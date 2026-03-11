馬年搬馬！台南斑馬移居台北市立動物園　路程中淡定吃草

▲樹格登經過減敏訓練後展現出處變不驚的性格。（圖／台北市立動物園提供）



記者李依融／綜合報導

雌性查普曼斑馬「樹格登」從台南頑皮世界移居台北市立動物園，在經過數月運輸籠箱與噪音減敏訓練後，於10日中午12時40分順利搬家，經過1個月的檢疫期才能與民眾見面。

樹格登2022年6月23日出生於台南頑皮世界野生動物園，名字接續母親「雪樹」之名。由於斑馬本身就是相當敏感、也容易感到緊迫的物種，因此「樹格登」早在2025年11月起，就已開始為這趟旅行做準備。保育員先把運輸箱籠放在牠平常生活的場地中，當成日常環境的一部分，接著逐步在箱內放入食物鼓勵牠靠近，最後再讓牠把箱籠當成通道般每日進出、並在裡面取食。

▲樹格登順利進籠移動。（圖／台北市立動物園提供）

▲樹格登在移動過程中還吃了些草料。（圖／台北市立動物園提供）

更細緻的是，為了讓牠慢慢習慣旅行途中可能面對的車輛型態與噪音，保育員也常開車在隔離區附近工作，讓「樹格登」一點一滴熟悉這些聲響與變化。

樹格登10日清晨順利進入運輸籠箱，正式啟程前，牠還像是知道自己即將北上，先和母親「雪樹」相互呼叫了幾聲，隨後就在保育員陪同下，帶著祝福出發。旅程中牠表現得相當平靜，沒有躁動，保育員甚至觀察到牠在途中休息時，還在箱內吃了些草，展現出處變不驚的穩定性格。如今牠已順利進入檢疫場地，未來也將循序漸進介紹給其他斑馬家族認識，待順利混群後，再和遊客正式見面。

▲樹格登需經過1個月檢疫，混群成功後才會與民眾見面。（圖／台北市立動物園提供）

查普曼斑馬「樹格登」小檔案

生日：2022/06/23

體重：約260公斤