哈士奇窩窩被霸佔！牠眼神求救爸　結果「貓主子一兇」全家都投降

實習記者陳安榆／採訪報導

你家也有超霸道的「喵主子」嗎？新北市的米克斯貓貓「阿MU」，不論是誰在家都要讓牠三分。這天哈士奇「咪幾」發現自己的窩窩被阿MU霸佔了，卻不敢要牠走開，只好眼神求助主人。無奈就連試圖「勸架」的爸爸都被凶，讓奴才表示「就由著牠了」，不難看出貓女兒在家中的地位。

▲牠們喜歡互搶彼此的東西。（圖／Threads@gogofox提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主黃先生和《ETtoday寵物雲》分享，兩隻寶貝已經相處了十多年，依舊「各過各的生活」，幾乎鮮少互動。剛開始咪幾靠近貓姐姐時總會被兇或被打，久而久之便不再主動接近。現在「相敬如賓」的牠們唯一有交集的點就是「貓飼料」，阿MU習慣少量多次進食，不過總是被咪幾攔截吃光，周而復始，讓爸比覺得可愛又好笑。

▲阿MU是家中的老大。（圖／Threads@gogofox提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



阿MU是被收編回家的毛孩，個性非常霸道，爸爸說「整個家牠最大」，想睡哪就睡哪，想吃東西時會狂喵喵叫到奴才投食為止，再久都不會放棄。雖然牠已經回家了十多年，但有時太興奮還是會咬人。只有天氣冷才會可可愛愛，天氣熱時就會當爸爸不存在。

▲咪幾個性溫順，超愛撒嬌。（圖／Threads@gogofox提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



14歲的咪幾比貓貓晚回家幾年，到家時已經是三歲的大狗狗。讓人氣憤的是，牠的晶片顯示曾被棄養過三次，讓爸爸直言「可能是因為這樣所以非常乖」，從不拆家也不在家上廁所。咪幾甚至不會叫，被收編後約一個多月對門鄰居才發現黃先生家有狗狗，可見牠有多麼安靜。牠的性格很溫順親人，在路上遇見其他狗狗總會被兇，還被中型犬咬過兩次，完全不愛挑事。



▲其實咪幾最愛睡地板，但牠年紀大老了後腳無力，爸爸想說地板太硬才又再買床給牠睡。（圖／Threads@gogofox提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



家中採不籠養的開放空間，咪幾會自己找固定的睡覺位置，阿MU則是喜歡隨處大小睡。後來爸爸幫狗狗買了專屬的窩窩，沒想到剛開始不領情的咪幾再看見阿MU想搶床的時候就會跟著想睡。簡單來說，牠們之間總是存在一種「競爭關係」，喜歡對方的東西。就連奴才回家時也要「爭寵」，只有看見彼此迎接主人的瞬間才會互相爭奪摸摸。

▲無奈的咪幾只好眼神求助爸比。（圖／Threads@gogofox提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



咪幾並不會趕走佔位的阿MU，第一個原因是牠本身性格就很柔和，再來就是貓貓會兇牠，所以牠都會放任姐姐肆意非為。爸比也有試圖要把貓女兒抱走，不過連自己都被兇，加上阿MU是家中老大，只好作罷。多虧這兩隻活寶的可愛互動，讓家中增添了更多活力。