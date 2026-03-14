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救到「氣球貓」整隻圓鼓鼓　獸醫也驚訝：第一次遇到這麼小的

記者李依融／綜合報導

流浪小貓柔伊(Zeo)來到收容所Palm Springs Animal Shelter時，大家都覺得牠怪怪的，全身像氣球一樣鼓起，並不是胖，而是連摸起來都像顆氣球。獸醫師卡德威爾(Dr. Caldwell)發現，柔伊罹患了皮下氣腫，肯定很不舒服。

柔伊是一隻幼年的玳瑁貓，被送到收容所時全身圓鼓鼓的，然而牠不是胖，而是整隻貓像是一顆毛茸茸的氣球一般，讓大家相當驚訝。由於志工們都沒見過這種情況，趕緊找來獸醫師檢查，才知道這是「皮下氣腫」。獸醫師推測，可能是柔伊的頸部受傷，讓空氣慢慢滲進體內，雖然看起來怵目驚心，但幸運的是這種狀況是可以治療的。

氣球貓Zoe。（圖／翻攝自IG@drphil_thevet）

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▲柔伊剛進收容所時體型非常奇怪，獸醫發現是皮下氣腫。（圖／翻攝自IG@drphil_thevet）

獸醫師坦言，他也不曾在這麼小的貓咪身上遇到類似病例，所以治療過程格外謹慎，他一點一點幫忙柔伊排出體內的空氣，所幸治療後柔伊恢復正常的體型。儘管身體腫脹肯定很不舒服，但柔伊始終很有活力，食慾很好也很親人，大家都感受到牠的生命力。

氣球貓Zoe。（圖／翻攝自IG@drphil_thevet）

▲現在的柔伊已經恢復正常體態，而且相當親人。（圖／翻攝自IG@drphil_thevet）

目前柔伊逐漸康復中，未來將先到寄養家庭休養，等完全康復後將開放認養，屆時將找到永遠溫暖的家，然而在這之前，這隻「氣球小貓」已經吸引許多粉絲關注，大家希望牠能找到幸福，甚至等待著開放認養時遞交申請書，把柔伊帶回家疼愛。

氣球貓Zoe。（圖／翻攝自IG@drphil_thevet）

▲柔伊完全康復後就能開放認養。（圖／翻攝自IG@drphil_thevet）

關鍵字： 氣球貓玳瑁貓皮下氣腫

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