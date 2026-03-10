聰明汪散步「無視停止路牌」加速暴衝　主人曝真相：超級心機

▲狗狗看到停止路牌反而暴衝。（圖／翻攝自TikTok／alaynasimone）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻聰明狗狗散步時一看到上面寫著「停止」的交通路牌，不但不停下來反而會往前暴衝，然而這不是因為牠不想遵守交通規則，背後原因曝光後讓網友大讚可愛。

最萌心機 狗狗故意無視路牌暴衝

這隻叫做亨利(Henry)的灰色狗狗近來在網路上爆紅，影片中可看到，亨利被主人牽著散步時，前方出現一個寫著STOP的停止路牌，然而亨利卻無視標誌，突然加速狂奔，急忙拉著主人往前衝。

主人在影片中表示，亨利之所以這樣做不是因為牠想違規，而是因為牠知道，如果右轉往停止標誌所在的位置走的話，會比較快到家，然而牠還不想這麼快就結束散步，所以趕緊帶著主人往前走，這樣就可以散步更久一點。

影片獲得960多萬點閱，聰明的亨利讓網友留言稱讚，「牠好聰明」、「狗狗：謝天謝地，主人沒發現」、「你們一經過停止標誌，牠就搖尾巴了」、「牠甚至貼著牆跑，想盡量遠離那個路口」。