山動物園提供）

▲。（圖／Shou Shan Zoo 壽山動物園提供）

▲但也會抱著玩偶拍照。（圖／Shou Shan Zoo 壽山動物園提供）

森林導師來上課　為回到野外做預演

收容中心除了牠之外，還有其他同樣因救傷而來、但已經斷奶的小獼猴。為了讓牠們保有野性，保育員也特別擔任起「森林導師」，讓小猴們對野外建立起正確的認知。例如採摘野果與嫩枝，讓牠們學會辨識大自然的食物，並且嚴禁餵食人類水果或加工食品，避免破壞覓食本能，最後透過讓小猴們併群，讓牠們在互動中彼此學習社交與生存技巧。

▲。（圖／Shou Shan Zoo 壽山動物園提供）

▲壽山動物園附近的野生猴群。（圖／Shou Shan Zoo 壽山動物園提供）

別撿別餵　猴媽媽就在附近

同時園方也特別呼籲，如果在野外巧遇落單幼猴，通常猴媽媽就在附近，請遵守「干擾、不接觸、不餵食」的三不原則，人為介入反而可能讓母子被迫分離，失去學習求生技能的機會，進而喪失在大自然生存的能力，若確認幼猴受傷，再撥打1999由專業人員處理。

關鍵字： 小獼猴保育壽山動物園野外求生幼猴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

廚房出現「花椰菜大盜」整顆叼走！　被當場抓包還死不鬆口

邊牧「自拍跳舞」用鼻子開鏡頭！　還舉手跟觀眾說哈囉

神準！「耶耶大師」經典賽預測全中　網友朝聖：贏韓國啦！

外面放煙火「海豹小狗」嚇壞！　被包起來縮媽咪懷裡秀秀

18歲花豹「花郎」離世！　照養團隊忍痛放手陪牠最後一哩路

邊牧小妹愛躺「貓咪枕頭」　布偶姐姐臉超臭：夠了沒！

哥哥現身說法！Panchi找到「4位守護者」　變不黏才是真成長

台版Panchi！壽山動物園收容「孤兒小彌猴」　緊抱娃娃大口喝奶

不會築巢！班鳩選「爸爸頭頂」當產房　直接下蛋變真鳥窩

誘捕浪貓偶遇「神秘精靈」　超稀有「麝香貓」特殊外表引熱議

幫大忙水電貓

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

調皮鸚鵡突轉頭狂吠超逼真　一旁歐告傻眼：哪來的狗？

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

調戲鸚鵡餵空氣零食　牠轉頭罵一字髒話

爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

灰鸚鵡被誤認成鴿子　牠下秒學叫聲好聰明

邊牧用手機自拍跳舞影片　舉手打招呼：快看偶表演

小阿金玩整天「瞬間斷電」　地板開睡眾人搶拍都不醒

貪吃鸚鵡狂表演才藝　聽媽話連翻４圈終如願

2隻貓清晨大聲吵架　鄰居直接潑水勸架XD

監視器拍清潔工深夜辛苦帶毛孩上班　住戶暖送「同款背心」爆紅

壽山「台版Panchi」穩定成長中！　比起娃娃更愛專屬小被被

費仔辣妻「熱愛歐告吉祥物」原因曝光　小倆口是狗派超寵愛犬

「神犬萊芙」吸460萬次觀看　爸媽是張育成粉絲：盼大家進場支持

廚房出現「花椰菜大盜」整顆叼走！　被當場抓包還死不鬆口

邊牧「自拍跳舞」用鼻子開鏡頭！　還舉手跟觀眾說哈囉

神準！「耶耶大師」經典賽預測全中　網友朝聖：贏韓國啦！

南投埔里種台灣梭羅木　盼迎二級保育類「台灣爺蟬」回家

台中AI超人飛到東勢新成國小　「優客李林」李驥化身AI 導師助陣

小資抄底前10名曝光！0050爆4833萬零股交易量　台積電同破紀錄

藍擬修少事法提高假釋門檻　民進黨團：不違背法理下歡迎在立院討論

棒球喻軍購　范雲批藍版大刪70%如同讓球員「不穿護具擋160公里火球」

內湖環東大道貨車起火！駕駛後照鏡看到緊急停靠求助

聯電74萬股民注意！今年紀念品不是咖波　改送超可愛史努比保溫瓶

彰化兩巨獸「狹路相逢」卡死路口！後方車輛看傻　驚險畫面曝光

爆「假官方帳號」爭議　OpenClaw創辦人：從未進駐中國社群平台

金門機場旅客夾帶2波斯貓闖關　硬塞大腿私密處太臃腫露餡　

美商新加坡裁員90%！　竟挑在「新春齋戒月」被罵爆

寵物動物熱門新聞

誘捕浪貓遇「神秘精靈」竟是麝香貓

費仔妻超愛歐告吉祥物　原因曝光

邊牧自拍跳舞　還舉手打招呼

貓咪幫拉網路線　奴才奇招一次成功

媽咪演奏水鳥笛　小鸚秒歪頭回應

女拍到浪貓試躺貓床　「肉球開花」超開心

「神犬萊芙」預測片吸460萬次觀看

廚房出現花椰菜賊　贓物比臉還大

最黑比熊大樓！　棉花糖嗨滾泥巴

男聽怪聲　破牆驚見無助小貓頭鷹

黃金獵犬突然整天緊跟　女一驗曝喜訊

夫妻沙發意外獲「贈品」　狗狗狂聞發現橘貓

Panchi交到好朋友　飼育員曝近況

耶耶經典賽預測全中　網友瘋朝聖

讀者迴響

熱門新聞

誘捕浪貓遇「神秘精靈」竟是麝香貓

費仔妻超愛歐告吉祥物　原因曝光

邊牧自拍跳舞　還舉手打招呼

貓咪幫拉網路線　奴才奇招一次成功

媽咪演奏水鳥笛　小鸚秒歪頭回應

女拍到浪貓試躺貓床　「肉球開花」超開心

「神犬萊芙」預測片吸460萬次觀看

廚房出現花椰菜賊　贓物比臉還大

最黑比熊大樓！　棉花糖嗨滾泥巴

男聽怪聲　破牆驚見無助小貓頭鷹

黃金獵犬突然整天緊跟　女一驗曝喜訊

夫妻沙發意外獲「贈品」　狗狗狂聞發現橘貓

Panchi交到好朋友　飼育員曝近況

耶耶經典賽預測全中　網友瘋朝聖

台版Panchi成長中　最愛是小被被

熱門寵物影片

更多
幫大忙水電貓

幫大忙水電貓

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

調皮鸚鵡突轉頭狂吠超逼真　一旁歐告傻眼：哪來的狗？

調皮鸚鵡突轉頭狂吠超逼真　一旁歐告傻眼：哪來的狗？

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

調戲鸚鵡餵空氣零食　牠轉頭罵一字髒話

調戲鸚鵡餵空氣零食　牠轉頭罵一字髒話

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面