大谷翔平曬「Jellycat熊熊拆爆照」　愛犬Dekopin一臉無辜

大谷愛犬拆爆熊熊玩偶。（圖／翻攝自IG@Shoheiohtani）

▲大谷在限動分享熊熊雙眼失蹤照。（圖／翻攝自IG@Shoheiohtani）

記者李依融／綜合報導

誰把熊熊拆成這樣？日籍MLB球星大谷翔平9日分享照片，只見知名玩具品牌Jellycat的熊熊雙眼失蹤，而兇手正是他的愛犬Dekopin，讓網友忍不住笑說，「Dekopin想爸爸了，只好拆熊熊洩憤啦！」

大谷翔平相當寵愛愛犬Dekopin，還曾一起擔任開球嘉賓，甚至在明星賽走紅毯時，在西裝內襯繡上滿滿的Dekopin圖案，「寵汪魔人」的形象早已深植球迷心中。這回他人在東京準備WBC經典賽賽程，9日在IG限動分享了「沒有眼睛的熊熊照」，也讓人一看就知道，Dekopin又有新作了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原來這次遭殃的是熊熊玩偶，一隻Jellycat巴賽羅熊沒了雙眼，另一隻則是鼻子失蹤。這並不是大谷第一次在社群媒體分享愛犬的搗蛋日常，先前Dekopin也曾拆過爸爸代言的遊戲玩偶，調皮模樣早就不是第一次被抓包。

值得一提的是，一隻Jellycat22公分的中型巴賽羅熊定價30歐元，約新台幣1100元，許多喜愛Jellycat系列玩偶的人都小心收藏著，如今卻被Dekopin施展「挖眼之術」，也讓喜歡玩偶的粉絲看了格外心疼。

留言區也有人好奇，「不知道這是Dekopin的玩具，還是大谷女兒的玩具？」就這樣，一張熊熊慘況照，再次把Dekopin的搗蛋日常搬上檯面，也讓人忍不住會心一笑。

大谷愛犬拆爆熊熊玩偶。（圖／翻攝自IG@Shoheiohtani）

▲爸爸忙著準備經典賽，Dekopin在家忙著拆玩偶。（圖／翻攝自IG@Shoheiohtani）

關鍵字： 大谷翔平DekopinDecoyJellycay

