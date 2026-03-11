粉絲擔心Panchi被霸凌質疑「為搏同情」　園方再發聲明

記者李依融／綜合報導

日本小猴Panchi的一舉一動都受到雲端阿姨們關注，質疑的聲浪也未停過，市川市動植物園發出聲明，對於擔心Panchi被霸凌的問題，他們強調這是所有日本獼猴族群階層地位的「管教行為」，而非「虐待霸凌」，此外Panchi的融入狀況也越來越好，「若是現在把牠與猴群隔開，牠很可能永遠回不了群體了。」

▲小Panchi現在已經有靠山了。（圖／翻攝自X@ichikawa_zoo）



[廣告]請繼續往下閱讀...

Panchi一出生就沒有媽媽照顧，因而轉由人工哺育，今年1月嘗試融入猴群，然而不時被大猴欺負、與其他猴子發生衝突，無助的身影讓許多粉絲心疼又擔憂，甚至質疑園方為了「聲量與戲劇性」，才執意讓幼年的Panchi隻身面對廣大的猴群。園方10日再次說明，日本獼猴遵循嚴格的階層社會，優勢個體會對地位低者表現出「管教行為」，而這些行為並非人類認為的「虐待霸凌」，而是會自然地發生在日本獼猴的群體中。

▲動物園分享Panchi人工哺育時期的照片。（圖／翻攝自X@ichikawa_zoo）



根據飼養員觀察，在Panchi的族群中，這些「管教行為」並非不停發生，Panchi一天中大多數的時間都是平靜度過的，此外也越來越多猴子願意接納、照顧Panchi，也因此Panchi離開「玩偶媽媽」的時間也增加了。飼養員表示，的確有少數的高位階獼猴較頻繁地表現出攻擊性，園方已在8日暫時將牠們從猴群中移出，接下來一段時間會在這樣的狀況下，仔細觀察Panchi的融入狀況。

市川市動物園的3位獸醫每天都會檢查動物們的狀況，其中也包括Panchi，園方表示，「目前沒有任何證據顯示，Panchi曾遭受足以威脅生命的攻擊」。他們也強調，並沒有打算忽視這些管教行為，也沒有要博取同情，未來不會改變對Panchi的照護方式。

▲現在Panchi對玩偶的依賴已經變少，與猴群互動越來愈多。（圖／翻攝自X@ichikawa_zoo）



園方理解粉絲們認為「Panchi應該跟猴群分開」的擔憂，不過Panchi的適應狀態越來越好，如果現在讓牠離開，牠或許就再也無法回到群體，必須孤單地度過餘生，因此飼養員最大的目標，就是幫助Panchi作為猴群的一員，健康地生活成長。園方也希望大家繼續為Panchi加油打氣。