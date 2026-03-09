媽急衝超市買菜消失3小時 回家只帶「一隻小黑貓」全家傻眼

▲媽出門購物，帶回全家意想不到的物品。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

許多人外出購物時常常會分心，買了原本不在計畫中的東西，然而一名女子分享，媽媽到超市購物花了3個小時才回家，結果手上完全沒有帶回原本要買的食物，而是帶回一隻藍眼睛小貓。

媽出門買菜帶回貓 女兒傻眼

一名女子的女兒在國外論壇Reddit上分享，媽媽當天告訴家人要快速去一趟超市，以購買牛奶和麵包等必需品，全家人本來以為媽媽很快就會回來，沒想到居然去了3小時，回來時只帶回一隻小黑貓，「好像這是世界上最正常的事了」。

這名母親表示，她在前往超市的路上，發現小黑貓獨自坐在圍欄旁邊，她試圖在周圍樹叢中尋找貓媽，結果到處都沒有，最後忍不住把小黑貓帶去看獸醫，結果發現小貓沒有受傷、十分健康，身上也沒有晶片，只是很餓。

媽沒帶食物只有萌貓 全家沒怨言

女兒在貼文中打趣表示，「結果家裡沒有牛奶也沒有麵包，現在沙發上多了這隻睡著的藍眼小傢伙」，雖然如此家裡卻沒有任何成員抱怨，小貓也十分適應新家。

貼文獲得上千網友討論，由於小貓還沒有取名字，許多網友熱心給建議，「可以叫牠Coupon(優惠券)，因為你媽是精明的消費者」、「叫牠Groceries(雜貨)，因為你媽成功完成任務，帶了雜貨回家」、「你媽是世界上最棒的，真可愛的小貓」、「有貓誰還需要食物啊」。