失蹤38天！彰化杜告犬「健康」生前曾被通報遭虐　再見疑成白骨

▲杜告犬「健康」被鄰居通報虐待後失蹤，在被發現時已經是白骨。（圖／有點毛毛的／溫暖守護400+温姐）

記者賈沐蓉／綜合報導

彰化市埔內街一隻杜告犬「健康」在2月時被鄰居通報疑遭虐待，影片於網路上瘋傳後，飼主被彰化縣動物防疫所依《動物保護法》開罰，結果當天牠就失去蹤影，期間許多熱心民眾自動加入搜尋健康下落，結果在昨日（3/14日）在彰化伸港六股抽水站附近，發現疑似已經變成白骨的健康遺體。

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▲發現可能是健康遺體的地點。（圖／有點毛毛的／溫暖守護400+温姐）

網友「溫暖守護400+温姐」是參與搜救的網友之一。她透露飼主的鄰居吳先生曾告訴牠，過去健康被飼主養在住宅二樓，一段時間曾多次聽到牠被毆打與哀嚎時的聲音，他有嘗試勸說主人與向動保單位通報。然而在2月5日晚間，其他鄰居聽見健康的哀嚎聲異常淒厲。2/6日防疫所上門時牠已經下落不明，飼主則聲稱自己昨晚準備將健康送養給朋友，沒想到牠趁著在抽水站附近下車尿尿時逃跑。

動物防疫所表示，當天接獲通報後也立刻展開調查，除了聯絡當地動保團體與熟悉環境人士協尋外，同時也向警方調閱監視器，比對當天車輛的行駛軌跡與停留時間，顯示均與飼主所述相同。期間社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會黃副理事長等人，也多次前往當地搜索，甚至一度開出30萬元的懸賞獎金。

3/14日，志工在出海口發現疑似健康的骨骸，經過曾照顧牠兩個月的鄰居吳先生初步確認身分。目前動物防疫所正積極與流浪動物珍愛協會聯繫，希望能取得犬隻屍體檢驗，若確定牠就是健康，飼主將涉及違反《動物保護法》第25條虐待或傷害動物致死等情形，將依法移請警察機關偵辦，並配合司法調查追究相關法律責任

▲現場尋獲的遺體。（圖／翻攝自Facebook／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會）

▲志工將狗狗的遺體運上車。（圖／翻攝自Facebook／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會）