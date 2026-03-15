全球暖化受益者！國王企鵝「生機」驚人　繁殖成功率暴增40%

▲研究發現，近年國王企鵝繁殖時間提前，繁殖成功率增加約40%。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

全球暖化打亂動植物的繁殖時機，例如花開得太早、蜜蜂授粉卻來得太晚。不過研究人員發現，「國王企鵝」卻從中受益。隨著氣候變遷，國王企鵝的繁殖時間提前，反而讓繁殖成功率明顯提升。

暖化打亂生態節奏？ 國王企鵝為何反而受益？

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一項研究近日發表於期刊《科學前緣》（Science Advances）。科學家在南半球一處亞南極群島追蹤約1萬9,000隻國王企鵝，發現牠們的繁殖時間相較2000年平均提前19天，而這項變化讓繁殖成功率提升約40%。

科學界將研究生物季節活動時間的領域稱為「物候學」（phenology）。隨著氣候暖化，許多生物的繁殖、開花或遷徙時間都出現變化，但不同物種調整速度並不一致，往往導致關鍵生態關係出現錯位，例如花朵提早開放，但授粉的蜜蜂尚未出現，或是捕食者與獵物活動時間不同步。

在這樣的背景下，國王企鵝能成功調整繁殖時間，研究團隊形容幾乎是前所未見。法國國家科學研究中心（CNRS）海鳥生態學家、共同作者勒博赫克（Celine Le Bohec）表示：「牠們能如此成功地適應季節與時間的變化，確實非常驚人。」

研究指出，與許多其他企鵝不同，國王企鵝的繁殖季節相當長，從10月下旬到隔年3月都可能繁殖，因此擁有較高的時間彈性，能更容易調整繁殖時機。此外，牠們在覓食行為上也相當靈活，有些會往南前往極地鋒面覓食，有些則往北移動，甚至留在繁殖地附近活動，因此能依環境變化調整策略。

國王企鵝能適應暖化？ 優勢能持續多久？

不過，研究人員仍保持審慎態度，勒博赫克指出，國王企鵝目前的適應能力可能只是對快速變動環境的暫時調整，「牠們現在似乎能應對這些變化，但能持續多久，我們並不知道。」

研究也指出，其他飲食較為單一的企鵝物種，更容易受到海洋暖化與食物鏈變動衝擊。相較之下，國王企鵝除了主要食物燈籠魚（lanternfish）之外，也能捕食其他獵物，因此具備一定彈性，目前仍被列為「無危物種」（least concern）。

不過科學家提醒，氣候變遷仍在持續發展。英國牛津大學生物學家馬丁內斯（Ignacio Juarez Martinez）指出，國王企鵝目前或許是氣候變遷的「贏家」，但未來若洋流、降雨或氣溫進一步改變，這些優勢仍可能被逆轉。



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