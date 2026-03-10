ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
「玄鳳VS.空氣清淨機」　出風口裙矲飄飄挑戰濾網的極限

▲麥脆雞站在空氣清淨機上，挑戰它的極限。（圖／Threads@ink_mirai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

對鳥類飼主而言，面對在空氣中飄散的羽粉基本是日常。這天網友妹妹養的玄鳳鸚鵡「麥脆雞」，主動向家裡的空氣清淨機開戰，站在出風口發揮自己身為「粉塵製造雞」的實力，看看是機器的淨化能力強還是自己的粉塵先統治世界。

▲。（圖／Threads@ink_mirai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲被吹到秀髮跟裙襬都飛起來。（圖／Threads@ink_mirai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

小雞迎風裙擺飄飄　羽粉隨風到處跑

麥脆雞在出風口護網上蹦蹦跳跳，讓羽毛中的「海洛鸚」粉末隨著氣流飄走，均勻地飄散到每個角落，挑戰濾網的極限與引擎的能力，羽毛被風吹到「屁股開花」大露鳥仔腳，連頭頂的秀髮都跟著起舞。然而，儘管空氣清淨機來勢洶洶，但身為裁判的原PO依然在麥脆雞身上發現羽粉的蹤跡，最終這場「矛盾大對決」還是小鳥贏了。

▲。（圖／Threads@ink_mirai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲尾羽其實也會大開花。（圖／Threads@ink_mirai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

空氣清淨機甘拜下風

事後原PO也笑說麥脆雞果然是個強勁的對手，「一個會無限增生，一個濾網壽命有限，比賽才開始但勝負已分」，許多網友也笑說麥脆雞裙子被掀起來的模樣非常萌，「卡稱涼涼」、「瑪麗蓮夢露(X」、「毛吹起來的樣子好可愛」。

▲。（圖／Threads@ink_mirai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲麥脆雞：想贏我還早呢！（圖／Threads@ink_mirai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 鸚鵡羽粉空氣清淨機寵物趣事網友分享

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

幫大忙水電貓

幫大忙水電貓

馬爾濟斯被吵醒表情氣噗噗　聽到握手秒配合：原諒妳惹

馬爾濟斯被吵醒表情氣噗噗　聽到握手秒配合：原諒妳惹

