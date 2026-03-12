公司陽台變「育鷹室」　大小「灰塵精靈」一起曬太陽超萌

▲剛出生的夜鷹寶寶，跟著媽媽一起左右搖擺。（圖／Threads@loulan___提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

Threads網友loulan在上班時發現，公司陽台上出現了一大一小俗稱「追追鳥」的夜鷹。原來是夜鷹媽媽把這裡當育嬰室，產下兩顆蛋後開始默默敷育。剛出生的夜鶯寶寶還站不太穩，跟著媽媽一起左右搖晃看起來就像兩顆灰塵精靈。

▲看起來像一大一小兩顆小煤炭。（圖／Threads@loulan___提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

小灰塵努力探索世界

影片中，夜鷹寶寶靠在母鳥身邊，跌跌撞撞地嘗試活動身體，身上灰灰黃黃的絨羽遠看就像一顆迷你煤炭，先是想鑽進媽媽的羽毛底下，後來又跑去曬太陽，小傢伙在看起來非常Chill，還非常愜意地打了個大哈欠，連媽媽也瞇著眼睛享受難得的溫暖。原PO在留言中表示，自己年後上班後就看見母鳥出現，期間就算遇到下雨，牠也依然堅守著不離開。

▲想躲進媽媽懷裡的小夜鷹，後來又跑去做日光浴。（圖／Threads@loulan___提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲夜鷹寶寶：叔叔姨姨，今天太陽好舒服喔～（圖／Threads@loulan___提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲後來還放鬆地打哈欠。（圖／Threads@loulan___提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

默默守護不打擾 讓母鳥安心育兒

為了不打擾夜鷹母子們，原PO也採取網友的意見保持「社交距離」，從來沒有開窗戶或嘗試接近，儘管中間一度很擔心蛋會孵化失敗，「不過好險，終於孵出來了」。許多網友也被這對夜鷹母子萌翻，「超可愛！！！恭喜獲得第二代白噪音」、「小寶貝要平安長大～」、「敲碗Po主晚上加班賞鳥」。

▲被母鳥好好地藏在懷裡。（圖／Threads@loulan___提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原PO也持續保持距離，讓鳥媽媽安心顧小孩。（圖／Threads@loulan___提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）