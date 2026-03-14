ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

小主人血糖變化狗狗先知道！　牠狂戳媽比儀器還準確

記者李依融／綜合報導

5歲男童威爾斯(Wells Lewis)在3歲時確診第一型糖尿病，原本讓人心疼的日常，因為一隻名叫鴨鴨(Ducky)的可卡犬，慢慢有了不一樣的亮光。鴨鴨不只是陪伴在身邊的狗狗，更是受過專業訓練的服務犬，能在第一時間偵測血糖變化，守護威爾斯的安全。

糖尿病偵測犬。（圖／翻攝自IG@typeonederfulwells）

▲鴨鴨非常擔心牠的小主人，用溫暖陪伴安撫，確認沒事了才放心。（圖／翻攝自IG@typeonederfulwells）

[廣告]請繼續往下閱讀...

最近威爾斯出現一次比平常更嚴重的低血糖狀況，鴨鴨立刻進入警戒。等媽媽奧布里(Aubrie)替他處理完後，鴨鴨卻沒有離開，而是直接趴到威爾斯腿上，靜靜陪著他，直到他慢慢好起來。奧布里說，這其實不是鴨鴨受訓的一部分，「那是牠與生俱來的忠誠與貼心。」

更讓人動容的是，這樣安靜守在身邊的畫面，其實並不常見。奧布里分享，平常威爾斯是個很活潑的孩子，和鴨鴨總是玩在一起、跑來跑去，因此鴨鴨很少有這樣靜靜陪伴、給予安撫的時刻。也因為如此，這次的溫柔守護，在她眼中顯得格外珍貴。

威爾斯年紀還小，平常感覺不到自己血糖過低或過高的症狀。雖然他一直配戴連續血糖監測儀，每5分鐘就會回報一次數值，但機器並不總是準確，也常常出現數值和實際情況有落差的狀況。因此，家人在1年前決定把鴨鴨接回家，成為守住孩子安全的重要備援。

糖尿病偵測犬。（圖／翻攝自IG@typeonederfulwells）

▲雖然威爾斯身上每5分鐘的有定時監測，卻常常不準確，經常靠著鴨鴨靈敏的觀察精準發現血糖變化。（圖／翻攝自IG@typeonederfulwells）

鴨鴨來自專門為第一型糖尿病患者提供服務犬的非營利組織M.D. Dogs，從小就以唾液樣本做氣味訓練，學會辨識人體在高血糖或低血糖時，唾液和汗水中出現的特殊氣味變化。牠甚至能在威爾斯發作前30分鐘就聞出異狀，在科技還沒察覺之前，先一步發現身體裡正在發生的化學變化。

現在只要察覺威爾斯的身體變化，鴨鴨就會用鼻子頂一頂奧布里，而奧布里也會適時回應、給予獎勵。平時也是由奧布里照顧鴨鴨的日常起居，等到威爾斯再長大一些，這些任務才會慢慢交到他的手中。

糖尿病偵測犬。（圖／翻攝自IG@typeonederfulwells）

▲雖然發病時讓威爾斯相當難受，但有了鴨鴨的陪伴，一切都變得好一些。（圖／翻攝自IG@typeonederfulwells）

奧布里坦言，兒子剛確診時，她曾擔心孩子的童年會被這場疾病奪走。每天要扎手指、注射胰島素，還有24小時不能鬆懈的監測，對一個小小孩來說都不是輕鬆的事。直到鴨鴨出現後，她的擔憂才漸漸緩和，因為除了警示之外，鴨鴨更給了威爾斯穩穩的陪伴，讓他不用再獨自面對糖尿病。對奧布里來說，這正是她最期望的事。

關鍵字： 汪星人服務犬糖尿病偵測犬第一型糖尿病糖尿病血糖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

台版Jennie真的來了！　孫淑媚中空辣跳〈like JENNIE〉

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

4歲貓被送進收容所「整天緊抱熊娃」　心碎紙條曝：不能分開牠們

雲林黃狗從5樓被丟下重傷　找到新家開朗燦笑：我叫勇醬！

「水槽裡剩小型犬」美容師一看覺得被騙　一抱出來忍不住笑了

帶貓挑刮刮樂「中五千塊」　主子回家對零食櫃大叫要加菜

園丁樹叢遇垂死小貓　救回發現「不是一般家貓」4個月後奇蹟重生

誘捕浪貓偶遇「神秘精靈」　超稀有「麝香貓」特殊外表引熱議

下雪天2毛孩被陌生人帶合歡山野放　救援成功：看見媽咪秒哭哭

哈士奇窩窩被霸佔！牠眼神求救爸　結果「貓主子一兇」全家都投降

你敢養鬃獅蜥？　桃園市首季非犬貓特寵認養3/14開跑

一眼就看中你！　女突然被阿金幼犬「飛撲送抱」認主：真命天狗

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

門口浪浪又帶戰利品　這次竟叼了隻全雞！

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

幫大忙水電貓

太冷了！萌貓對暖扇鞠躬取暖　「認真烤腦袋」網笑：想燙頭髮

救到「氣球貓」整隻圓鼓鼓　獸醫也驚訝：第一次遇到這麼小的

小主人血糖變化狗狗先知道！　牠狂戳媽比儀器還準確

你敢養鬃獅蜥？　桃園市首季非犬貓特寵認養3/14開跑

「水槽裡剩小型犬」美容師一看覺得被騙　一抱出來忍不住笑了

一眼就看中你！　女突然被阿金幼犬「飛撲送抱」認主：真命天狗

帶貓挑刮刮樂「中五千塊」　主子回家對零食櫃大叫要加菜

園丁樹叢遇垂死小貓　救回發現「不是一般家貓」4個月後奇蹟重生

雲林黃狗從5樓被丟下重傷　找到新家開朗燦笑：我叫勇醬！

路邊轎車成「巨大貓砂盆」！　29隻貓困車內臭味沖天

餵象龜「半路殺出水豚」搶走整片菜　受害者臭臉：你禮貌嗎！

低調參拜西螺福興宮　柯文哲：今年陪大甲、白沙屯媽祖遶境

明晨「輻射冷卻急凍」局部跌破10度　下周2天如初夏

港都變身偉大航道！上萬海賊大遊行　草帽一行人、爆乳蛇姬都來了

關渡宮旁賓士火燒車！恐怖烈焰黑煙狂竄　男子驚險獲救

賴清德談總統直選30年　國台辦嗆：不管怎選舉都是中國一部分

林襄自爆「直球對決追男生」　回限動、傳自拍：沒有碰壁過

日拉麵店PO餐後凌亂照「喊畢業快樂」　網轟學生沒教養！真相尷尬

為保TikTok不被禁？　美媒：投資方將付3200億給川普政府

救到「氣球貓」整隻圓鼓鼓　獸醫也驚訝：第一次遇到這麼小的

大車隊去年EPS9.01元創新高　股利8元、配發率高達88.79%

寵物動物熱門新聞

不能分開牠們　4歲貓進收容所「緊抱熊娃娃」

雲林黃狗被丟下5樓　找到新家燦笑

小型犬？美容師抱起米克斯笑出來

帶貓挑刮刮樂　中獎全變買肉錢

園丁樹叢遇垂死小貓　救回發現「不是家貓」

誘捕浪貓遇「神秘精靈」竟是麝香貓

合歡山下雪　2毛孩被蓄意野放

窩窩被貓霸佔　哈士奇眼神求救爸

桃園市首季非犬貓特寵認養　3/14開跑

一眼就被看中　女突然被阿金飛撲認主

寵物蛇逃家1年　飼主看到認養公告奇蹟團圓

5個月小貓擁「彈珠巨眼」　背後藏心酸原因

血糖變化狗狗先知道！比儀器還準

邊牧自拍跳舞　還舉手打招呼

讀者迴響

熱門新聞

不能分開牠們　4歲貓進收容所「緊抱熊娃娃」

雲林黃狗被丟下5樓　找到新家燦笑

小型犬？美容師抱起米克斯笑出來

帶貓挑刮刮樂　中獎全變買肉錢

園丁樹叢遇垂死小貓　救回發現「不是家貓」

誘捕浪貓遇「神秘精靈」竟是麝香貓

合歡山下雪　2毛孩被蓄意野放

窩窩被貓霸佔　哈士奇眼神求救爸

桃園市首季非犬貓特寵認養　3/14開跑

一眼就被看中　女突然被阿金飛撲認主

寵物蛇逃家1年　飼主看到認養公告奇蹟團圓

5個月小貓擁「彈珠巨眼」　背後藏心酸原因

血糖變化狗狗先知道！比儀器還準

邊牧自拍跳舞　還舉手打招呼

細肩帶辣妹買百隻魚「放生」　拍照全倒碧潭

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

門口浪浪又帶戰利品　這次竟叼了隻全雞！

門口浪浪又帶戰利品　這次竟叼了隻全雞！

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

幫大忙水電貓

幫大忙水電貓

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面