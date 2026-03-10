ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

「墨西哥黑王蛇」逃家1年　飼主看到認養公告奇蹟團圓

▲墨西哥黑王蛇。（圖／取自屏東縣政府動物認養及宣導專區臉書）

▲墨西哥黑王蛇。（圖／取自屏東縣政府動物認養及宣導專區臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣動物之家日前收容一條逃逸在外的墨西哥黑王蛇，經公告認領資訊後，竟等到飼主來電指認。原來這條寵物蛇已走失長達一年，經動保人員比對鱗片紋路與外型特徵，確認與飼主提供照片一致，最終順利讓飼主領回，意外上演一段罕見的「蛇類團圓記」。

▲墨西哥黑王蛇。（圖／取自屏東縣政府動物認養及宣導專區臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

屏東縣政府農業處動保科日前公告一則「非犬貓動物開放認養資訊」，內容指出動物之家收容一條寵物蛇，物種為墨西哥黑王蛇，入所日期為3月7日，原訂認領截止日為3月21日，若無飼主出面認領，將於3月22日至4月4日開放認養，並於4月7日舉辦認養會。

未料公告發布後，9日即有一名飼主主動致電動保科，表示自己飼養的墨西哥黑王蛇走失已久，希望能到動物之家確認。飼主指出，這條黑王蛇約4歲，約一年前從家中溜出，之後便音訊全無。

動物之家人員安排飼主到場查看，並仔細比對蛇的鱗片紋路、臉型特徵及體型等，與飼主提供的照片逐一核對。由於蛇類鱗片紋路如同人類指紋般具有辨識性，經確認完全符合後，9日下午順利讓飼主辦理領回。飼主對於能失而復得相當開心，也感謝動保人員的細心協助，讓走失一年的寵物終於回家。

根據資料，黑王蛇（學名：Lampropeltis getula nigrita）分佈於墨西哥西北部及美國亞利桑那州、加利福尼亞州部分地區，是一種無毒游蛇。以其成年後近乎全身漆黑、帶有金屬光澤的鱗片聞名，是知名的寵物蛇。牠們為日行性、卵生，以其他蛇類（包括毒蛇）、蜥蜴及小型哺乳動物為食。

關鍵字： 墨西哥黑王蛇寵物蛇動物之家屏東走失認領

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【笑容轉移到爸媽臉上】中華隊打贏韓國超爽！寶寶卻成唯一受害者XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

「墨西哥黑王蛇」逃家1年　飼主看到認養公告奇蹟團圓

邊牧「自拍跳舞」用鼻子開鏡頭！　還舉手跟觀眾說哈囉

誘捕浪貓偶遇「神秘精靈」　超稀有「麝香貓」特殊外表引熱議

監視器拍清潔工辛苦帶毛孩上夜班　住戶暖送「同款背心」爆紅

媽急衝超市買菜消失3小時 回家只帶「一隻小黑貓」全家傻眼

壽山「台版Panchi」穩定成長中！　比起娃娃更愛專屬小被被

煩死了！肥尾守宮脫皮到抓狂　「爆氣甩尾」怒撕舊外套丟掉

大谷翔平曬「Jellycat熊熊拆爆照」　愛犬Dekopin一臉無辜

費仔辣妻「熱愛歐告吉祥物」原因曝光　小倆口是狗派超寵愛犬

媽起身5隻黃金獵犬跟著走　爸孤單身影惹笑網：家庭地位明顯

幫大忙水電貓

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

有點毛毛EP43精華/慘遭「沒牽繩獒犬」咬到重傷！　飼主：是你的比熊犬先叫

爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

調皮鸚鵡突轉頭狂吠超逼真　一旁歐告傻眼：哪來的狗？

調戲鸚鵡餵空氣零食　牠轉頭罵一字髒話

灰鸚鵡被誤認成鴿子　牠下秒學叫聲好聰明

「墨西哥黑王蛇」逃家1年　飼主看到認養公告奇蹟團圓

大谷翔平曬「Jellycat熊熊拆爆照」　愛犬Dekopin一臉無辜

挑嘴貓HUHU失控開吃！SHEBA®希寶®罐罐一敲就暴衝

煩死了！肥尾守宮脫皮到抓狂　「爆氣甩尾」怒撕舊外套丟掉

媽急衝超市買菜消失3小時 回家只帶「一隻小黑貓」全家傻眼

監視器拍清潔工深夜辛苦帶毛孩上班　住戶暖送「同款背心」爆紅

壽山「台版Panchi」穩定成長中！　比起娃娃更愛專屬小被被

費仔辣妻「熱愛歐告吉祥物」原因曝光　小倆口是狗派超寵愛犬

「神犬萊芙」吸460萬次觀看　爸媽是張育成粉絲：盼大家進場支持

廚房出現「花椰菜大盜」整顆叼走！　被當場抓包還死不鬆口

韓國單車客夜環島騎山路體力透支　達仁暖警「人車直送」旅社

網傳「做試管增罹癌風險」　醫揭大型研究破迷思

強化校園性平事件處理能力　台南市教育局辦研習提升通報與調查專業

胖東來12名店長共分「11億資產利潤」　于東來喊：基層獎金46萬起

餐飲名店聚集路段違停多　屏東警加強取締維護交通順暢

ENHYPEN羲承突宣布退團！　親筆信揭原因：不想影響團隊

桃市7區新增13里「10萬人要換身分證」　戶所駐點+線上申請雙軌

許志豪曝光與羅志祥的兒時合照 羨他恨他「他爸好以他為榮」

伊朗再襲波斯灣多國！　外長放話「無限期開火」拒與美國談判

高鐵「樂齡隱藏福利」AI影片是假的　官方打臉：惡意煽動旅客

寵物動物熱門新聞

寵物蛇逃家1年　飼主看到認養公告奇蹟團圓

邊牧自拍跳舞　還舉手打招呼

誘捕浪貓遇「神秘精靈」竟是麝香貓

清潔工辛苦帶毛孩上夜班　住戶暖舉爆紅

媽急衝超市買菜　3小時後只帶小貓回家

台版Panchi成長中　最愛是小被被

守宮脫皮到抓狂　甩尾怒撕舊外套

大谷愛犬拆Jellycat熊　一臉無辜

費仔妻超愛歐告吉祥物　原因曝光

媽起身5汪跟著走　爸孤單身影惹笑網

忠心汪趴床守護臨終主人　醫護全淚崩

挑嘴貓HUHU失控開吃！希寶®罐罐一敲就暴衝

廚房出現花椰菜賊　贓物比臉還大

媽咪演奏水鳥笛　小鸚秒歪頭回應

讀者迴響

熱門新聞

寵物蛇逃家1年　飼主看到認養公告奇蹟團圓

邊牧自拍跳舞　還舉手打招呼

誘捕浪貓遇「神秘精靈」竟是麝香貓

清潔工辛苦帶毛孩上夜班　住戶暖舉爆紅

媽急衝超市買菜　3小時後只帶小貓回家

台版Panchi成長中　最愛是小被被

守宮脫皮到抓狂　甩尾怒撕舊外套

大谷愛犬拆Jellycat熊　一臉無辜

費仔妻超愛歐告吉祥物　原因曝光

媽起身5汪跟著走　爸孤單身影惹笑網

忠心汪趴床守護臨終主人　醫護全淚崩

挑嘴貓HUHU失控開吃！希寶®罐罐一敲就暴衝

廚房出現花椰菜賊　贓物比臉還大

媽咪演奏水鳥笛　小鸚秒歪頭回應

女拍到浪貓試躺貓床　「肉球開花」超開心

熱門寵物影片

更多
幫大忙水電貓

幫大忙水電貓

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

有點毛毛EP43精華/慘遭「沒牽繩獒犬」咬到重傷！　飼主：是你的比熊犬先叫

有點毛毛EP43精華/慘遭「沒牽繩獒犬」咬到重傷！　飼主：是你的比熊犬先叫

爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面