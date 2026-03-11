女餵浪貓意外獲驚喜　幾天後「一窩小貓外送上門」傻：全家來蹭飯

▲女開門驚見一群小貓。（圖／翻攝自TikTok／gisellemqt）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子在家附近餵養一隻流浪貓，沒想到一個簡單的善行帶來驚喜，幾天後，貓媽竟然帶了一堆所生的小貓上門，影片曝光後在網路上立即爆紅，獲得1千多萬點閱。

外送到家 貓媽領全家強行入住

女網友@gisellemqt在TikTok上分享，影片中可看到，她打開住家前門時，發現曾餵養過的流浪貓竟然帶著一堆小貓出現在門前，貓媽與小貓發現她開門後，立即開心地跑進屋內，模樣看起來十分放心。

可愛影片曝光後吸引大量網友留言，許多網友笑稱，「牠們就這樣大搖大擺走進來，好像這裡是牠們的地盤一樣」、「貓媽：孩子們，這裡以後就是我們的家了」、「貓咪分配系統現在也直接送貨到門口了嗎」，也有網友懷疑貓媽與小貓們太過親人，可能是遭人遺棄的家貓。

由於許多網友好奇後續，女子後來分享新影片回應，雖然小貓們非常可愛，但因為家中寵物犬無法和貓相處，所以她無法收容這些貓咪們，但是在鄰居的幫忙下，已經幫所有貓咪找到新家。