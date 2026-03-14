桃園毛孩認養公益市集登場　動保處：非犬貓特殊寵物認養夯

▲2026桃園市毛孩認養公益市集在桃園藝文廣場舉辦，吸引許多熱愛特殊寵物民眾前往。（圖／市府農業局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市副市長王明鉅今（14）日出席「2026桃園市毛孩認養公益市集」，王明鉅表示，動保意識是社會進步的象徵，感謝青商會連續三年與市府攜手舉辦，讓這份愛心在桃園持續深耕；動保處說，活動重點是「非犬貓類」寵物認養區，包括多種鸚鵡、鬃獅蜥等多樣化特殊寵物提供市民認養，另外還有警犬、偵搜犬與緝毒犬展示，也成為另類亮點。

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▲2026桃園市毛孩認養公益市集在桃園藝文廣場舉辦，許多熱愛特殊寵物民眾前往參觀如鬃獅蜥。（圖／市府農業局提供）

這項活動由桃園國際青年商會主辦、桃園市動物保護處指導的毛孩認養公益市集在桃園藝文廣場舉辦，副市長王明鉅致詞時指出，這項富有意義認養活動已邁入第三年，特別感謝青商會及各界人士共同推動。呼籲市民落實「愛牠就不要棄養」，讓每條生命都能得到應有的尊重。隨著桃園人口持續增加，向在場年輕朋友喊話也可以考慮養「真的小孩」，若家中毛小孩與小孩能玩在一起，那種和諧畫面是非常美好的，期許桃園成為一個對家庭、對動物都充滿友善的城市。

▲2026桃園市毛孩認養公益市集在桃園藝文廣場舉辦，許多熱愛特殊寵物民眾前往參觀如金剛鸚鵡。（圖／市府農業局提供）

動保處長王得吉強調，活動重點是「非犬貓類」寵物認養區，現場有多種鸚鵡、鬃獅蜥等特殊寵物提供市民認養。動保處提醒飼主，要重視毛孩、寵物健康，包括疫苗注射與日常保健都需定期執行。

▲2026桃園市毛孩認養公益市集在桃園藝文廣場舉辦，副市長王明鉅、動保處長王得吉等人到場與偵搜犬合影。（圖／市府農業局提供）

此外，活動中，市府警察局警犬、海巡署偵搜犬及海關緝毒犬都到場響應活動，吸引許多熱愛特殊寵物民眾圍觀，主辦單位期望未來持續舉辦，讓喜愛動物的朋友都能共襄盛舉。

▲2026桃園市毛孩認養公益市集在桃園藝文廣場舉辦，副市長王明鉅、動保處長王得吉等人到場與市警局警犬合影。（圖／市府農業局提供）