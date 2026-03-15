叫不動！鸚鵡頂嘴叫主人「過來」　雙方直接對峙都超倔強

記者賈沐蓉／綜合報導

網友吳小姐想喊自己寵物折衷鸚鵡「菠菜」飛到腿上，結果聰明的牠認為每次都是自己過去，現在該換換奴才主動。雙方在客廳展開了一場神奇的拉鋸戰，雙方都在隔空互相叫對方過來自己身邊，但都倔強的待在原地不肯讓步。

▲飼主想喊波菜來腿上，結果被牠反喊回去。（圖／Threads@chichuangwu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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誰要先過來? 鸚鵡VS.奴才展開對峙

影片中，波菜停在牠的鳥籠豪宅屋頂，聽見鏟屎官喊牠「過來」就立刻反問回去，頂嘴有些不耐煩的語氣跟飼主本人一模一樣，理直氣壯的等在原地，彷彿是覺得自己的奴才怎麼這麼難教。雙方就這樣有來有回地互相呼喊，結果誰都沒有打算妥協。有網友問飼主他們到底會僵持多久，吳小姐則回覆「到我打開零食為止，牠就會飛過來了」。

▲雙方持續互喊，但沒人要妥協。（圖／Threads@chichuangwu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

事後奴才扳回一城

隔天奴才還是有雪恥成功，順利把菠菜召喚到自己膝蓋上。不少網友也被這倔強的一人一鳥逗笑，「我覺得改天就換主人進籠子了」、「主子叫你，你小小鳥奴還不過去」、「沒想到養了個比人叛逆的」。



