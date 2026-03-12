5個月小貓擁「彈珠巨眼」疑AI　驚人外貌爆紅收容所揭心酸原因

▲小貓外型長得像AI。（圖／翻攝自The Bitty Kitty Brigade）

記者李振慧／綜合報導

美國明尼蘇達州一間動物收容所救援了一隻特殊的5個月大幼貓，小貓有著一雙像彈珠一樣巨大的眼睛，特殊模樣曝光在網路後引發討論，還被網友誤會是AI假圖。

收容所小貓爆紅 特殊外型被誤會AI

位於明尼蘇達州小加拿大市(Little Canada)的動物救援中心The Bitty Kitty Brigade，在網路上分享5個月大小貓多莉朵(Dorito)一系列圖片，小貓的特殊眼睛在網路上引發關注。

The Bitty Kitty Brigade工作人員表示，多莉朵當初和牠的姊姊奇朵(Cheeto)被好心人發現後一起送來收容所，2隻小貓均有受傷流血、生病的情況，不過多莉朵的眼睛當時十分正常，只是看起來比較混濁，後來診斷出患有貓傳染性腹膜炎(FIP)，導致眼睛出現異變。

戰勝致命疾病 小貓與姊一起獲收養

多莉朵由於眼睛腫大，導致牠無法完全閉上眼瞼，平時需要使用人工淚液來幫助保持眼睛濕潤，治療後除了視力受到影響，身體其他方面都非常健康。如今這隻小貓也獲得了幸福結局，和姊姊一同獲得同一名主人收養。