ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

散步一半寵物犬突然「哭叫」不肯走　主人驚見昏迷女救回一命

寵物,狗,汪星人,散步,牽繩,飼主（示意圖／CFP）

▲主人遛狗時意外變成救人行動。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州一名男子帶著寵物犬戈齊爾(Gozier)散步時，走到一半時突然對著一戶平時常經過的民宅吠叫，他趕緊朝戈齊爾吠叫的地點查看，結果發現一名昏倒的女子，讓例行的散步活動意外救人一命。

不像在吠叫　狗狗「哭聲」發現昏迷女

[廣告]請繼續往下閱讀...

男子狄坎迪洛(Dan DiCandilo)接受當地媒體回憶，因為寵物犬的發現意外拯救性命的那天。他表示，過去9年來無論天氣好壞，他都會帶著戈齊爾散步，3月3日那天，他們在離家約8公里行走時，戈齊爾突然出現異狀。

狄坎迪洛表示，戈齊爾當時突然對著一戶平時他們都會經過的民宅不停吠叫，「牠的叫聲有點像哭聲，聽起來和平常不太一樣，我以前從來沒聽過牠這樣叫」，後來在民宅的草坪上發現一名昏倒女子。

女受困寒冷戶外3小時　靠神犬幫忙救命

狄坎迪洛表示，女子當時臉朝上躺在地上，身上穿著長袍，從路上根本就看不到她，詢問屋主後發現女子沒有住在這裡趕緊報警，在等待醫護人員抵達時，戈齊爾一直不停對著女子叫，希望能夠喚醒她。

屋主事後調監視器發現，這名陌生女子凌晨4時15分左右出現在他家外，在零下15度的室外待了約3個小時，如果沒有及時被戈齊爾發現的話，後果恐不堪設想，幸好接受治療後已無大礙，後來得知女子患有失智症。

狄坎迪洛表示，「狗狗真的很特別，牠們擁有人類沒有的感知能力，我現在感覺就像一名驕傲的父親，那是我的寶貝毛女兒」。

關鍵字： 寵物救人GozierDan DiCandilo維吉尼亞州北美要聞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【帶狗屍上門抗議】杜告犬「健康」失蹤38天被尋獲　飼主拉鐵門不見人

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

一眼就看中你！　女突然被阿金幼犬「飛撲送抱」認主：真命天狗

園丁樹叢遇垂死小貓　救回發現「不是一般家貓」4個月後奇蹟重生

醉男闖進保護區「放出6頭獅子」　遭圍攻爆血躲獅籠內求生

Alexa突問4歲女童「你穿什麼」還想要看看　媽聽對話嚇瘋拔設備

擁擠公車高速轉彎「窗戶竟噴碎」　26歲女乘客被彈出車外撞頭亡

女遊客印度搭火車遇恐怖騷擾　陌生男「尾隨到廁所」試圖開門

叫不動！鸚鵡頂嘴叫主人「過來」　雙方直接對峙都超倔強

小主人血糖變化狗狗先知道！　牠狂戳媽比儀器還準確

浪浪「想要聖誕禮物」闖玩具店叼娃娃　天使顧客1暖舉幫牠圓夢

散步一半寵物犬突然「哭叫」不肯走　主人驚見昏迷女救回一命

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓吐舌躺桌等麻藥退掉　突遭陌生喵伸小掌偷襲

奴才喊關鍵字制止2汪互叫　激烈吵鬧→冷靜同步坐下

阿金每次都咬店狗的娃娃　沒娃娃竟跑去叼貓窩XD

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

藏500元紙鈔讓退休警犬找　牠專業老練快速鎖定目標！

每天準時下班的理由　貓咪守在門口一開門就衝出來撒嬌

散步一半寵物犬突然「哭叫」不肯走　主人驚見昏迷女救回一命

沉重的愛！橘貓「狂洗兔頭」緊抱不放　牠無奈但乖乖配合

叫不動！鸚鵡頂嘴叫主人「過來」　雙方直接對峙都超倔強

全球暖化受益者！國王企鵝「生機」驚人　繁殖成功率暴增40%

失蹤38天！彰化杜告犬「健康」生前曾被通報遭虐　再見疑成白骨

高雄文青風甜點店出包！草莓「發霉長毛」蛋糕滲水　業者道歉停售

Mister Donut聯名「伊藤久右衛門」推9款甜甜圈　限時買6送2

陳智菡兩度上台咬耳朵救李貞秀　綠委酸：幹嘛不讓她遞補立委？

Red Velvet Joy激瘦訪台「整個人小一號」　上台前緊張狂發抖

土方清運費飆漲3倍！　台中建商撐不住「開放預售退戶」

肺癌篩檢被質疑「過度診斷」白挨刀　醫駁：世界公認必要

阿本主持出包！台上狂喊鍾欣凌「遭女星尷尬糾正」　內疚多年再道歉

靈魂沙發開唱秒變「佈道大會」！　隔4年回歸吐真實心聲

凌晨闖公寓樓梯間偷鞋…男失風嚇跑！被逮辯「為了解鞋子型號」

鐵板燒狂漲價！套餐沒附白飯「店內卻坐滿8成」　他愣：消費力驚人

寵物動物熱門新聞

鸚鵡反叫主人過來　雙方直接對峙

血糖變化狗狗先知道！比儀器還準

浪浪「想要聖誕禮物」闖玩具店　顧客暖舉爆紅

散步寵物犬突然狂哭叫　男驚見昏迷女救命

小型犬？美容師抱起米克斯笑出來

「氣球貓」整隻圓鼓鼓　獸醫也驚訝

橘貓狂舔兔兔　愛的實在太沉重

細肩帶辣妹買百隻魚「放生」　拍照全倒碧潭

不能分開牠們　4歲貓進收容所「緊抱熊娃娃」

杜告犬健康失蹤疑成白骨曾遭虐

窩窩被貓霸佔　哈士奇眼神求救爸

園丁樹叢遇垂死小貓　救回發現「不是家貓」

雲林黃狗被丟下5樓　找到新家燦笑

帶貓挑刮刮樂　中獎全變買肉錢

讀者迴響

熱門新聞

鸚鵡反叫主人過來　雙方直接對峙

血糖變化狗狗先知道！比儀器還準

浪浪「想要聖誕禮物」闖玩具店　顧客暖舉爆紅

散步寵物犬突然狂哭叫　男驚見昏迷女救命

小型犬？美容師抱起米克斯笑出來

「氣球貓」整隻圓鼓鼓　獸醫也驚訝

橘貓狂舔兔兔　愛的實在太沉重

細肩帶辣妹買百隻魚「放生」　拍照全倒碧潭

不能分開牠們　4歲貓進收容所「緊抱熊娃娃」

杜告犬健康失蹤疑成白骨曾遭虐

窩窩被貓霸佔　哈士奇眼神求救爸

園丁樹叢遇垂死小貓　救回發現「不是家貓」

雲林黃狗被丟下5樓　找到新家燦笑

帶貓挑刮刮樂　中獎全變買肉錢

一眼就被看中　女突然被阿金飛撲認主

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓吐舌躺桌等麻藥退掉　突遭陌生喵伸小掌偷襲

貓吐舌躺桌等麻藥退掉　突遭陌生喵伸小掌偷襲

奴才喊關鍵字制止2汪互叫　激烈吵鬧→冷靜同步坐下

奴才喊關鍵字制止2汪互叫　激烈吵鬧→冷靜同步坐下

阿金每次都咬店狗的娃娃　沒娃娃竟跑去叼貓窩XD

阿金每次都咬店狗的娃娃　沒娃娃竟跑去叼貓窩XD

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面