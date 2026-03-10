6周大阿金「天生自帶包手胎記」　罕見突變網驚豔：長大不得了

▲黃金獵犬特殊胎記爆紅。（圖／翻攝自TikTok／berniethegoldenr）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻叫做伯納多(Bernardo)的可愛黃金獵犬近來爆紅，還是幼犬的伯納多乍看之下外型和其他黃金獵犬沒有什麼不同，卻因為罕見的體細胞突變，造成牠的耳朵、腿和尾巴上都有黑色胎記，宛如包手刺青般的特殊外表讓人一看就愛上。

天生包手 黃金獵犬特殊毛色爆紅

被主人暱稱為伯尼(Bernie)的伯納多，目前是一隻只有6周大的可愛小狗，主人是一名居住在墨西哥的25歲女子。女主人表示，第一次看到伯納多的照片時，立刻就被牠特殊的毛色吸引，「我和丈夫立刻就愛上牠，並決定要把牠帶回家」。

女主人後來在網路上為伯納多開設專屬帳號，伯納多特殊的毛色立刻讓牠爆紅，獲得許多網友關注。影片中可看到，伯納多前腿上有一整片黑色斑點，看起來就像包手，背上、耳朵和尾巴上也散布著黑色花紋。

特殊包手非配種 女主人：牠是純種阿金

貼文吸引許多網友好奇伯納多花紋的由來，甚至詢問是不是配種造成。女主人解釋，伯納多是純種黃金獵犬，特殊毛色是因為罕見的體細胞突變造成，這種突變不會遺傳給後代，所以伯納多的爸媽身上都沒有類似特徵。

還是奶犬的伯納多模樣十分可愛，讓許多網友期待牠以後長大的樣子，「牠看起來就像隻小蜜蜂」、「我的天啊，原本就覺得黃金獵犬非常可愛，現在看到這個小寶貝」、「好想抱抱牠」。