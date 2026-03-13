路邊轎車成「巨大貓砂盆」！　29隻貓困車內臭味沖天

▲轎車成巨大貓砂盆！29隻貓咪受困車內。（圖／翻攝自The dodo）



實習記者陳安榆／綜合報導

美國賓州29隻貓咪被關在狹小的轎車中，整個車廂猶如「巨大貓砂盆」，散發著強烈的惡臭。幸運的是，除了一隻骨瘦如柴的黑貓情框相當危急之外，其餘多數貓咪都很健康。

▲▼每隻貓咪都順利的被裝進外出籠，送往救治。



根據外媒《The Dodo》報導，現場警員表示，初步觀察這輛車不像是被棄置的報廢車輛，當他們走近卻馬上聞到很濃的怪味，推斷應該停了好一陣子沒有移動過。因為車窗是有色玻璃，所以警員只能透過手電筒來照射查看，裡頭的景象差點嚇壞大家。

▲29隻貓咪全擠在小小的車廂中。



不明原因被困車內 毛孩卻依然親人

小小的轎車內塞滿了數十隻貓咪，所幸車門並未上鎖，警方和賓州防止虐待動物協會(PSPCA)順利救出所有毛孩。檢查後發現，有些貓貓過瘦，有些則需要治療耳疥蟲。其中一隻叫做Bubu的黑貓情況最糟，不僅嚴重營養不良，身上還有多處傷口並患有多種疾病。

▲貓咪們經過照料，恢復狀態都很不錯。



動物協會的志工提到，Bubu個性溫和親人，很享受關注的感覺，是一隻很友善的貓咪。負責治療牠的獸醫師透露，Bubu在治療下有望完全康復。令人欣慰的是，車上被困的所有貓咪都活了下來，現在都獲得了應得的照護。志工們自信的表示，毛孩們親人可愛，不久後都能找到一個永遠溫暖的家。