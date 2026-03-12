細肩帶辣妹買百隻金魚「放生」全倒碧潭　拍照喊：7次幫媽祈福

▲細肩帶辣妹買百隻金魚「放生」全倒碧潭。（圖／新北動保處，下同）



記者許力方／新北報導

新北市一名徐姓女網友近日發文，聲稱買了數百隻金魚到碧潭放生，幫媽媽祈福，並穿著細肩帶小洋裝拍照。新北市動保處接獲通報，經查證確有其事，依違反《動保法》裁處3萬元罰鍰，並要求當事人接受動物保護講習。

動保處表示，該名徐姓民眾因母親心臟手術失敗，聽信命理師建議以放生祈福，於是前往水族用品店購買「朱文錦」金魚，並到新北市新店區碧潭後方渡船頭進行放生，過程也在threads發文分享。

女網友屢次購買朱文錦放生，拍照發文稱「餘生請好好愛自己，也請把媽媽照顧好。第七次幫媽媽放生，買了兩大袋幾百隻朱文錦來放生，祈求媽媽身體健康身心無障礙。」

經調查，動保處依《動保法》認定放生行為屬棄養動物，裁處3萬元罰鍰。動保處指出，人為飼養的寵物多為外來物種，依法不得任意釋放至自然環境，野外環境嚴峻，動物可能面臨覓食困難、疾病、天敵及環境變化等多重風險；若環境條件不適合，往往很快死亡，所謂「放生」實際上等同於讓動物自生自滅。

以徐女放生的朱文錦為例，屬於外來種雜交金魚，若被放入河川或湖泊，多半難以適應而死亡；但若恰巧適合生存並大量繁殖，則可能排擠原生物種，進而破壞既有生態系統，造成長期且不可逆的環境衝擊。

動保處也呼籲，民間流傳的「放生祈福」觀念屬錯誤迷思，不僅無法消災祈福，反而可能成為傷害動物的棄養行為。依《動保法》第29條規定，棄養動物最高可處15萬元罰鍰，民眾切勿聽信命理偏方或網路謠言。