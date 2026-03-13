ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

帶貓挑刮刮樂「中五千塊」　主子回家對零食櫃大叫要加菜

▲。（圖／有點毛毛的／Evelyn Yeh提供）

▲網友帶貓咪去挑刮刮樂，結果真的中獎。（圖／有點毛毛的／Evelyn Yeh提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

過年期間，「有點毛毛的」網友Evelyn帶家裡的貓咪去彩劵行挑刮刮樂，在主子的「加持」下真的刮中了5000塊。這隻聰明的喵星人一回到家就對著零食櫃吶喊，要飼主把這筆意外之財拿出來加菜，彷彿知道她中獎是自己的功勞。

▲。（圖／有點毛毛的／Evelyn Yeh提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲經過主子加持的刮刮樂本人。（圖／有點毛毛的／Evelyn Yeh提供）

主子加持靈驗　結果全變買肉錢

在貓皇的要求下，原PO也只好乖乖遵命，結果很幸運地碰上牠最愛的寵物餐包特價，買了一大箱還有找錢。看見飼主終於收到貨，貓咪則抬起頭望向她手中的餐包包裝，尾巴高高豎起、眼睛睜得圓圓的，等不及又期待的對著她手上的食物伸出毛毛手，就像在提醒奴才既然自己幫忙挑到大獎，那當然要吃美食享受。

▲。（圖／有點毛毛的／Evelyn Yeh提供）

▲後來獎金都變成了貓咪的餐包。（圖／有點毛毛的／Evelyn Yeh提供）

自己賺來的大餐最好吃

後來貓咪也如願已償，低頭湊在碗邊大口大口享用剛到手的肉肉，就連碎屑掉到外面都沒空處理。牠享受自己「親手賺來」的大餐的模樣也讓其他人笑說，「加菜加菜」、「別人的貓總是不會讓我失望」、「主子表示：那是我的飯錢，你這奴才連一毛都別想碰！」。

▲。（圖／有點毛毛的／Evelyn Yeh提供）

▲正在大口享用自己賺來的大餐。（圖／有點毛毛的／Evelyn Yeh提供）

關鍵字： 貓咪刮刮樂中獎寵物餐包過年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

張秀卿想邀Selina當嘉賓！　搬出任爸任媽殺價：打五折XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

餵象龜「半路殺出水豚」搶走整片菜　受害者臭臉：你禮貌嗎！

全館88折！東森寵物中壢中央東店開幕　3/14滿千送紅包再抽大獎

公司陽台變「育鷹室」　大小「灰塵精靈」一起曬太陽超萌

「玄鳳VS.空氣清淨機」　出風口裙矲飄飄挑戰濾網的極限

煩死了！肥尾守宮脫皮到抓狂　「爆氣甩尾」怒撕舊外套丟掉

壽山「台版Panchi」穩定成長中！　比起娃娃更愛專屬小被被

廚房出現「花椰菜大盜」整顆叼走！　被當場抓包還死不鬆口

邊牧「自拍跳舞」用鼻子開鏡頭！　還舉手跟觀眾說哈囉

神準！「耶耶大師」經典賽預測全中　網友朝聖：贏韓國啦！

4歲貓被送進收容所「整天緊抱熊娃」　心碎紙條曝：不能分開牠們

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

幫大忙水電貓

爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

「水槽裡剩小型犬」美容師一看覺得被騙　一抱出來忍不住笑了

一眼就看中你！　女突然被阿金幼犬「飛撲送抱」認主：真命天狗

帶貓挑刮刮樂「中五千塊」　主子回家對零食櫃大叫要加菜

園丁樹叢遇垂死小貓　救回發現「不是一般家貓」4個月後奇蹟重生

雲林黃狗從5樓被丟下重傷　找到新家開朗燦笑：我叫勇醬！

路邊轎車成「巨大貓砂盆」！　29隻貓困車內臭味沖天

餵象龜「半路殺出水豚」搶走整片菜　受害者臭臉：你禮貌嗎！

全館88折！東森寵物中壢中央東店開幕　3/14滿千送紅包再抽大獎

5個月小貓擁「彈珠巨眼」疑AI　驚人外貌爆紅收容所揭心酸原因

下雪天2毛孩被陌生人帶合歡山野放　救援成功：看見媽咪秒哭哭

秀208萬自費包機單據仍被追打　卓榮泰：只要Team Taiwan越強就好

廢棄巢穴根本豪宅！皮克斯團隊深入黃石公園　揭超萌河狸「防火防護罩」神技

台北港行政大樓打造節能友善新空間　台中港打造綠色港灣

《單身即地獄5》金高恩正面回應整形傳聞　自爆更想參加換乘戀愛

川普喊「伊朗快投降」！24小時就被打臉　新領袖嗆：準備長期戰

周渝民9歲女兒現身F4演唱會！　「遺傳神基因」網驚：很像爸爸

獨／台中驚傳男持刀砍女友　女送醫命危搶救中

快訊／台南花盆工廠全面燃燒　火光照亮夜空狂竄濃煙

花蓮港親水遊憩區啟動招商　以今年內實現餐飲業進駐為目標

邊荷律首本寫真宣布舉辦實體簽書會　出浴照曝光了

寵物動物熱門新聞

不能分開牠們　4歲貓進收容所「緊抱熊娃娃」

合歡山下雪　2毛孩被蓄意野放

誘捕浪貓遇「神秘精靈」竟是麝香貓

5個月小貓擁「彈珠巨眼」　背後藏心酸原因

細肩帶辣妹買百隻魚「放生」　拍照全倒碧潭

窩窩被貓霸佔　哈士奇眼神求救爸

小型犬？美容師抱起米克斯笑出來

雲林黃狗被丟下5樓　找到新家燦笑

水豚龜口搶菜　牠臭臉跺腳抗議

一眼就被看中　女突然被阿金飛撲認主

寵物蛇逃家1年　飼主看到認養公告奇蹟團圓

原以為貓很獨立　女意外養到超黏小黑貓

園丁樹叢遇垂死小貓　救回發現「不是家貓」

29隻貓受困　車變「巨大貓砂盆」

讀者迴響

熱門新聞

不能分開牠們　4歲貓進收容所「緊抱熊娃娃」

合歡山下雪　2毛孩被蓄意野放

誘捕浪貓遇「神秘精靈」竟是麝香貓

5個月小貓擁「彈珠巨眼」　背後藏心酸原因

細肩帶辣妹買百隻魚「放生」　拍照全倒碧潭

窩窩被貓霸佔　哈士奇眼神求救爸

小型犬？美容師抱起米克斯笑出來

雲林黃狗被丟下5樓　找到新家燦笑

水豚龜口搶菜　牠臭臉跺腳抗議

一眼就被看中　女突然被阿金飛撲認主

寵物蛇逃家1年　飼主看到認養公告奇蹟團圓

原以為貓很獨立　女意外養到超黏小黑貓

園丁樹叢遇垂死小貓　救回發現「不是家貓」

29隻貓受困　車變「巨大貓砂盆」

牽機車被詐騙喵碰瓷　躺輪下昏去

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

幫大忙水電貓

幫大忙水電貓

爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面