ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

「水槽裡剩小型犬」美容師一看覺得被騙　一抱出來忍不住笑了

小短腿米克斯。（圖／Threads@155_yishuan提供）

▲@155_yishuan看到水槽裡的狗狗，很疑惑怎麼會是小型犬。（圖／Threads@155_yishuan提供）

記者李依融／採訪報導

「加油！剩最後一隻小型犬了！」寵物美容師@155_yishuan轉頭看向水槽，是一隻米克斯狗狗在看著她，心裡不禁反了個白眼想「明明就很大隻」，洗完抱出水槽才驚覺真的是小型犬，突然忍不住想笑地說「你有一張180公分的臉，卻只有140公分的腿耶」。

@155_yishuan在Threads分享這段故事，她是這間寵物美容院的周六美容師，當天老闆說「加油！剩最後一隻小型犬了，在水槽裡面！」，她原本心想可能是貴賓狗或博美之類的小型犬，但一轉身卻看到一隻米克斯在看她，心想「明明就很大隻！」，不禁疑惑老闆是不是在開玩笑。然而洗完把狗狗抱出來時才驚覺，「嗯？真的是小型犬耶！」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小短腿米克斯。（圖／Threads@155_yishuan提供）

▲「小型犬」的真相讓美容師笑出來。（圖／Threads@155_yishuan提供）

小短腿米克斯。（圖／Threads@155_yishuan提供）

▲@155_yishuan忍不住拿奇異筆來當比例尺。（圖／Threads@155_yishuan提供）

只見這隻狗狗長得一臉「隔壁小黃」的模樣，還有一對大大的立耳，但是牠的腿卻跟臘腸狗差不多短，驚覺誤會大了的@155_yishuan忍不住笑說「你有一張180公分的臉，卻只有140公分的腿耶」。

@155_yishuan當寵物美容師將近10年，遇到這樣的特別狗狗還是會覺得很逗趣，彷彿是「工作小確幸」，忍不住分享到Threads，目前已累積14萬讚。她向《ETtoday寵物雲》透露，狗狗洗澡的時候很乖，但不喜歡剪指甲，「加上腳腳太短就不太好剪，這好像是短腿狗狗常有的情況，臘腸、柯基也是，力氣又很大，要剪指甲需要經驗跟鬥智。」。

小短腿米克斯。（圖／Threads@155_yishuan提供）

▲汪星人洗澡的時候很乖巧，但是討厭剪指甲。（圖／Threads@155_yishuan提供）

小短腿米克斯。（圖／Threads@155_yishuan提供）

▲洗完澡的背影是名模身材。（圖／Threads@155_yishuan提供）

網友看到「比例落差」也被逗笑，「交友軟體上長得很帥的帥哥實際上只有155cm」、「他的耳朵會不會比腳還要長啊」、「第一次知道狗狗也有看起來長得很高的臉耶！」、「對不起我忍不住笑了，太可愛了！」貼文也吸引到狗狗的飼主留言，原來這隻狗狗叫做「熊熊」，是米克斯混臘腸狗，但小時候看不出身材比例，長大才發現是遺傳到臘腸狗的身高，飼主笑說，「只能說米克斯真的是驚喜包」，她也很開心大家喜歡熊熊。

在 Threads 查看

關鍵字： 米克斯米克斯驚喜包小型犬臘腸狗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

4歲貓被送進收容所「整天緊抱熊娃」　心碎紙條曝：不能分開牠們

下雪天2毛孩被陌生人帶合歡山野放　救援成功：看見媽咪秒哭哭

誘捕浪貓偶遇「神秘精靈」　超稀有「麝香貓」特殊外表引熱議

5個月小貓擁「彈珠巨眼」疑AI　驚人外貌爆紅收容所揭心酸原因

細肩帶辣妹買百隻金魚「放生」全倒碧潭　拍照喊：7次幫媽祈福

哈士奇窩窩被霸佔！牠眼神求救爸　結果「貓主子一兇」全家都投降

「水槽裡剩小型犬」美容師一看覺得被騙　一抱出來忍不住笑了

雲林黃狗從5樓被丟下重傷　找到新家開朗燦笑：我叫勇醬！

餵象龜「半路殺出水豚」搶走整片菜　受害者臭臉：你禮貌嗎！

一眼就看中你！　女突然被阿金幼犬「飛撲送抱」認主：真命天狗

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

幫大忙水電貓

爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

「水槽裡剩小型犬」美容師一看覺得被騙　一抱出來忍不住笑了

一眼就看中你！　女突然被阿金幼犬「飛撲送抱」認主：真命天狗

帶貓挑刮刮樂「中五千塊」　主子回家對零食櫃大叫要加菜

園丁樹叢遇垂死小貓　救回發現「不是一般家貓」4個月後奇蹟重生

雲林黃狗從5樓被丟下重傷　找到新家開朗燦笑：我叫勇醬！

路邊轎車成「巨大貓砂盆」！　29隻貓困車內臭味沖天

餵象龜「半路殺出水豚」搶走整片菜　受害者臭臉：你禮貌嗎！

全館88折！東森寵物中壢中央東店開幕　3/14滿千送紅包再抽大獎

5個月小貓擁「彈珠巨眼」疑AI　驚人外貌爆紅收容所揭心酸原因

下雪天2毛孩被陌生人帶合歡山野放　救援成功：看見媽咪秒哭哭

秀208萬自費包機單據仍被追打　卓榮泰：只要Team Taiwan越強就好

廢棄巢穴根本豪宅！皮克斯團隊深入黃石公園　揭超萌河狸「防火防護罩」神技

台北港行政大樓打造節能友善新空間　台中港打造綠色港灣

《單身即地獄5》金高恩正面回應整形傳聞　自爆更想參加換乘戀愛

川普喊「伊朗快投降」！24小時就被打臉　新領袖嗆：準備長期戰

周渝民9歲女兒現身F4演唱會！　「遺傳神基因」網驚：很像爸爸

獨／台中驚傳男持刀砍女友　女送醫命危搶救中

快訊／台南花盆工廠全面燃燒　火光照亮夜空狂竄濃煙

花蓮港親水遊憩區啟動招商　以今年內實現餐飲業進駐為目標

邊荷律首本寫真宣布舉辦實體簽書會　出浴照曝光了

寵物動物熱門新聞

不能分開牠們　4歲貓進收容所「緊抱熊娃娃」

合歡山下雪　2毛孩被蓄意野放

誘捕浪貓遇「神秘精靈」竟是麝香貓

5個月小貓擁「彈珠巨眼」　背後藏心酸原因

細肩帶辣妹買百隻魚「放生」　拍照全倒碧潭

窩窩被貓霸佔　哈士奇眼神求救爸

小型犬？美容師抱起米克斯笑出來

雲林黃狗被丟下5樓　找到新家燦笑

水豚龜口搶菜　牠臭臉跺腳抗議

一眼就被看中　女突然被阿金飛撲認主

寵物蛇逃家1年　飼主看到認養公告奇蹟團圓

原以為貓很獨立　女意外養到超黏小黑貓

園丁樹叢遇垂死小貓　救回發現「不是家貓」

29隻貓受困　車變「巨大貓砂盆」

讀者迴響

熱門新聞

不能分開牠們　4歲貓進收容所「緊抱熊娃娃」

合歡山下雪　2毛孩被蓄意野放

誘捕浪貓遇「神秘精靈」竟是麝香貓

5個月小貓擁「彈珠巨眼」　背後藏心酸原因

細肩帶辣妹買百隻魚「放生」　拍照全倒碧潭

窩窩被貓霸佔　哈士奇眼神求救爸

小型犬？美容師抱起米克斯笑出來

雲林黃狗被丟下5樓　找到新家燦笑

水豚龜口搶菜　牠臭臉跺腳抗議

一眼就被看中　女突然被阿金飛撲認主

寵物蛇逃家1年　飼主看到認養公告奇蹟團圓

原以為貓很獨立　女意外養到超黏小黑貓

園丁樹叢遇垂死小貓　救回發現「不是家貓」

29隻貓受困　車變「巨大貓砂盆」

牽機車被詐騙喵碰瓷　躺輪下昏去

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

幫大忙水電貓

幫大忙水電貓

爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

爸離開房間→5阿金待原地不動　換媽一走...牠們跟上全跑光XD

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面