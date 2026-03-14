小主人血糖變化狗狗先知道！　牠狂戳媽比儀器還準確

記者李依融／綜合報導

5歲男童威爾斯(Wells Lewis)在3歲時確診第一型糖尿病，原本讓人心疼的日常，因為一隻名叫鴨鴨(Ducky)的可卡犬，慢慢有了不一樣的亮光。鴨鴨不只是陪伴在身邊的狗狗，更是受過專業訓練的服務犬，能在第一時間偵測血糖變化，守護威爾斯的安全。

▲鴨鴨非常擔心牠的小主人，用溫暖陪伴安撫，確認沒事了才放心。（圖／翻攝自IG@typeonederfulwells）



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最近威爾斯出現一次比平常更嚴重的低血糖狀況，鴨鴨立刻進入警戒。等媽媽奧布里(Aubrie)替他處理完後，鴨鴨卻沒有離開，而是直接趴到威爾斯腿上，靜靜陪著他，直到他慢慢好起來。奧布里說，這其實不是鴨鴨受訓的一部分，「那是牠與生俱來的忠誠與貼心。」

更讓人動容的是，這樣安靜守在身邊的畫面，其實並不常見。奧布里分享，平常威爾斯是個很活潑的孩子，和鴨鴨總是玩在一起、跑來跑去，因此鴨鴨很少有這樣靜靜陪伴、給予安撫的時刻。也因為如此，這次的溫柔守護，在她眼中顯得格外珍貴。

威爾斯年紀還小，平常感覺不到自己血糖過低或過高的症狀。雖然他一直配戴連續血糖監測儀，每5分鐘就會回報一次數值，但機器並不總是準確，也常常出現數值和實際情況有落差的狀況。因此，家人在1年前決定把鴨鴨接回家，成為守住孩子安全的重要備援。

▲雖然威爾斯身上每5分鐘的有定時監測，卻常常不準確，經常靠著鴨鴨靈敏的觀察精準發現血糖變化。（圖／翻攝自IG@typeonederfulwells）

鴨鴨來自專門為第一型糖尿病患者提供服務犬的非營利組織M.D. Dogs，從小就以唾液樣本做氣味訓練，學會辨識人體在高血糖或低血糖時，唾液和汗水中出現的特殊氣味變化。牠甚至能在威爾斯發作前30分鐘就聞出異狀，在科技還沒察覺之前，先一步發現身體裡正在發生的化學變化。

現在只要察覺威爾斯的身體變化，鴨鴨就會用鼻子頂一頂奧布里，而奧布里也會適時回應、給予獎勵。平時也是由奧布里照顧鴨鴨的日常起居，等到威爾斯再長大一些，這些任務才會慢慢交到他的手中。

▲雖然發病時讓威爾斯相當難受，但有了鴨鴨的陪伴，一切都變得好一些。（圖／翻攝自IG@typeonederfulwells）

奧布里坦言，兒子剛確診時，她曾擔心孩子的童年會被這場疾病奪走。每天要扎手指、注射胰島素，還有24小時不能鬆懈的監測，對一個小小孩來說都不是輕鬆的事。直到鴨鴨出現後，她的擔憂才漸漸緩和，因為除了警示之外，鴨鴨更給了威爾斯穩穩的陪伴，讓他不用再獨自面對糖尿病。對奧布里來說，這正是她最期望的事。