2條前腿天生畸形彎曲　橘白貓獨特「托腮沉思」姿勢圈粉百萬人

國外一隻叫做佛洛伊德(Floyd)的橘白貓由於2條前腿天生畸形，導致牠的前腿總是歪曲的，看起來就像是在托腮、陷入深沉的思考一樣，特殊模樣讓牠在網路上擄獲大量粉絲。

在動物收容所擔任獸醫護士的女子麗茲(Lise Frost)在網路上分享，她在機緣巧合之下，衝動收養了一隻前腿畸形的小貓佛洛伊德，結果這個決定成為她人生中做過最棒的決定。

影片中可看到，佛洛伊德因為天生畸形，所以前腿總是彎曲起來的，但當牠趴在地上休息時，意外看起來像在托腮、思考一樣。影片獲得570萬點閱，獲得網友大讚，「牠太可愛了」、「牠在思考，甚至可以說是沉思」、「我覺得每隻貓都是可愛的，貓咪的存在本身就是世界上最美好、可愛的事物」。

在其他影片中可發現，佛洛伊德雖然前腿不良於行，但牠很有活力地用後腿行動，一下子就能跳到床上或椅子上。麗茲家中除了佛洛伊德，還養了3隻同樣有殘疾的小貓，她希望佛洛伊德的故事能幫助大家更認識殘疾動物，願意給牠們機會。