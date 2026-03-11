ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

馬年搬馬！台南斑馬移居台北市立動物園　路程中淡定吃草

斑馬樹格登搬家。（圖／台北市立動物園提供）

▲樹格登經過減敏訓練後展現出處變不驚的性格。（圖／台北市立動物園提供）

記者李依融／綜合報導

雌性查普曼斑馬「樹格登」從台南頑皮世界移居台北市立動物園，在經過數月運輸籠箱與噪音減敏訓練後，於10日中午12時40分順利搬家，經過1個月的檢疫期才能與民眾見面。

樹格登2022年6月23日出生於台南頑皮世界野生動物園，名字接續母親「雪樹」之名。由於斑馬本身就是相當敏感、也容易感到緊迫的物種，因此「樹格登」早在2025年11月起，就已開始為這趟旅行做準備。保育員先把運輸箱籠放在牠平常生活的場地中，當成日常環境的一部分，接著逐步在箱內放入食物鼓勵牠靠近，最後再讓牠把箱籠當成通道般每日進出、並在裡面取食。

[廣告]請繼續往下閱讀...

斑馬樹格登搬家。（圖／台北市立動物園提供）

▲樹格登順利進籠移動。（圖／台北市立動物園提供）

斑馬樹格登搬家。（圖／台北市立動物園提供）

▲樹格登在移動過程中還吃了些草料。（圖／台北市立動物園提供）

更細緻的是，為了讓牠慢慢習慣旅行途中可能面對的車輛型態與噪音，保育員也常開車在隔離區附近工作，讓「樹格登」一點一滴熟悉這些聲響與變化。

樹格登10日清晨順利進入運輸籠箱，正式啟程前，牠還像是知道自己即將北上，先和母親「雪樹」相互呼叫了幾聲，隨後就在保育員陪同下，帶著祝福出發。旅程中牠表現得相當平靜，沒有躁動，保育員甚至觀察到牠在途中休息時，還在箱內吃了些草，展現出處變不驚的穩定性格。如今牠已順利進入檢疫場地，未來也將循序漸進介紹給其他斑馬家族認識，待順利混群後，再和遊客正式見面。

斑馬樹格登搬家。（圖／台北市立動物園提供）

▲樹格登需經過1個月檢疫，混群成功後才會與民眾見面。（圖／台北市立動物園提供）

查普曼斑馬「樹格登」小檔案
生日：2022/06/23
體重：約260公斤

關鍵字： 斑馬查普曼斑馬台北市立動物園頑皮世界

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【北捷中山站爆旅客持刀】大量警消衝入站內　現場一度緊張

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

哈士奇窩窩被霸佔！牠眼神求救爸　結果「貓主子一兇」全家都投降

「墨西哥黑王蛇」逃家1年　飼主看到認養公告奇蹟團圓

6周大阿金「天生自帶包手胎記」　罕見突變網驚豔：長大不得了

誘捕浪貓偶遇「神秘精靈」　超稀有「麝香貓」特殊外表引熱議

凌晨4點被吵醒　黃金貴賓呆站原地「求主人開空氣門」笑翻網

大谷翔平曬「Jellycat熊熊拆爆照」　愛犬Dekopin一臉無辜

媽起身5隻黃金獵犬跟著走　爸孤單身影惹笑網：家庭地位明顯

馬年搬馬！台南斑馬移居台北市立動物園　路程中淡定吃草

「玄鳳VS.空氣清淨機」　出風口裙矲飄飄挑戰濾網的極限

壽山「台版Panchi」穩定成長中！　比起娃娃更愛專屬小被被

爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

幫大忙水電貓

馬爾濟斯被吵醒表情氣噗噗　聽到握手秒配合：原諒妳惹

2條前腿天生畸形彎曲　橘白貓獨特「托腮沉思」姿勢圈粉百萬人

女餵浪貓意外獲驚喜　幾天後「一窩小貓外送上門」傻：全家來蹭飯

粉絲擔心Panchi被霸凌質疑「為搏同情」　園方再發聲明

馬年搬馬！台南斑馬移居台北市立動物園　路程中淡定吃草

「玄鳳VS.空氣清淨機」　出風口裙矲飄飄挑戰濾網的極限

聰明汪散步「無視停止路牌」加速暴衝　主人曝真相：超級心機

哈士奇窩窩被霸佔！牠眼神求救爸　結果「貓主子一兇」全家都投降

6周大阿金「天生自帶包手胎記」　罕見突變網驚豔：長大不得了

「墨西哥黑王蛇」逃家1年　飼主看到認養公告奇蹟團圓

《惡靈古堡9：安魂曲》通關心得　懷舊感點滿、恐懼+爽快誠意之作

首家金控盈餘分配開獎！　國票金擬配0.5元現金、0.089元股票

春分前運勢轉動！3月星象能量爆發　十二生肖迎好運

想瘦不必硬撐！9個日常減脂習慣曝光　很多人第一個就做錯

女子聽16歲兒話「囤金3年內賺184萬元」　她驚喊：他看新聞預判

見3次面就帶回家…桃園女慘遭抱上床性侵！崩潰：他沒戴保險套

停車場見「4箭頭指3人」超問號！網笑：3缺1　實際用途曝光

台南市推動廚餘分類回收　環保局：餐飲業不得直接丟垃圾車

黨產會敗訴！黨中央舊址非不當黨產　國民黨酸：禁不起司法檢驗

納稅錢花去哪？　五角大廈爆年底「狂噴近8億」買牛排、龍蝦

寵物動物熱門新聞

窩窩被貓霸佔　哈士奇眼神求救爸

寵物蛇逃家1年　飼主看到認養公告奇蹟團圓

6周大阿金天生「包手」　罕見突變爆紅

誘捕浪貓遇「神秘精靈」竟是麝香貓

黃金貴賓凌晨4點吵醒主人　求開「空氣門」

大谷愛犬拆Jellycat熊　一臉無辜

媽起身5汪跟著走　爸孤單身影惹笑網

台南斑馬移居台北　路程淡定吃草

玄鳳VS.空氣清淨機吹到屁股開花

台版Panchi成長中　最愛是小被被

邊牧自拍跳舞　還舉手打招呼

女餵浪貓獲驚喜　幾天後「外送一窩小貓」上門

聰明汪散步「無視停止路牌」　心機真相曝

粉絲擔心Panchi被霸凌　園方再發聲明

讀者迴響

熱門新聞

窩窩被貓霸佔　哈士奇眼神求救爸

寵物蛇逃家1年　飼主看到認養公告奇蹟團圓

6周大阿金天生「包手」　罕見突變爆紅

誘捕浪貓遇「神秘精靈」竟是麝香貓

黃金貴賓凌晨4點吵醒主人　求開「空氣門」

大谷愛犬拆Jellycat熊　一臉無辜

媽起身5汪跟著走　爸孤單身影惹笑網

台南斑馬移居台北　路程淡定吃草

玄鳳VS.空氣清淨機吹到屁股開花

台版Panchi成長中　最愛是小被被

邊牧自拍跳舞　還舉手打招呼

女餵浪貓獲驚喜　幾天後「外送一窩小貓」上門

聰明汪散步「無視停止路牌」　心機真相曝

粉絲擔心Panchi被霸凌　園方再發聲明

媽急衝超市買菜　3小時後只帶小貓回家

熱門寵物影片

更多
爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

幫大忙水電貓

幫大忙水電貓

馬爾濟斯被吵醒表情氣噗噗　聽到握手秒配合：原諒妳惹

馬爾濟斯被吵醒表情氣噗噗　聽到握手秒配合：原諒妳惹

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面