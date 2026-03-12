4歲貓被送進收容所「整天緊抱熊娃」　心碎紙條曝：不能分開牠們

▲橘貓不能離開牠的娃娃。（圖／翻攝自Facebook／Carver Scott Humane Society）

美國明尼蘇達州一間動物收容所近來接收了一隻叫做柔伊(Zoey)的4歲貓咪，特別的是小貓身旁還多了一隻熊娃娃，工作人員讀了紙條才發現，前任主人因為住進養老院無法繼續飼養，熊娃娃是柔伊唯一的心靈依靠，拜託不要拿走娃娃。

沒小熊不行 收容所橘貓整天緊抱娃娃

位於明尼蘇達州查斯卡的動物救援中心Carver Scott Humane Society分享，2月22日他們接收了一隻叫做柔伊的4歲橘貓，柔伊身旁還有一隻泰迪熊娃娃，對陌生環境感到不安的柔伊整天依偎著娃娃，模樣令人心疼。

工作人員表示，當他們短暫把熊娃娃帶離柔伊身邊清洗時，柔伊很明顯變得焦慮，娃娃回到身邊才平靜下來，雖然他們不太清楚柔伊過去經歷過什麼，但從前任主人的紙條中，顯示牠曾是受到疼愛的小貓，所以特別分享牠和熊娃娃的故事，希望能幫助牠找到新家。

橘貓和小熊故事爆紅 網友熱心幫忙取名

貼文曝光後獲得許多網友關注，「太難過了，希望牠能盡快找到新家」、「貓咪和熊熊是靈魂伴侶」。還有許多網友幫忙為柔伊的熊娃娃命名，收容所最後選擇了喬伊(Joey)這個名字。

收容所表示，目前柔伊尚未開放收養，相信在熊娃娃的陪伴下，能幫助牠更好地適應新生活，也希望大眾能幫忙捐款或是提供物資，支持動物救援中心的營運。