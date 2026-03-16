散步一半寵物犬突然「哭叫」不肯走　主人驚見昏迷女救回一命

▲主人遛狗時意外變成救人行動。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州一名男子帶著寵物犬戈齊爾(Gozier)散步時，走到一半時突然對著一戶平時常經過的民宅吠叫，他趕緊朝戈齊爾吠叫的地點查看，結果發現一名昏倒的女子，讓例行的散步活動意外救人一命。

不像在吠叫 狗狗「哭聲」發現昏迷女

[廣告]請繼續往下閱讀...

男子狄坎迪洛(Dan DiCandilo)接受當地媒體回憶，因為寵物犬的發現意外拯救性命的那天。他表示，過去9年來無論天氣好壞，他都會帶著戈齊爾散步，3月3日那天，他們在離家約8公里行走時，戈齊爾突然出現異狀。

狄坎迪洛表示，戈齊爾當時突然對著一戶平時他們都會經過的民宅不停吠叫，「牠的叫聲有點像哭聲，聽起來和平常不太一樣，我以前從來沒聽過牠這樣叫」，後來在民宅的草坪上發現一名昏倒女子。

女受困寒冷戶外3小時 靠神犬幫忙救命

狄坎迪洛表示，女子當時臉朝上躺在地上，身上穿著長袍，從路上根本就看不到她，詢問屋主後發現女子沒有住在這裡趕緊報警，在等待醫護人員抵達時，戈齊爾一直不停對著女子叫，希望能夠喚醒她。

屋主事後調監視器發現，這名陌生女子凌晨4時15分左右出現在他家外，在零下15度的室外待了約3個小時，如果沒有及時被戈齊爾發現的話，後果恐不堪設想，幸好接受治療後已無大礙，後來得知女子患有失智症。

狄坎迪洛表示，「狗狗真的很特別，牠們擁有人類沒有的感知能力，我現在感覺就像一名驕傲的父親，那是我的寶貝毛女兒」。