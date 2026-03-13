一眼就看中你！　女突然被阿金幼犬「飛撲送抱」認主：真命天狗

▲女分享被小狗選中瞬間。（圖／翻攝自TikTok／_theothegoldenretriever_）

記者李振慧／綜合報導

加拿大一名女子分享，她原本打算在一窩小狗中隨緣帶一隻回家，沒想到反而是自己「被小狗選中」。影片中可看到，一隻黃金獵犬幼犬遠遠看到她，立刻站了起來，直直朝她的方向跑過來，讓她驚喜又感動。

女主人安潔莉娜(Angelina)在TikTok帳號中分享，自己被寵物犬西歐(Theo)選中的瞬間。影片中字幕顯示，「要怎麼知道哪隻狗狗是真命天狗」，正當女子不知道該怎麼選擇時，一隻小狗突然站了起來，直接跑到她身邊。

女主人向Newsweek網站表示，事件發生在2024年4月，當初去探望這群小狗時，西歐就讓她留下深刻印象，由於還有其他人也在等待飼養，原以為自己不會有機會帶西歐回家，沒想到再次回到農場時，發現西歐還在那裡。

可愛畫面獲得許多網友留言，「牠選擇了你」、「狗狗：你終於來了，我一直在等你」、「感覺像是前世的緣分」、「我也想被狗狗分配系統找上」。如今西歐在主人的細心照顧下已經健康長大，過著快樂的生活。