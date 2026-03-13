餵象龜「半路殺出水豚」搶走整片菜　受害者臭臉：你禮貌嗎！

記者賈沐蓉／綜合報導

網友BoBo在宜蘭某動物園體驗餵食活動，結果輪到象龜時卻被「水豚強盜」截胡。原本當事龜還熱切地盯著菜葉，張大嘴巴等著享受美食，結果才剛嚐到味道食物就已經跑進別人嘴裡，最後只咬到一堆空氣。

▲象龜正期待地看著準備夾菜的原PO。（圖／Threads@boyafang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

期待落空氣到怒瞪兇手

影片中原PO先餵完水豚，再將生菜拿到旁邊的象龜面前。牠原本還滿臉期待，伸長脖子迫不及待想趕快吃點心，沒想到直接被旁邊的水豚搶走吞掉。目睹點心被搶走的象龜超級不爽，氣到跺腳怒瞪著還在淡定咀嚼的水豚，似乎是在抗議這明明是自己的菜菜。後來原PO也趕快再度奉上菜葉哄象龜開心，「我們餵牠吃超多的！但就是吃的有點慢」。

▲結果被水豚搶走。（圖／Threads@boyafang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲後來還是有吃到心愛的菜菜。（圖／Threads@boyafang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

園方親自回應 不用擔心肚子餓

這段畫面分享到網路後，還意外釣出動物園官方在貼文下留言，表示這隻被搶劫的象龜叫做奶酥，「不過我們下班還有再給晚餐，別擔心」。牠被搶食瞬間氣呼呼的表情也逗樂許多網友，「水豚怎麼有辦法這樣慢得很快」、「龜：吃了一口寂寞」、「很沒同事愛」。

▲水豚正在霸占象龜的加熱燈。（圖／Threads@boyafang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）