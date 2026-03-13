你敢養鬃獅蜥？　桃園市首季非犬貓特寵認養3/14開跑

▲桃園市首季非犬貓特寵認養。（圖／動保處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府動物保護處115年度第一季非犬貓特寵認養活動，14日下午1點於桃園區藝文廣場開跑。動保處表示，本季認養以鸚鵡、鬃獅蜥、球蟒及柯爾鴨為特色，共計15隻動物開放認養。想成為兩爬、鸚鵡及小型哺乳類動物飼主的桃園市市民，可前往辦理認養。

動保處長王得吉表示，目前國人飼養非犬貓寵物（如：鼠、兔、兩生、爬蟲類及水族等）有逐年上升的趨勢；近年由動保處收容民眾棄養或走失的非犬貓寵物數不勝數，若經公告後無飼主領回，則透過不定期辦理認養活動，幫助非犬貓寵物媒合完善照養生活環境，並找到愛牠們的家人。

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▲桃園市首季非犬貓特寵認養。（圖／動保處提供）

王得吉說明，第一季非犬貓特寵認養提供包括：鬃獅蜥、球蟒、玉米錦蛇、虎皮鸚鵡、情侶鸚鵡、金太陽鸚鵡、小太陽鸚鵡、吸蜜鸚鵡、凱克鸚鵡、柯爾鴨、鼠及兔等，共計15隻動物開放認養。設籍桃園市並年滿18歲，且具備飼養特殊寵物能力者，可攜帶國民身分證及適當動物運輸籠前往認養。

動物保護處提醒，有意認養之民眾須謹慎評估自身能力，切勿因一時興起衝動飼養；欲認養者須現場參加生命教育課程，內容包括如何飼養、照護特殊寵物，如飼料、飲水及環境與衛生管理；遇到動物異常狀況時注意事項及護理工作，以及動物保護法規等。