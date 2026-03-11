ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

粉絲擔心Panchi被霸凌質疑「為搏同情」　園方再發聲明

記者李依融／綜合報導

日本小猴Panchi的一舉一動都受到雲端阿姨們關注，質疑的聲浪也未停過，市川市動植物園發出聲明，對於擔心Panchi被霸凌的問題，他們強調這是所有日本獼猴族群階層地位的「管教行為」，而非「虐待霸凌」，此外Panchi的融入狀況也越來越好，「若是現在把牠與猴群隔開，牠很可能永遠回不了群體了。」

小Panchi。（圖／翻攝自X@ichikawa_zoo）

▲小Panchi現在已經有靠山了。（圖／翻攝自X@ichikawa_zoo）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Panchi一出生就沒有媽媽照顧，因而轉由人工哺育，今年1月嘗試融入猴群，然而不時被大猴欺負、與其他猴子發生衝突，無助的身影讓許多粉絲心疼又擔憂，甚至質疑園方為了「聲量與戲劇性」，才執意讓幼年的Panchi隻身面對廣大的猴群。園方10日再次說明，日本獼猴遵循嚴格的階層社會，優勢個體會對地位低者表現出「管教行為」，而這些行為並非人類認為的「虐待霸凌」，而是會自然地發生在日本獼猴的群體中。

小Panchi。（圖／翻攝自X@ichikawa_zoo）

▲動物園分享Panchi人工哺育時期的照片。（圖／翻攝自X@ichikawa_zoo）

根據飼養員觀察，在Panchi的族群中，這些「管教行為」並非不停發生，Panchi一天中大多數的時間都是平靜度過的，此外也越來越多猴子願意接納、照顧Panchi，也因此Panchi離開「玩偶媽媽」的時間也增加了。飼養員表示，的確有少數的高位階獼猴較頻繁地表現出攻擊性，園方已在8日暫時將牠們從猴群中移出，接下來一段時間會在這樣的狀況下，仔細觀察Panchi的融入狀況。

市川市動物園的3位獸醫每天都會檢查動物們的狀況，其中也包括Panchi，園方表示，「目前沒有任何證據顯示，Panchi曾遭受足以威脅生命的攻擊」。他們也強調，並沒有打算忽視這些管教行為，也沒有要博取同情，未來不會改變對Panchi的照護方式。

小Panchi。（圖／翻攝自X@ichikawa_zoo）

▲現在Panchi對玩偶的依賴已經變少，與猴群互動越來愈多。（圖／翻攝自X@ichikawa_zoo）

園方理解粉絲們認為「Panchi應該跟猴群分開」的擔憂，不過Panchi的適應狀態越來越好，如果現在讓牠離開，牠或許就再也無法回到群體，必須孤單地度過餘生，因此飼養員最大的目標，就是幫助Panchi作為猴群的一員，健康地生活成長。園方也希望大家繼續為Panchi加油打氣。

關鍵字： 猴子猴子Panchi市川市動植物園

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【直接升級XXXXL號】黃金獵犬兄弟太母湯！　竟拿媽媽內褲玩拔河

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

哈士奇窩窩被霸佔！牠眼神求救爸　結果「貓主子一兇」全家都投降

「墨西哥黑王蛇」逃家1年　飼主看到認養公告奇蹟團圓

6周大阿金「天生自帶包手胎記」　罕見突變網驚豔：長大不得了

誘捕浪貓偶遇「神秘精靈」　超稀有「麝香貓」特殊外表引熱議

凌晨4點被吵醒　黃金貴賓呆站原地「求主人開空氣門」笑翻網

大谷翔平曬「Jellycat熊熊拆爆照」　愛犬Dekopin一臉無辜

媽起身5隻黃金獵犬跟著走　爸孤單身影惹笑網：家庭地位明顯

馬年搬馬！台南斑馬移居台北市立動物園　路程中淡定吃草

「玄鳳VS.空氣清淨機」　出風口裙矲飄飄挑戰濾網的極限

壽山「台版Panchi」穩定成長中！　比起娃娃更愛專屬小被被

爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

幫大忙水電貓

馬爾濟斯被吵醒表情氣噗噗　聽到握手秒配合：原諒妳惹

2條前腿天生畸形彎曲　橘白貓獨特「托腮沉思」姿勢圈粉百萬人

女餵浪貓意外獲驚喜　幾天後「一窩小貓外送上門」傻：全家來蹭飯

粉絲擔心Panchi被霸凌質疑「為搏同情」　園方再發聲明

馬年搬馬！台南斑馬移居台北市立動物園　路程中淡定吃草

「玄鳳VS.空氣清淨機」　出風口裙矲飄飄挑戰濾網的極限

聰明汪散步「無視停止路牌」加速暴衝　主人曝真相：超級心機

哈士奇窩窩被霸佔！牠眼神求救爸　結果「貓主子一兇」全家都投降

6周大阿金「天生自帶包手胎記」　罕見突變網驚豔：長大不得了

「墨西哥黑王蛇」逃家1年　飼主看到認養公告奇蹟團圓

《惡靈古堡9：安魂曲》通關心得　懷舊感點滿、恐懼+爽快誠意之作

首家金控盈餘分配開獎！　國票金擬配0.5元現金、0.089元股票

春分前運勢轉動！3月星象能量爆發　十二生肖迎好運

想瘦不必硬撐！9個日常減脂習慣曝光　很多人第一個就做錯

女子聽16歲兒話「囤金3年內賺184萬元」　她驚喊：他看新聞預判

見3次面就帶回家…桃園女慘遭抱上床性侵！崩潰：他沒戴保險套

停車場見「4箭頭指3人」超問號！網笑：3缺1　實際用途曝光

台南市推動廚餘分類回收　環保局：餐飲業不得直接丟垃圾車

黨產會敗訴！黨中央舊址非不當黨產　國民黨酸：禁不起司法檢驗

納稅錢花去哪？　五角大廈爆年底「狂噴近8億」買牛排、龍蝦

寵物動物熱門新聞

窩窩被貓霸佔　哈士奇眼神求救爸

寵物蛇逃家1年　飼主看到認養公告奇蹟團圓

6周大阿金天生「包手」　罕見突變爆紅

誘捕浪貓遇「神秘精靈」竟是麝香貓

黃金貴賓凌晨4點吵醒主人　求開「空氣門」

大谷愛犬拆Jellycat熊　一臉無辜

媽起身5汪跟著走　爸孤單身影惹笑網

台南斑馬移居台北　路程淡定吃草

玄鳳VS.空氣清淨機吹到屁股開花

台版Panchi成長中　最愛是小被被

邊牧自拍跳舞　還舉手打招呼

女餵浪貓獲驚喜　幾天後「外送一窩小貓」上門

聰明汪散步「無視停止路牌」　心機真相曝

粉絲擔心Panchi被霸凌　園方再發聲明

讀者迴響

熱門新聞

窩窩被貓霸佔　哈士奇眼神求救爸

寵物蛇逃家1年　飼主看到認養公告奇蹟團圓

6周大阿金天生「包手」　罕見突變爆紅

誘捕浪貓遇「神秘精靈」竟是麝香貓

黃金貴賓凌晨4點吵醒主人　求開「空氣門」

大谷愛犬拆Jellycat熊　一臉無辜

媽起身5汪跟著走　爸孤單身影惹笑網

台南斑馬移居台北　路程淡定吃草

玄鳳VS.空氣清淨機吹到屁股開花

台版Panchi成長中　最愛是小被被

邊牧自拍跳舞　還舉手打招呼

女餵浪貓獲驚喜　幾天後「外送一窩小貓」上門

聰明汪散步「無視停止路牌」　心機真相曝

粉絲擔心Panchi被霸凌　園方再發聲明

媽急衝超市買菜　3小時後只帶小貓回家

熱門寵物影片

更多
爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

幫大忙水電貓

幫大忙水電貓

馬爾濟斯被吵醒表情氣噗噗　聽到握手秒配合：原諒妳惹

馬爾濟斯被吵醒表情氣噗噗　聽到握手秒配合：原諒妳惹

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面