全館88折！東森寵物中壢中央東店開幕　3/14滿千送紅包再抽大獎

▲東森寵物中壢中央東店開幕，開幕期間全館88折、滿千送1200再抽萬元推車。（圖／東森寵物提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

全台最大寵物連鎖通路東森寵物宣布，全新「中壢中央東店」將於3月14日、15日盛大ˇ開幕！地點緊鄰市中心生活圈，便利的一站式購物幫在地飼主一次補齊毛孩日常所需用品。為歡慶新店登場，開幕連續兩天將推出多項限時優惠，從全館折扣、滿額抽大獎到高CP值商品回饋通通一次滿足！

9元商品、飼料買六送六 熱門補貨品限量開搶

東森寵物表示，中壢中央東店規劃有犬貓飼料、零食、清潔與照護相關用品專區，希望降低毛孩家庭採購門檻，不必東奔西跑就能在同個地方一次完成日常採購。3月14日至15日開幕期間，不分品項、全館商品天天享有88折優惠，店內同步祭出限量超值商品，包括寵物零食、貓砂最低9元起，人氣西沙餐盒全系列六送六，還有滿千送1200元紅包券等好康幫毛孩補貨還能省荷包！

抽獎贈品拿不完

除了折扣優惠外，活動期間消費任意金額即可參加「歡樂一把抓」，抓到多少贈品通通直接帶走，單筆滿1688還可以額外參加抽獎，最大獎為市價近萬元的卡普奇寵物推車。東森寵物表示，隨著台灣毛孩家庭持續增加，對相關用品與照護的需求也不斷提升，因此品牌進年持續拓展門市據點，期望更多飼主能就近享受完整的寵物商品與服務。

▲除推車外，還有智能貓砂機、自動餵食器等好禮等大家來抽！。（圖／東森寵物提供）

東森寵物中壢中央東店

地址：桃園市中壢區中央東路13號 開幕活動：3月14日－3月15日，歡迎毛爸媽來共襄盛舉，帶毛孩一起來搶好康！

關於東森寵物

東森寵物，最方便的一站式寵物連鎖通路，提供全方位的寵物產品、高品質的美容服務，以及最完善的連鎖住宿服務。 擁有全台最多的專業美容師團隊，超過200位美容師為大家提供的美容服務遍及全台，確保每一位毛孩都能享受到最頂級的照顧。此外，我們與成立超過30年的慈愛動物醫院合作，超過60名獸醫師的專業醫療團隊，為所有毛寶貝提供最即時、最專業的醫療護理。我們關心每一個生命，致力於為所有寵物及其飼主提供最優質的產品與服務。通過創新和關懷，我們讓每一個寵物都能享受幸福美滿的生活。

▲加入金萌卡，消費累積萌點數，1點抵1元！結帳時出示APP會員條碼即可折抵，買得越多省得越多，會員還享生日禮、滿額贈，快來加入吧！（圖／東森寵物提供）