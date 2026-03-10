「墨西哥黑王蛇」逃家1年　飼主看到認養公告奇蹟團圓

▲墨西哥黑王蛇。（圖／取自屏東縣政府動物認養及宣導專區臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣動物之家日前收容一條逃逸在外的墨西哥黑王蛇，經公告認領資訊後，竟等到飼主來電指認。原來這條寵物蛇已走失長達一年，經動保人員比對鱗片紋路與外型特徵，確認與飼主提供照片一致，最終順利讓飼主領回，意外上演一段罕見的「蛇類團圓記」。

屏東縣政府農業處動保科日前公告一則「非犬貓動物開放認養資訊」，內容指出動物之家收容一條寵物蛇，物種為墨西哥黑王蛇，入所日期為3月7日，原訂認領截止日為3月21日，若無飼主出面認領，將於3月22日至4月4日開放認養，並於4月7日舉辦認養會。

未料公告發布後，9日即有一名飼主主動致電動保科，表示自己飼養的墨西哥黑王蛇走失已久，希望能到動物之家確認。飼主指出，這條黑王蛇約4歲，約一年前從家中溜出，之後便音訊全無。

動物之家人員安排飼主到場查看，並仔細比對蛇的鱗片紋路、臉型特徵及體型等，與飼主提供的照片逐一核對。由於蛇類鱗片紋路如同人類指紋般具有辨識性，經確認完全符合後，9日下午順利讓飼主辦理領回。飼主對於能失而復得相當開心，也感謝動保人員的細心協助，讓走失一年的寵物終於回家。

根據資料，黑王蛇（學名：Lampropeltis getula nigrita）分佈於墨西哥西北部及美國亞利桑那州、加利福尼亞州部分地區，是一種無毒游蛇。以其成年後近乎全身漆黑、帶有金屬光澤的鱗片聞名，是知名的寵物蛇。牠們為日行性、卵生，以其他蛇類（包括毒蛇）、蜥蜴及小型哺乳動物為食。