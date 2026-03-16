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農業部公告禁養641種危險動物　包含浣熊、河口鱷

▲農業部正式公告修正禁養名單　641種危險動物包含：浣熊、河口鱷。（圖／翻攝自農業部網站）

▲農業部正式公告修正641種禁養名單，點圖放大。（圖／翻攝自農業部網站）

實習記者陳安榆／綜合報導

農業部公告，自民國115年5月1日起，禁止飼養包含浣熊、河口鱷等共641種具高度危險動物。既有飼主期限內須完成登記備查，否則將面臨5萬至25萬元罰鍰，動物也可能被沒入。

▲農業部正式公告修正禁養名單　641種危險動物包含：浣熊、河口鱷。（圖／翻攝自農業部網站）

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▲116年4月30日前既有飼主需進行登記填報資料，點圖放大。（圖／翻攝自農業部網站）

農業部說明，本次公告禁止飼養的動物絕大多數（640種）自111年起即已禁止輸入。主要考量該類動物多數具有劇毒性且國內缺乏相關血清，或動物本身具高度攻擊性（如本次新增管制的河口鱷）。此類動物若遭棄養或不慎逃逸，將對民眾及環境造成嚴重威脅。

既有飼主須於期限內登記　特殊飼養者可向縣市政府申請

經過與各界及利害關係人溝通及預告期間後，正式於115年5月1日起將管理範圍從「禁止輸入」擴大至「禁止一般家庭飼養」。農業部強調，為保障既有飼主權益，凡於公告生效前已飼養上述動物者，仍可繼續飼養，務必於規定期限內向動物所在地縣市政府辦理登記備查。

▲農業部正式公告修正禁養名單　641種危險動物包含：浣熊、河口鱷。（圖／翻攝自農業部網站）

▲農業部再次呼籲，民眾在選擇寵物時應審慎評估自身能力及環境，切勿飼養具高度危險性之動物，並落實終養不棄養，點圖放大。（圖／翻攝自農業部網站）

116年4月30日前，既有飼主須於農業部「寵物登記管理資訊網-禁養動物登記系統」進行登記填報資料，隨後動物飼養所在地之縣市政府將派員至現場，確認核對動物狀況後，才能合法續養直到動物終老。動物展演業者、學術研究機構之實驗動物，或現行具經濟用途（如河口鱷養殖）之飼養者，在符合相關法令規範下，仍可向縣市政府申請同意飼養。

農業部呼籲，民眾在選擇寵物時應審慎評估自身能力及環境，切勿飼養具高度危險性之動物，並落實終養不棄養，共同維護社會公共安全與動物福利。

關鍵字： 農業部特寵禁養名單

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