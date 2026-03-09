ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

監視器拍清潔工深夜辛苦帶毛孩上班　住戶暖送「同款背心」爆紅

監視器拍清潔工深夜辛苦帶毛孩上班　住戶暖送「同款背心」爆紅。（圖／翻攝自TikTok／oliviaolp）

▲女子開心收到住戶的禮物。（圖／翻攝自TikTok／oliviaolp）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名公寓住戶透過門鈴監視器，注意到一名清潔工人每天晚上辛苦工作時身邊都會帶著毛小孩，幾個月後她決定要給對方一個驚喜以感謝辛勞，沒想到一個友善的舉動意外在網路上爆紅，還獲得了一段難得的友情。

感謝清潔工辛勞工作　女住戶暖心送禮

[廣告]請繼續往下閱讀...

女子柏金斯(Olivia Perkins)的門鈴監視器拍到，每天深夜都能看到盡責的清潔人員吉納維芙(Genevieve Quintero)出現在家門前，幫所有住戶蒐集垃圾並且清理，而她身旁總是會跟著一名可愛的「毛同事」，一隻叫做Princess的寵物犬。

@oliviaolp This lady and her dog gets my trash 5 days out of the week. I had to get her matching vest. @Wrangler @PetSmart @Viral Pet Videos ♬ hit different higher - user98934302016

柏金斯注意到，吉納維芙常常穿著清潔隊員背心，獨自一個人工作到深夜，讓同樣也上過夜班的她十分心疼，為了表達她的感謝，決定送給Princess一件和吉納維芙身上款式一樣的工作背心。

影片中可看到，吉納維芙經過柏金斯家門前工作時，注意到放在小桌子上要給Princess的背心和玩具，她立即讓Princess穿上背心，還開心抱起Princess向鏡頭揮手致謝。

小小善舉引關注　2人意外變密友

影片曝光後獲得1千5百多萬的驚人點閱，柏金斯事前完全沒想到，自己的小小善意舉動竟然會引發這麼多人關注，「我真的非常驚訝」，而且她後來因此和吉納維芙聯繫上並且成為朋友，2人時常帶著孩子一起聚會。

吉納維芙表示，由於她每天晚上工作時間很長，因為擔心放寵物犬獨自在家，才會帶在身邊一起工作，正在經歷離婚的她其實過得非常辛苦，柏金斯的善舉為她帶來了意想不到的安慰，也很感謝所有留言鼓勵她的網友，「請盡量善待每一個人，因為每個人都有可能正在承受不為人知的痛苦」。
 

關鍵字： 清潔工寵物背心Olivia PerkinsGenevieve Quintero

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【費仔再轟全壘打】台韓戰8局上半轟出逆轉2分砲！轉播應援團歡呼炸裂！ #WBC

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

主人急逃杜拜「大量貓狗丟街頭」　獸醫揭：健康寵物被送來安樂死

「有人會接住我嗎」28歲女驚恐摔出巨型滑梯　4.5公尺高墜地亡

一整天工作超不順　男下班轉念買彩券竟中「3千多萬元」大獎翻身

黃金獵犬突變「超黏跟屁蟲」整天緊跟　女一驗曝喜訊：懷孕了

男聽怪聲破牆見「無助小貓頭鷹」　160萬網融化：小貓也想幫忙

原以為貓很獨立　女意外養到「超黏小跟班」網笑：黑貓不意外

誘捕浪貓偶遇「神秘精靈」　超稀有「麝香貓」特殊外表引熱議

費仔辣妻「熱愛歐告吉祥物」原因曝光　小倆口是狗派超寵愛犬

邊牧「自拍跳舞」用鼻子開鏡頭！　還舉手跟觀眾說哈囉

奴才拉網路線狂失敗　找布偶貓幫忙「出奇招」一次成功

幫大忙水電貓

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

調皮鸚鵡突轉頭狂吠超逼真　一旁歐告傻眼：哪來的狗？

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

調戲鸚鵡餵空氣零食　牠轉頭罵一字髒話

爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

灰鸚鵡被誤認成鴿子　牠下秒學叫聲好聰明

邊牧用手機自拍跳舞影片　舉手打招呼：快看偶表演

小阿金玩整天「瞬間斷電」　地板開睡眾人搶拍都不醒

貪吃鸚鵡狂表演才藝　聽媽話連翻４圈終如願

2隻貓清晨大聲吵架　鄰居直接潑水勸架XD

監視器拍清潔工深夜辛苦帶毛孩上班　住戶暖送「同款背心」爆紅

壽山「台版Panchi」穩定成長中！　比起娃娃更愛專屬小被被

費仔辣妻「熱愛歐告吉祥物」原因曝光　小倆口是狗派超寵愛犬

「神犬萊芙」吸460萬次觀看　爸媽是張育成粉絲：盼大家進場支持

廚房出現「花椰菜大盜」整顆叼走！　被當場抓包還死不鬆口

邊牧「自拍跳舞」用鼻子開鏡頭！　還舉手跟觀眾說哈囉

神準！「耶耶大師」經典賽預測全中　網友朝聖：贏韓國啦！

南投埔里種台灣梭羅木　盼迎二級保育類「台灣爺蟬」回家

台中AI超人飛到東勢新成國小　「優客李林」李驥化身AI 導師助陣

小資抄底前10名曝光！0050爆4833萬零股交易量　台積電同破紀錄

藍擬修少事法提高假釋門檻　民進黨團：不違背法理下歡迎在立院討論

棒球喻軍購　范雲批藍版大刪70%如同讓球員「不穿護具擋160公里火球」

內湖環東大道貨車起火！駕駛後照鏡看到緊急停靠求助

聯電74萬股民注意！今年紀念品不是咖波　改送超可愛史努比保溫瓶

彰化兩巨獸「狹路相逢」卡死路口！後方車輛看傻　驚險畫面曝光

爆「假官方帳號」爭議　OpenClaw創辦人：從未進駐中國社群平台

金門機場旅客夾帶2波斯貓闖關　硬塞大腿私密處太臃腫露餡　

美商新加坡裁員90%！　竟挑在「新春齋戒月」被罵爆

寵物動物熱門新聞

誘捕浪貓遇「神秘精靈」竟是麝香貓

費仔妻超愛歐告吉祥物　原因曝光

邊牧自拍跳舞　還舉手打招呼

貓咪幫拉網路線　奴才奇招一次成功

媽咪演奏水鳥笛　小鸚秒歪頭回應

女拍到浪貓試躺貓床　「肉球開花」超開心

「神犬萊芙」預測片吸460萬次觀看

廚房出現花椰菜賊　贓物比臉還大

最黑比熊大樓！　棉花糖嗨滾泥巴

男聽怪聲　破牆驚見無助小貓頭鷹

黃金獵犬突然整天緊跟　女一驗曝喜訊

夫妻沙發意外獲「贈品」　狗狗狂聞發現橘貓

Panchi交到好朋友　飼育員曝近況

耶耶經典賽預測全中　網友瘋朝聖

讀者迴響

熱門新聞

誘捕浪貓遇「神秘精靈」竟是麝香貓

費仔妻超愛歐告吉祥物　原因曝光

邊牧自拍跳舞　還舉手打招呼

貓咪幫拉網路線　奴才奇招一次成功

媽咪演奏水鳥笛　小鸚秒歪頭回應

女拍到浪貓試躺貓床　「肉球開花」超開心

「神犬萊芙」預測片吸460萬次觀看

廚房出現花椰菜賊　贓物比臉還大

最黑比熊大樓！　棉花糖嗨滾泥巴

男聽怪聲　破牆驚見無助小貓頭鷹

黃金獵犬突然整天緊跟　女一驗曝喜訊

夫妻沙發意外獲「贈品」　狗狗狂聞發現橘貓

Panchi交到好朋友　飼育員曝近況

耶耶經典賽預測全中　網友瘋朝聖

台版Panchi成長中　最愛是小被被

熱門寵物影片

更多
幫大忙水電貓

幫大忙水電貓

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

調皮鸚鵡突轉頭狂吠超逼真　一旁歐告傻眼：哪來的狗？

調皮鸚鵡突轉頭狂吠超逼真　一旁歐告傻眼：哪來的狗？

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

調戲鸚鵡餵空氣零食　牠轉頭罵一字髒話

調戲鸚鵡餵空氣零食　牠轉頭罵一字髒話

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面