ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

5個月小貓擁「彈珠巨眼」疑AI　驚人外貌爆紅收容所揭心酸原因

5個月小貓擁「彈珠巨眼」好像AI　驚人外貌爆紅收容所揭心酸原因。（圖／翻攝自The Bitty Kitty Brigade）

▲小貓外型長得像AI。（圖／翻攝自The Bitty Kitty Brigade）

記者李振慧／綜合報導

美國明尼蘇達州一間動物收容所救援了一隻特殊的5個月大幼貓，小貓有著一雙像彈珠一樣巨大的眼睛，特殊模樣曝光在網路後引發討論，還被網友誤會是AI假圖。

收容所小貓爆紅　特殊外型被誤會AI

[廣告]請繼續往下閱讀...

位於明尼蘇達州小加拿大市(Little Canada)的動物救援中心The Bitty Kitty Brigade，在網路上分享5個月大小貓多莉朵(Dorito)一系列圖片，小貓的特殊眼睛在網路上引發關注。

The Bitty Kitty Brigade工作人員表示，多莉朵當初和牠的姊姊奇朵(Cheeto)被好心人發現後一起送來收容所，2隻小貓均有受傷流血、生病的情況，不過多莉朵的眼睛當時十分正常，只是看起來比較混濁，後來診斷出患有貓傳染性腹膜炎(FIP)，導致眼睛出現異變。

戰勝致命疾病　小貓與姊一起獲收養

多莉朵由於眼睛腫大，導致牠無法完全閉上眼瞼，平時需要使用人工淚液來幫助保持眼睛濕潤，治療後除了視力受到影響，身體其他方面都非常健康。如今這隻小貓也獲得了幸福結局，和姊姊一同獲得同一名主人收養。

關鍵字： 幼貓巨眼寵物The Bitty Kitty Brigade明尼蘇達州Dorito

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

錄節目脫口「出生在東南亞」　張凌赫轟歧視雙語道歉

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

4歲貓被送進收容所「整天緊抱熊娃」　心碎紙條曝：不能分開牠們

女網紅全家離開杜拜「手續太麻煩」沒帶寵物犬　動保團體痛批

2條前腿天生畸形彎曲　橘白貓獨特「托腮沉思」姿勢圈粉百萬人

女餵浪貓意外獲驚喜　幾天後「一窩小貓外送上門」傻：全家來蹭飯

擁擠公車高速轉彎「窗戶竟噴碎」　26歲女乘客被彈出車外撞頭亡

女遊客印度搭火車遇恐怖騷擾　陌生男「尾隨到廁所」試圖開門

細肩帶辣妹買百隻金魚「放生」全倒碧潭　拍照喊：7次幫媽祈福

下雪天2毛孩被陌生人帶合歡山野放　救援成功：看見媽咪秒哭哭

哈士奇窩窩被霸佔！牠眼神求救爸　結果「貓主子一兇」全家都投降

4歲貓被送進收容所「整天緊抱熊娃」　心碎紙條曝：不能分開牠們

爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

幫大忙水電貓

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

5個月小貓擁「彈珠巨眼」疑AI　驚人外貌爆紅收容所揭心酸原因

下雪天2毛孩被陌生人帶合歡山野放　救援成功：看見媽咪秒哭哭

公司陽台變「育鷹室」　大小「灰塵精靈」一起曬太陽超萌

4歲貓被送進收容所「整天緊抱熊娃」　心碎紙條曝：不能分開牠們

細肩帶辣妹買百隻金魚「放生」全倒碧潭　拍照喊：7次幫媽祈福

2條前腿天生畸形彎曲　橘白貓獨特「托腮沉思」姿勢圈粉百萬人

女餵浪貓意外獲驚喜　幾天後「一窩小貓外送上門」傻：全家來蹭飯

粉絲擔心Panchi被霸凌質疑「為搏同情」　園方再發聲明

馬年搬馬！台南斑馬移居台北市立動物園　路程中淡定吃草

迎向COP30與全球碳趨勢　台中舉辦淨零永續綠經濟論壇

GD裹的不是棉被是百萬Gucci斗篷　華麗古董衣還在博物館展過

快訊／中東戰事逼漲油價！道瓊下跌近600點　台積電ADR下挫2.68%

強烈冷氣團殺到！全台急凍「明晨探10℃」　下周熱飆31度時間曝

味全龍延長10局逆轉統一獅　林孝程再見犧牲打5比4勝出

耗時7年零AI全手繪！金馬神作《世外》逼哭網　超狂隱藏版海報曝光

台南藝術博覽會開幕在即　黃偉哲出席新藝獎頒獎典禮

郭蘅祈為多元性別發聲！　跨性別絕美藝人現身力挺

哈利波特迷因成真！馬份不拿魔杖改拿西瓜刀　血漿狂噴粉驚呼「這真好用」

快訊／伊朗新最高領袖首發聲：復仇未止，荷莫茲海峽不開放

寵物動物熱門新聞

細肩帶辣妹買百隻魚「放生」　拍照全倒碧潭

合歡山下雪　2毛孩被蓄意野放

窩窩被貓霸佔　哈士奇眼神求救爸

不能分開牠們　4歲貓進收容所「緊抱熊娃娃」

6周大阿金天生「包手」　罕見突變爆紅

寵物蛇逃家1年　飼主看到認養公告奇蹟團圓

誘捕浪貓遇「神秘精靈」竟是麝香貓

女餵浪貓獲驚喜　幾天後「外送一窩小貓」上門

前腿天生畸形彎曲　橘白貓「托腮沉思」爆紅

台南斑馬移居台北　路程淡定吃草

大谷愛犬拆Jellycat熊　一臉無辜

粉絲擔心Panchi被霸凌　園方再發聲明

5個月小貓擁「彈珠巨眼」　背後藏心酸原因

陽台變育鷹室　灰塵精靈母子超萌

讀者迴響

熱門新聞

細肩帶辣妹買百隻魚「放生」　拍照全倒碧潭

合歡山下雪　2毛孩被蓄意野放

窩窩被貓霸佔　哈士奇眼神求救爸

不能分開牠們　4歲貓進收容所「緊抱熊娃娃」

6周大阿金天生「包手」　罕見突變爆紅

寵物蛇逃家1年　飼主看到認養公告奇蹟團圓

誘捕浪貓遇「神秘精靈」竟是麝香貓

女餵浪貓獲驚喜　幾天後「外送一窩小貓」上門

前腿天生畸形彎曲　橘白貓「托腮沉思」爆紅

台南斑馬移居台北　路程淡定吃草

大谷愛犬拆Jellycat熊　一臉無辜

粉絲擔心Panchi被霸凌　園方再發聲明

5個月小貓擁「彈珠巨眼」　背後藏心酸原因

陽台變育鷹室　灰塵精靈母子超萌

媽急衝超市買菜　3小時後只帶小貓回家

熱門寵物影片

更多
爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

幫大忙水電貓

幫大忙水電貓

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面