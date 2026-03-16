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沉重的愛！橘貓「狂洗兔頭」緊抱不放　牠無奈但乖乖配合

記者賈沐蓉／綜合報導

熱情過頭了！Ｘ帳號＠Prairie20210108經常分享自己寵物的日常，家裡的橘貓非常愛黏在兔兔身邊，幾乎只要有空就會會想盡辦法擠在一起，幫牠洗澡時更是直接抱住兔頭不停狂舔，讓飼主笑說「牠的愛太強烈了，簡直成了一種負擔」。

抱頭狂舔表情逐漸母湯

影片中，橘貓熱情地一遍遍幫兔子理毛，大舔特舔宛如「癡漢上身」幫好朋友洗澡。被好麻吉服務的兔子看起來滿臉無奈，似乎覺得這份「沉重的愛」難以招架，但仍然乖乖地待在貓咪懷裡沒有掙扎。除了幫忙洗澡之外，這隻喵星人甚至還無師自通「撸兔」技能，用自己的毛毛手來回摸著兔子的頭，跟人類撫摸寵物的方式一模一樣。

沉重的愛難以招架

目前這段貓咪狂舔兔子的影片，已經在網路上獲得超過1394萬次點閱，更讓人見識到貓咪表達時那種毫不保留的熱情，許多網友也笑說，「激烈過頭了哈哈」、「好感度已達到危險」、「捕獵與吸兔之只有一線之隔」。

關鍵字： 標籤:寵物互動橘貓兔子萌寵影片網路爆紅

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