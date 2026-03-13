ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
園丁樹叢遇垂死小貓　救回發現「不是一般家貓」4個月後奇蹟重生

園丁樹叢遇垂死小貓　救回發現「不是一般家貓」4個月後獲重生。（圖／San Diego Humane Society）

▲垂死小貓重獲新生。（圖／San Diego Humane Society）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名園丁在聖克利門蒂市(San Clemente)工作時，意外在樹叢中發現一隻奄奄一息的小貓，小貓身上大部分毛髮幾乎掉光，而且被發現時躺在地上完全不動，情況非常虛弱，沒想到救助後發現小貓不是一般家貓而是野生動物。

樹叢發現垂死截尾貓　靠家貓輸血救命

當地動物救援中心San Diego Humane Society表示，一名園丁去年10月14日在樹叢中意外發現了虛弱的截尾貓(Bobcat)，將小貓送到了當地動物收容所，由於小貓當時情況非常虛弱，又緊急送到獸醫院接受治療。

救援人員維爾奇(Autumn Welch)表示，小貓剛來到這裡時已經奄奄一息，他們為牠做了CPR急救，把牠救活，後來接受了獸醫助理家貓的輸血，才終於活了下來。

重生奇蹟　虛弱貓健康返回森林

在經過4個多月的治療與照顧，救援中心近來在網路上分享了小貓前後比對的照片，圖片中可看到，原本毛髮幾乎掉光、全身都是皮膚病的小貓，如今已經重新長出健康毛髮且活動力旺盛，已經準備好可以回到野外生活。

最後救援人員打開了籠子，恢復活力的小貓往前一躍，飛也似地跳進樹叢中消失，看到牠健康的模樣讓所有救援人員感到欣慰與自豪。

