帶貓挑刮刮樂「中五千塊」　主子回家對零食櫃大叫要加菜

▲網友帶貓咪去挑刮刮樂，結果真的中獎。（圖／有點毛毛的／Evelyn Yeh提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

過年期間，「有點毛毛的」網友Evelyn帶家裡的貓咪去彩劵行挑刮刮樂，在主子的「加持」下真的刮中了5000塊。這隻聰明的喵星人一回到家就對著零食櫃吶喊，要飼主把這筆意外之財拿出來加菜，彷彿知道她中獎是自己的功勞。

▲經過主子加持的刮刮樂本人。（圖／有點毛毛的／Evelyn Yeh提供）

主子加持靈驗 結果全變買肉錢

在貓皇的要求下，原PO也只好乖乖遵命，結果很幸運地碰上牠最愛的寵物餐包特價，買了一大箱還有找錢。看見飼主終於收到貨，貓咪則抬起頭望向她手中的餐包包裝，尾巴高高豎起、眼睛睜得圓圓的，等不及又期待的對著她手上的食物伸出毛毛手，就像在提醒奴才既然自己幫忙挑到大獎，那當然要吃美食享受。

▲後來獎金都變成了貓咪的餐包。（圖／有點毛毛的／Evelyn Yeh提供）

自己賺來的大餐最好吃

後來貓咪也如願已償，低頭湊在碗邊大口大口享用剛到手的肉肉，就連碎屑掉到外面都沒空處理。牠享受自己「親手賺來」的大餐的模樣也讓其他人笑說，「加菜加菜」、「別人的貓總是不會讓我失望」、「主子表示：那是我的飯錢，你這奴才連一毛都別想碰！」。

▲正在大口享用自己賺來的大餐。（圖／有點毛毛的／Evelyn Yeh提供）