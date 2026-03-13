雲林黃狗從5樓被丟下重傷　找到新家開朗燦笑：我叫勇醬！

實習記者陳安榆／採訪報導

雲林縣日前一隻大黃狗被人從5樓丟下，造成肝破裂、內出血、骨盆骨折等傷勢，如今牠已被新飼主領養回家疼愛，並取名為「勇醬」，食慾不錯的牠正在慢慢恢復中。勇醬面對人時總會露出可愛笑容，歷經痛苦仍願意再次相信人類，堅強模樣讓不少粉絲紛紛集氣，期待牠早日康復。

▲勇醬可愛的笑容融化不少人。



涉案劉男2月22日因酒後心情不好，將狗狗誘拐上樓後丟下，大黃狗從大樓墜落到一樓路面後，立刻因恐懼、疼痛不斷發出哀號。一名彭姓業者發現後立即上前救援，將大黃狗送往嘉義高醫動物醫院急診室，並調閱相關監視器，全案訊後依動保法函送雲林地檢署偵辦。

▲如今的勇醬已經找到新家。



現任飼主林小姐和《ETtoday寵物雲》分享，米克斯犬勇醬目前3歲，從出院到現在都適應得不錯。牠食慾很好，但不太愛吃雞肉類食物。勇醬幾乎都在窩窩內睡覺，想上廁所時會自己爬出來，家人看見就會帶牠去廁所，是很愛乾淨的狗狗。

▲勇醬目前住在北港，正在康復訓練中。



勇醬重獲新生 如今安全感十足

不少人聲援嚴懲虐狗者，對此林小姐回應「謝謝你們大家這麼關心勇醬，過去就讓它過去，我們沒有想追究丟牠下來的罪人，事情發生就發生了，罪人也沒能力處理什麼，我們只想好好照顧勇醬，給牠一個完整的家」，粉絲們多不勝數的關心讓飼主一家非常感動。

▲勇醬最喜歡在窩窩裡面睡覺。



如今的勇醬擁有安穩的家，可以在窩窩中睡到翻，溫馨的一幕讓不少網友表示「代表你們給了牠滿滿的安全感」、「牠再也不用擔心被陌生人驅趕、傷害」、「終於可以安心放鬆好好睡覺」、「祝福老闆生意興隆財源茂盛」、「這笑容是出自勇醬的喜樂和安定」，林小姐透露，目前勇醬住在北港的哥哥家，自己則是每星期五至一會回去。由於她和哥哥分別飼養一隻貴賓狗及柴犬，因此擁有不少養寵經驗，希望勇將也能一起幸福快樂地生活。