ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

媽急衝超市買菜消失3小時 回家只帶「一隻小黑貓」全家傻眼

媽衝去超市購物消失3小時 回家只帶「一隻小黑貓」全家傻眼。（圖／翻攝自Reddit）

▲媽出門購物，帶回全家意想不到的物品。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

許多人外出購物時常常會分心，買了原本不在計畫中的東西，然而一名女子分享，媽媽到超市購物花了3個小時才回家，結果手上完全沒有帶回原本要買的食物，而是帶回一隻藍眼睛小貓。

媽出門買菜帶回貓　女兒傻眼

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名女子的女兒在國外論壇Reddit上分享，媽媽當天告訴家人要快速去一趟超市，以購買牛奶和麵包等必需品，全家人本來以為媽媽很快就會回來，沒想到居然去了3小時，回來時只帶回一隻小黑貓，「好像這是世界上最正常的事了」。

Mom left to buy groceries… came back 3 hours later with a cat instead.
by u/kishi045 in CatDistributionSystem

這名母親表示，她在前往超市的路上，發現小黑貓獨自坐在圍欄旁邊，她試圖在周圍樹叢中尋找貓媽，結果到處都沒有，最後忍不住把小黑貓帶去看獸醫，結果發現小貓沒有受傷、十分健康，身上也沒有晶片，只是很餓。

媽沒帶食物只有萌貓　全家沒怨言

女兒在貼文中打趣表示，「結果家裡沒有牛奶也沒有麵包，現在沙發上多了這隻睡著的藍眼小傢伙」，雖然如此家裡卻沒有任何成員抱怨，小貓也十分適應新家。

貼文獲得上千網友討論，由於小貓還沒有取名字，許多網友熱心給建議，「可以叫牠Coupon(優惠券)，因為你媽是精明的消費者」、「叫牠Groceries(雜貨)，因為你媽成功完成任務，帶了雜貨回家」、「你媽是世界上最棒的，真可愛的小貓」、「有貓誰還需要食物啊」。

關鍵字： 貓咪超市寵物Reddit黑貓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【台韓戰看到失控】媽媽在家全程尖叫　評論比主播還激動XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

監視器拍清潔工深夜辛苦帶毛孩上班　住戶暖送「同款背心」爆紅

主人急逃杜拜「大量貓狗丟街頭」　獸醫揭：健康寵物被送來安樂死

黃金獵犬突變「超黏跟屁蟲」整天緊跟　女一驗曝喜訊：懷孕了

「有人會接住我嗎」28歲女驚恐摔出巨型滑梯　4.5公尺高墜地亡

一整天工作超不順　男下班轉念買彩券竟中「3千多萬元」大獎翻身

男聽怪聲破牆見「無助小貓頭鷹」　160萬網融化：小貓也想幫忙

誘捕浪貓偶遇「神秘精靈」　超稀有「麝香貓」特殊外表引熱議

煩死了！肥尾守宮脫皮到抓狂　「爆氣甩尾」怒撕舊外套丟掉

監視器拍清潔工深夜辛苦帶毛孩上班　住戶暖送「同款背心」爆紅

邊牧「自拍跳舞」用鼻子開鏡頭！　還舉手跟觀眾說哈囉

幫大忙水電貓

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

有點毛毛EP43精華/慘遭「沒牽繩獒犬」咬到重傷！　飼主：是你的比熊犬先叫

爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

調皮鸚鵡突轉頭狂吠超逼真　一旁歐告傻眼：哪來的狗？

調戲鸚鵡餵空氣零食　牠轉頭罵一字髒話

灰鸚鵡被誤認成鴿子　牠下秒學叫聲好聰明

大谷翔平曬「Jellycat熊熊拆爆照」　愛犬Dekopin一臉無辜

挑嘴貓HUHU失控開吃！SHEBA®希寶®罐罐一敲就暴衝

煩死了！肥尾守宮脫皮到抓狂　「爆氣甩尾」怒撕舊外套丟掉

媽急衝超市買菜消失3小時 回家只帶「一隻小黑貓」全家傻眼

監視器拍清潔工深夜辛苦帶毛孩上班　住戶暖送「同款背心」爆紅

壽山「台版Panchi」穩定成長中！　比起娃娃更愛專屬小被被

費仔辣妻「熱愛歐告吉祥物」原因曝光　小倆口是狗派超寵愛犬

「神犬萊芙」吸460萬次觀看　爸媽是張育成粉絲：盼大家進場支持

廚房出現「花椰菜大盜」整顆叼走！　被當場抓包還死不鬆口

美股豬羊變色！川普：美伊戰爭很快結束　台積電ADR漲2.89％

川普：伊朗戰爭「差不多」結束　比原先規劃來得快

文保景IG遭洗版　韓媒：台灣網友水準比未能晉級的中華隊還差

台日好手對決！鴻海女子高球賽總獎金翻倍　曾雅妮、吳佳晏力拚主場留名

「麵屋一燈」爆食安？夫妻吃完狂吐　海量苦主現身：吃到臭酸叉燒

研究曝「2028恐出現AI危機」白領完全被取代　專家駁：太悲觀

比亞迪銷量降溫「吉利超車成新能源龍頭」！整體需求轉弱消費者觀望

桃園政壇大老楊敏盛慶祝鑽石婚　深情告白「師呆」甜蜜蜜

肥前屋3/11開始試營運　菜單曝光「大份鰻魚飯貴100元」

洪災前還在植牙、餐敘！光復鄉長林清水涉失職釀19死　100萬交保

寵物動物熱門新聞

誘捕浪貓遇「神秘精靈」竟是麝香貓

守宮脫皮到抓狂　甩尾怒撕舊外套

清潔工深夜辛苦帶毛孩上班　住戶暖舉爆紅

邊牧自拍跳舞　還舉手打招呼

費仔妻超愛歐告吉祥物　原因曝光

大谷愛犬拆Jellycat熊　一臉無辜

台版Panchi成長中　最愛是小被被

媽急衝超市買菜　3小時後只帶小貓回家

挑嘴貓HUHU失控開吃！希寶®罐罐一敲就暴衝

媽起身5汪跟著走　爸孤單身影惹笑網

女拍到浪貓試躺貓床　「肉球開花」超開心

「神犬萊芙」預測片吸460萬次觀看

媽咪演奏水鳥笛　小鸚秒歪頭回應

貓咪幫拉網路線　奴才奇招一次成功

讀者迴響

熱門新聞

誘捕浪貓遇「神秘精靈」竟是麝香貓

守宮脫皮到抓狂　甩尾怒撕舊外套

清潔工深夜辛苦帶毛孩上班　住戶暖舉爆紅

邊牧自拍跳舞　還舉手打招呼

費仔妻超愛歐告吉祥物　原因曝光

大谷愛犬拆Jellycat熊　一臉無辜

台版Panchi成長中　最愛是小被被

媽急衝超市買菜　3小時後只帶小貓回家

挑嘴貓HUHU失控開吃！希寶®罐罐一敲就暴衝

媽起身5汪跟著走　爸孤單身影惹笑網

女拍到浪貓試躺貓床　「肉球開花」超開心

「神犬萊芙」預測片吸460萬次觀看

媽咪演奏水鳥笛　小鸚秒歪頭回應

貓咪幫拉網路線　奴才奇招一次成功

Panchi交到好朋友　飼育員曝近況

熱門寵物影片

更多
幫大忙水電貓

幫大忙水電貓

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

有點毛毛EP43精華/慘遭「沒牽繩獒犬」咬到重傷！　飼主：是你的比熊犬先叫

有點毛毛EP43精華/慘遭「沒牽繩獒犬」咬到重傷！　飼主：是你的比熊犬先叫

爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面