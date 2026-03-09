壽山「台版Panchi」穩定成長中！　比起娃娃更愛專屬小被被

記者賈沐蓉／綜合報導

先前壽山動物園收容的孤兒小獼猴，由於與市川動植物園的Panchi有相似的遭遇受到許多關注。還在喝奶的牠目前在收容中心的照顧下，繼續穩定的成長著。由於正處於需要安全感、喜歡抱抱的年紀，相比起玩偶牠其實更喜歡專屬小被被。

▲先前由壽山動物園收容的孤兒小獼猴，正在收容中心照顧下成長。（圖／Shou Shan Zoo 壽山動物園提供）

▲最愛的其實是專屬小被被。（圖／Shou Shan Zoo 壽山動物園提供）

▲但也會抱著玩偶拍照。（圖／Shou Shan Zoo 壽山動物園提供）

森林導師來上課 為回到野外做預演

收容中心除了牠之外，還有其他同樣因救傷而來、但已經斷奶的小獼猴。為了讓牠們保有野性，保育員也特別擔任起「森林導師」，讓小猴們對野外建立起正確的認知。例如採摘野果與嫩枝，讓牠們學會辨識大自然的食物，並且嚴禁餵食人類水果或加工食品，避免破壞覓食本能，最後透過讓小猴們併群，讓牠們在互動中彼此學習社交與生存技巧。

▲壽山動物園附近的野生猴群。（圖／Shou Shan Zoo 壽山動物園提供）

別撿別餵 猴媽媽就在附近

同時園方也特別呼籲，如果在野外巧遇落單幼猴，通常猴媽媽就在附近，請遵守「干擾、不接觸、不餵食」的三不原則，人為介入反而可能讓母子被迫分離，失去學習求生技能的機會，進而喪失在大自然生存的能力，若確認幼猴受傷，再撥打1999由專業人員處理。