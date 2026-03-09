監視器拍清潔工深夜辛苦帶毛孩上班　住戶暖送「同款背心」爆紅

▲女子開心收到住戶的禮物。（圖／翻攝自TikTok／oliviaolp）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名公寓住戶透過門鈴監視器，注意到一名清潔工人每天晚上辛苦工作時身邊都會帶著毛小孩，幾個月後她決定要給對方一個驚喜以感謝辛勞，沒想到一個友善的舉動意外在網路上爆紅，還獲得了一段難得的友情。

感謝清潔工辛勞工作 女住戶暖心送禮

[廣告]請繼續往下閱讀...

女子柏金斯(Olivia Perkins)的門鈴監視器拍到，每天深夜都能看到盡責的清潔人員吉納維芙(Genevieve Quintero)出現在家門前，幫所有住戶蒐集垃圾並且清理，而她身旁總是會跟著一名可愛的「毛同事」，一隻叫做Princess的寵物犬。

@oliviaolp This lady and her dog gets my trash 5 days out of the week. I had to get her matching vest. @Wrangler @PetSmart @Viral Pet Videos ♬ hit different higher - user98934302016

柏金斯注意到，吉納維芙常常穿著清潔隊員背心，獨自一個人工作到深夜，讓同樣也上過夜班的她十分心疼，為了表達她的感謝，決定送給Princess一件和吉納維芙身上款式一樣的工作背心。

影片中可看到，吉納維芙經過柏金斯家門前工作時，注意到放在小桌子上要給Princess的背心和玩具，她立即讓Princess穿上背心，還開心抱起Princess向鏡頭揮手致謝。

小小善舉引關注 2人意外變密友

影片曝光後獲得1千5百多萬的驚人點閱，柏金斯事前完全沒想到，自己的小小善意舉動竟然會引發這麼多人關注，「我真的非常驚訝」，而且她後來因此和吉納維芙聯繫上並且成為朋友，2人時常帶著孩子一起聚會。

吉納維芙表示，由於她每天晚上工作時間很長，因為擔心放寵物犬獨自在家，才會帶在身邊一起工作，正在經歷離婚的她其實過得非常辛苦，柏金斯的善舉為她帶來了意想不到的安慰，也很感謝所有留言鼓勵她的網友，「請盡量善待每一個人，因為每個人都有可能正在承受不為人知的痛苦」。

