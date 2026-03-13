「水槽裡剩小型犬」美容師一看覺得被騙　一抱出來忍不住笑了

▲@155_yishuan看到水槽裡的狗狗，很疑惑怎麼會是小型犬。（圖／Threads@155_yishuan提供）



記者李依融／採訪報導

「加油！剩最後一隻小型犬了！」寵物美容師@155_yishuan轉頭看向水槽，是一隻米克斯狗狗在看著她，心裡不禁反了個白眼想「明明就很大隻」，洗完抱出水槽才驚覺真的是小型犬，突然忍不住想笑地說「你有一張180公分的臉，卻只有140公分的腿耶」。

@155_yishuan在Threads分享這段故事，她是這間寵物美容院的周六美容師，當天老闆說「加油！剩最後一隻小型犬了，在水槽裡面！」，她原本心想可能是貴賓狗或博美之類的小型犬，但一轉身卻看到一隻米克斯在看她，心想「明明就很大隻！」，不禁疑惑老闆是不是在開玩笑。然而洗完把狗狗抱出來時才驚覺，「嗯？真的是小型犬耶！」。

▲「小型犬」的真相讓美容師笑出來。（圖／Threads@155_yishuan提供）

▲@155_yishuan忍不住拿奇異筆來當比例尺。（圖／Threads@155_yishuan提供）

只見這隻狗狗長得一臉「隔壁小黃」的模樣，還有一對大大的立耳，但是牠的腿卻跟臘腸狗差不多短，驚覺誤會大了的@155_yishuan忍不住笑說「你有一張180公分的臉，卻只有140公分的腿耶」。

@155_yishuan當寵物美容師將近10年，遇到這樣的特別狗狗還是會覺得很逗趣，彷彿是「工作小確幸」，忍不住分享到Threads，目前已累積14萬讚。她向《ETtoday寵物雲》透露，狗狗洗澡的時候很乖，但不喜歡剪指甲，「加上腳腳太短就不太好剪，這好像是短腿狗狗常有的情況，臘腸、柯基也是，力氣又很大，要剪指甲需要經驗跟鬥智。」。

▲汪星人洗澡的時候很乖巧，但是討厭剪指甲。（圖／Threads@155_yishuan提供）

▲洗完澡的背影是名模身材。（圖／Threads@155_yishuan提供）

網友看到「比例落差」也被逗笑，「交友軟體上長得很帥的帥哥實際上只有155cm」、「他的耳朵會不會比腳還要長啊」、「第一次知道狗狗也有看起來長得很高的臉耶！」、「對不起我忍不住笑了，太可愛了！」貼文也吸引到狗狗的飼主留言，原來這隻狗狗叫做「熊熊」，是米克斯混臘腸狗，但小時候看不出身材比例，長大才發現是遺傳到臘腸狗的身高，飼主笑說，「只能說米克斯真的是驚喜包」，她也很開心大家喜歡熊熊。