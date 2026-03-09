ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
費仔辣妻「熱愛歐告吉祥物」原因曝光　小倆口是狗派超寵愛犬

費仔妻子熱愛中華隊吉祥物「歐告」的原因。（圖／翻攝自IG@hannafairchi）

▲費嫂在IG上分享多張「歐告合照」，展現出對中華隊吉祥物的喜愛。（圖／翻攝自IG@hannafairchi）

記者李依融／綜合報導

中華隊台美混血大物費仔(Stuart Fairchild)妻子漢娜(Hanna Fairchild)拿著中華隊吉祥物「歐告」拍照，超美的模樣讓「歐告」玩偶一上架就被搶光，漢娜也透露這麼喜歡歐告的原因，她覺得歐告和愛犬歐利(Ollie)長得很像，IG上還有歐利專屬相簿，不難看出費仔夫婦是貓派還是狗派了。

此次費仔加入中華隊，妻子漢娜也愛相隨，一起來到東京巨蛋加油打氣，甚至換上中華隊球衣，拍出超美辣照，而另一個令人矚目的焦點，就是她手中經常抱著中華隊吉祥物「歐告」，無論是在車上、在球場都要與歐告合照，甚至在錄製感謝影片中說到「感謝有機會與歐告相遇，牠是我的最愛」。

費仔妻子熱愛中華隊吉祥物「歐告」的原因。（圖／翻攝自IG@hannafairchi）

▲費嫂在車上也拿著歐告娃娃自拍。（圖／翻攝自IG@hannafairchi）

究竟漢娜為什麼這麼喜歡歐告？甚至有粉絲猜測「因為歐告長得跟費仔有點像」，然而經紀公司帕菲克國際運動行銷在Threads上透露，漢娜這麼喜歡台灣歐告娃娃的原因是「她覺得跟他們兩個養的狗很像」！原來費仔夫婦養了一隻黑色米克斯小型犬，名字叫做歐利，漢娜的手機桌布就是歐利的照片。

漢娜對歐利的愛溢於言表，在IG上也有一個屬於愛犬的專屬分類，只見夫婦倆經常帶著愛犬出門，去海灘、去公園、一起窩在床上睡覺、一起看夕陽，不僅把歐利當作自己的孩子，也感性地說「歐利在哪，哪裡就是家」，其中許多照片都是費仔寵愛地抱著歐利，不難看出這對夫妻是狗派還是貓派了。

費仔妻子熱愛中華隊吉祥物「歐告」的原因。（圖／翻攝自IG@hannafairchi）

▲費仔夫婦的愛犬歐利。（圖／翻攝自IG@hannafairchi）

費仔妻子熱愛中華隊吉祥物「歐告」的原因。（圖／翻攝自IG@hannafairchi）

▲費仔夫婦相當疼愛歐利，當作是自己親生的。（圖／翻攝自IG@hannafairchi）

網友看到漢娜這麼喜歡歐告的原因，笑說「剛好都姓『歐』，歐告跟歐利可以成為好朋友」、「真的滿像的，眼神也很像」、「費仔家養的也是真歐告沒錯！」。

歐告其實是中華職棒的吉祥物，以台灣犬作為原型發想，2019年首次正式亮相就受到許多球迷喜愛，而此次經典賽期間開賣的費嫂同款2026 TEAM TAIWAN歐告布偶，也是一上架就被搶完，中華職棒會長蔡其昌也說正在拜託歐告的娃娃工廠補貨商品。

費仔妻子熱愛中華隊吉祥物「歐告」的原因。（圖／翻攝自IG@hannafairchi）

▲費嫂透露這麼喜歡歐告的原因，就是和自家愛犬長得很像。（圖／翻攝自IG@hannafairchi）

美商新加坡裁員90%！　竟挑在「新春齋戒月」被罵爆

